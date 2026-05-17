Руководитель команды Ферстаппена в GT о проблемах экипажа Макса: «Не было ни аварии, ни контакта – это техническая неполадка»

В команде Ферстаппена сообщили о проблемах в «24 часах Нюрбургринга».

Руководитель команды «Винвард», за которую выступает экипаж №3 («Мерседес» GT 3; пилоты – Макс Ферстаппен , Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья), Стив Бушман подтвердил наличие технических проблем.

На данный момент машина экипажа находится в боксах, опустившись уже на 15-ю строчку после утраченного лидерства в «24 часах Нюрбургринга».

Первую строчку занимает другой «Мерседес » – экипажа №80 (Маро Энгель, Максим Мартин, Фабиан Шиллер, Лука Штольц).

«К сожалению, у нас техническая проблема. Справа на задней оси. Не было ни аварии, ни контакта – это техническая неполадка. Это разочаровывает.

Сейчас машина в боксах, механики собираются все починить, мы вернемся на трассу как можно быстрее.

Мы не думаем, что это касается обеих машин. С этой проблемой столкнулся именно этот автомобиль [№3]. Иными словами, такая поломка не может так же произойти у другой машины», – сказал Бушман.

