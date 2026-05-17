MotoGP. Гран-при Каталонии. Ди Джанантонио выиграл гонку, Альдегер – 2-й, Баньяя – 3-й, заезд дважды прерывали красными флагами, Мир потерял подиум из-за штрафа

Пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио одержал победу на драматичном Гран-при Каталонии.

Второе место занял Хоан Мир из «Хонды», третьим стал представитель «Грезини» Фермин Альдегер.

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес попал в серьезную аварию: испанец столкнулся с соотечественником Педро Акостой из «КТМ», который резко замедлился из-за технической проблемы. Маркес выехал на обочину и покинул байк, который несколько раз перевернулся. Заезд прервали красными флагами, Алекса отправили в больницу.

На рестарте произошел инцидент с участием Франческо Баньяи («Дукати»), Жоана Зарко («ЛЧР») и Лука Марини («Хонда»). Гонку вновь приостановили.

На втором рестарте упал один из лидеров сезона Хорхе Мартин из «Априлии», который смог вернуться в конец пелотона.

Акоста, претендовавший на победу после старта с поула, на последнем круге откатился за пределы подиума, а затем попал в аварию.

Пилот «Априлии» Марко Беццекки сохранил лидерство в общем зачете.

Обновление: Мир потерял подиум и опустился на 17-е место из-за 16-секундного штрафа за неверное давление в шинах . Альдегер поднялся на вторую позицию, пилот «Дукати» Франческо Баньяя – на третью.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

17 мая 2026 года

Гонка

1. Фабио ди Джанантонио («ВР46») – 24 круга

2. Фермин Альдегер («Грезини») +1,466

3. Франческо Баньяя («Дукати») +4,320

4. Марко Беццекки («Априлия») +4,679

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,876

6. Лука Марини («Хонда») +4,971

7. Брэд Биндер («КТМ») +5,137

8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +5,377

9. Диого Морейра («ЛЧР») +6,839

10. Алекс Ринс («Ямаха») +6,916

11. Франко Морбиделли («ВР46») +7,160

12. Маверик Виньялес («Тек 3») +10,147

13. Джек Миллер («Прамак») +10,452

14. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +11,808

15. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +15,066

16. Аугусто Фернандес («Ямаха») +16,245

17. Хоан Мир («Хонда») +17,250

18. Хорхе Мартин («Априлия») +58,592

Сошли:

Педро Акоста («КТМ»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марко Беццекки – 142 очка

2.  Хорхе Мартин – 127

3. Фабио ди Джанантонио – 116

4. Педро Акоста – 92

5. Аи Огура – 77

Опубликовал: Михаил Ширяев
Диджи,походу в этом году единственная надежда дукати,задело его обломком Алекса,сильно,и доехал до победы,вышел на третье место,очень хорошее впечатление от его езды
Единственная надежда дукати, это то что повреждение нерва марка не сильное и обратимое, и он скоро вернется и начнет побеждать как в прошлом году, но очков потеряно уже много. Диджи не плох, но вряд ли сможет побороться с априлья когда те вернутся на удобные им треки, вот этот им почему то 2 год не подходит из за асфальта.
Да с априлией ясно,просто уикэнд провальный,дальше пойдет,но форма Беца,а главное уверенность уходит,он уже начинает напоминать плохого пекко,лишь бы доехать
Мото гран при прекрасны
Акоста же с поула стартовал
Chaos GP. Мда. Бедный Акоста.
За что его жалеть, человек не умеет беречь резину. У него всегда так, первая часть гонки сильная, в конце убивает резину, проваливается/падает. ДиДжи и Фабио его красиво додавили, обозначая атаки заставляли убивать резину на торможениях и в результате за 8 кругов она ушла. В полноценной гонке еще бы раньше отвалился.
Диджи и фабио это же один человек😁,подушню но мне кажется что форма Ктм щас такая что Педро максимум выдает,черт с ними покрышками,он двигает Ктм хоть как то,остальные вон как биндер на старт то не выходят,все равно на таком Ктм он ни за что кроме одной гонки бы не боролся
Ничего себе у зарко авария, на повторах все казалось безобиднее https://x.com/i/status/2056027938282209725
Да там прям жесть была,тоже смотрел кадры
Сначала казалось обычный завал в первом повороте, стандартный здесь, как он зацепился, и как обошлось без серьезных последствий это удивительно. Ещё глянул повтор Алекса сейчас, ну там мог прилететь в стену головой, повезло что по касательной обошлось, мало им платят по сравнению с ф1, Алексу наверное какие нибудь 600к , максимум 1 млн, поэтому и сваливает в ктм, чтобы получать скажем 2 млн. Риск намного выше чем в ф1, а ЗП намного меньше.
