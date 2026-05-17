  Руководитель команды Ферстаппена в GT о проблемах экипажа Макса: «Не было ни аварии, ни контакта – это техническая неполадка»
Руководитель команды Ферстаппена в GT о проблемах экипажа Макса: «Не было ни аварии, ни контакта – это техническая неполадка»

В команде Ферстаппена сообщили о проблемах в «24 часах Нюрбургринга».

Руководитель команды «Винвард», за которую выступает экипаж №3 («Мерседес» GT3; пилоты – Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья), Стив Бушман подтвердил наличие технических проблем.

На данный момент машина экипажа находится в боксах, опустившись уже на 15-ю строчку после утраченного лидерства в «24 часах Нюрбургринга».

Первую строчку занимает другой «Мерседес» – экипажа №80 (Маро Энгель, Максим Мартин, Фабиан Шиллер, Лука Штольц).

«К сожалению, у нас техническая проблема. Справа на задней оси. Не было ни аварии, ни контакта – это техническая неполадка. Это разочаровывает.

Сейчас машина в боксах, механики собираются все починить, мы вернемся на трассу как можно быстрее.

Мы не думаем, что это касается обеих машин. С этой проблемой столкнулся именно этот автомобиль [№3]. Иными словами, такая поломка не может так же произойти у другой машины», – сказал Бушман.

Экипаж Ферстаппена потерял лидерство на «Нюрбургринге» из-за технических проблем. Машина находится в боксах
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
24 часа Нюрбургринга
logoМерседес
Лукас Ауэр
гонки на выносливость
GT
Даниэль Хункаделья

Комментарии

Обидно, особенно с учётом уверенного лидерства
Выбор: ответить по существу и привести аргументы, в противовес моему высказыванию или ответить "пук-пук, среньк".
Фанаты Ферстаппена всегда выбирают либо второе либо переходят на оскорбления))) Обожаю вас))
Жаль Макса. Вроде проводил крутую гонку
Откуда берутся придурки, которые говорят про убил машину? Будто Макс какой-то бешеный отрыв имел перед конкурентами. У них же в команде четко распределены роли между пилотами и задачами на сменах
Ответ<Inter>
Откуда берутся придурки, которые говорят про убил машину? Будто Макс какой-то бешеный отрыв имел перед конкурентами. У них же в команде четко распределены роли между пилотами и задачами на сменах
Димка это второй аккаунт Паниары, он только на новости про Макса прибегает
Похоже на почерк одного Джоржа
