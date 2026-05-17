  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экипаж Ферстаппена потерял лидерство на «Нюрбургринге» из-за технических проблем. Машина находится в боксах
0

Экипаж Ферстаппена потерял лидерство на «Нюрбургринге» из-за технических проблем. Машина находится в боксах

У экипажа Ферстаппена возникли проблемы в «24 часах Нюрбургринга».

Экипаж №3 («Мерседес» GT3; пилоты – Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья) столкнулся с техническими проблемами в виде поломки приводного вала.

Таким образом экипаж команды «Винвард» потерял лидерство в «24 часах Нюрбургринга», опустившись на данный момент на 9-ю строчку. При этом машина все еще остается в боксах.

Первое место занимает экипаж №80 («Мерседес» GT3; пилоты – Маро Энгель, Максим Мартин, Фабиан Шиллер, Лука Штольц).

Самые яркие соперники Ферстаппена на «Северной петле»: россияне, звезда дрифта и президент «Тойоты»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Даниэль Хункаделья
GT
гонки на выносливость
logoМерседес
Лукас Ауэр
24 часа Нюрбургринга
logoМакс Ферстаппен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Макс, конечно ехал как просто великолепно, можно по разному к нему относится, но гонщик он прекрасный. Жаль.
А сейчас же прибегут свидетели "Макс убил машину" ? А уже, да))
ОтветДенис С_1116883057
А сейчас же прибегут свидетели "Макс убил машину" ? А уже, да))
Max killed the car 🚗
49 секунд отрыва было в моменте, потом началось западение скорости. Что-то с правым задним колесом. Гонка скорее всего закончена.
не хватило трех часов
Мистер Тойода зато до сих пор в деле :)
Хункаделия выехал на последний круг, всё-таки починили кое-как. Хотя бы финишируют.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ральф Шумахер: «Уход Окона из «Хааса» в конце года практически предрешен»
19 минут назад
Ландо Норрис: «Влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи в 2007-2008-м. Самая стильная машина»
43 минуты назад
Журналист Слэйтер: «Хорнер – аналог Гвардиолы в «Ф-1», но тут меньше вакансий»
сегодня, 13:21
Джонни Херберт: «Феррари» раскрыла свои карты раньше остальных, но теперь уже не выглядит угрозой»
сегодня, 12:42
Роб Смедли: «5-10 процентов людей в «Феррари» понимают, как побеждать»
сегодня, 11:07
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
сегодня, 11:00
Хэмилтон и Норрис отреагировали на чемпионство «Арсенала» в соцсетях
сегодня, 10:20
Дэймон Хилл: «Алонсо вряд ли нужен гоночный инженер. Это Фернандо говорит тебе, что делать»
сегодня, 09:53
Бывший инженер «Хонды» о «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «У Матешица были Марко и Тост, разбирающиеся в гонках, у Лоренса Стролла таких связей нет»
сегодня, 09:13
«Называем Ферстаппена «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте». Жюль Гунон о напарнике в гонках GT
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем