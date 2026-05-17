Экипаж Ферстаппена потерял лидерство на «Нюрбургринге» из-за технических проблем. Машина находится в боксах
У экипажа Ферстаппена возникли проблемы в «24 часах Нюрбургринга».
Экипаж №3 («Мерседес» GT3; пилоты – Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья) столкнулся с техническими проблемами в виде поломки приводного вала.
Таким образом экипаж команды «Винвард» потерял лидерство в «24 часах Нюрбургринга», опустившись на данный момент на 9-ю строчку. При этом машина все еще остается в боксах.
Первое место занимает экипаж №80 («Мерседес» GT3; пилоты – Маро Энгель, Максим Мартин, Фабиан Шиллер, Лука Штольц).
Опубликовал: Тимофей Поршнев
