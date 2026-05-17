Формула E. Роулэнд выиграл 2-ю гонку в Монако с 8-го места и приблизился к Эвансу в чемпионате
Пилот «Ниссана» Оливер Роулэнд стал сильнейшим по итогам второй гонки «Формулы E» в Монако.
Британцу удалось прорваться с восьмой стартовой позиции. Вторым финишную черту пересек Эдоардо Мортара («Махиндра»), который из-за десятисекундного штрафа опустился на пятую строчку. В итоге вторым стал Фелипе Другович («Андретти»), третьим – Антониу Феликс да Кошта («Ягуар»), четвертым – его напарник Митч Эванс.
Эванс сохранил первое место в личном зачете (128 очков). Роулэнд вышел на второе место со 109 баллами и сократил отставание от новозеландца. Также в топ-5 входят Мортара (103 очка) и пилоты «Порше» Паскаль Верляйн (101) и Нико Мюллер (81).
Формула Е. Де Врис выиграл первую гонку в Монако
«Просто зверюга, супербыстрая!» Электрогонки почти сравнялись с «Ф-1» и зовут Ферстаппена
Комментарии