  • Формула E. Роулэнд выиграл 2-ю гонку в Монако с 8-го места и приблизился к Эвансу в чемпионате
Формула E. Роулэнд выиграл 2-ю гонку в Монако с 8-го места и приблизился к Эвансу в чемпионате

Пилот «Ниссана» Оливер Роулэнд стал сильнейшим по итогам второй гонки «Формулы E» в Монако.

Британцу удалось прорваться с восьмой стартовой позиции. Вторым финишную черту пересек Эдоардо Мортара («Махиндра»), который из-за десятисекундного штрафа опустился на пятую строчку. В итоге вторым стал Фелипе Другович («Андретти»), третьим – Антониу Феликс да Кошта («Ягуар»), четвертым – его напарник Митч Эванс.

Эванс сохранил первое место в личном зачете (128 очков). Роулэнд вышел на второе место со 109 баллами и сократил отставание от новозеландца. Также в топ-5 входят Мортара (103 очка) и пилоты «Порше» Паскаль Верляйн (101) и Нико Мюллер (81).

Опубликовал: Михаил Ширяев
