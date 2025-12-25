Остин Ривз: «Не смог поехать с Лукой на Backstreet Boys в Вегас. По его реакции понял, что мы будем друзьями»

Остин Ривз назвал ключевой момент в отношениях с Дончичем.

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз назвал момент, когда он осознал, что у него будут хорошие взаимоотношения с Лукой Дончичем .

«Пожалуй, это произошло, когда он подписал продление контракта летом, а потом они все поехали в Вегас на концерт Backstreet Boys. Меня пригласили, но я тогда был в Китае с туром. Я опубликовал поздравительный пост о его сделке с «Лейкерс », а он прокомментировал: «Спасибо, что приехал в Вегас».

По его шутливому характеру и жизнерадостному отношению я уже тогда понял, что у нас сложатся хорошие дружеские отношения», – вспомнил Ривз.