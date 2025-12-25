  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Остин Ривз: «Не смог поехать с Лукой на Backstreet Boys в Вегас. По его реакции понял, что мы будем друзьями»
3

Остин Ривз: «Не смог поехать с Лукой на Backstreet Boys в Вегас. По его реакции понял, что мы будем друзьями»

Остин Ривз назвал ключевой момент в отношениях с Дончичем.

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз назвал момент, когда он осознал, что у него будут хорошие взаимоотношения с Лукой Дончичем.

«Пожалуй, это произошло, когда он подписал продление контракта летом, а потом они все поехали в Вегас на концерт Backstreet Boys. Меня пригласили, но я тогда был в Китае с туром. Я опубликовал поздравительный пост о его сделке с «Лейкерс», а он прокомментировал: «Спасибо, что приехал в Вегас».

По его шутливому характеру и жизнерадостному отношению я уже тогда понял, что у нас сложатся хорошие дружеские отношения», – вспомнил Ривз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
logoОстин Ривз
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Джей Редик: «У Дончича ушиб нижней части левой ноги, он вернется в строй в ближайшие дни»
22 декабря, 20:34
Билл Симмонс: «Остин Ривз теряется, когда Леброн Джеймс на площадке. Их трио с Дончичем идет с «-8,9» по сезону»
12 декабря, 18:15
«Гонка за MVP». Никола Йокич снова первый, Топ-4 без изменений, Джейлен Браун поднялся на 5-ю строчку
12 декабря, 14:58
44 очка и 10 передач Остина Ривза помогли «Лейкерс» без Луки Дончича справиться с «Торонто»
5 декабря, 06:35Видео
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
14 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
28 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
35 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
43 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
28 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09