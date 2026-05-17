MotoGP. Гран-при Каталонии. Ди Джанантонио выиграл гонку, Альдегер – 2-й, Баньяя – 3-й, заезд дважды прерывали красными флагами, Мир потерял подиум из-за штрафа
Пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио одержал победу на драматичном Гран-при Каталонии.
Второе место занял Хоан Мир из «Хонды», третьим стал представитель «Грезини» Фермин Альдегер.
Гонщик «Грезини» Алекс Маркес попал в серьезную аварию: испанец столкнулся с соотечественником Педро Акостой из «КТМ», который резко замедлился из-за технической проблемы. Маркес выехал на обочину и покинул байк, который несколько раз перевернулся. Заезд прервали красными флагами, Алекса отправили в больницу.
На рестарте произошел инцидент с участием Франческо Баньяи («Дукати»), Жоана Зарко («ЛЧР») и Лука Марини («Хонда»). Гонку вновь приостановили.
На втором рестарте упал один из лидеров сезона Хорхе Мартин из «Априлии», который смог вернуться в конец пелотона.
Акоста, претендовавший на победу после старта с поула, на последнем круге откатился за пределы подиума, а затем попал в аварию.
Пилот «Априлии» Марко Беццекки сохранил лидерство в общем зачете.
Обновление: Мир потерял подиум и опустился на 17-е место из-за 16-секундного штрафа за неверное давление в шинах . Альдегер поднялся на вторую позицию, пилот «Дукати» Франческо Баньяя – на третью.
Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
17 мая 2026 года
Гонка
1. Фабио ди Джанантонио («ВР46») – 24 круга
2. Фермин Альдегер («Грезини») +1,466
3. Франческо Баньяя («Дукати») +4,320
4. Марко Беццекки («Априлия») +4,679
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,876
6. Лука Марини («Хонда») +4,971
7. Брэд Биндер («КТМ») +5,137
8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +5,377
9. Диого Морейра («ЛЧР») +6,839
10. Алекс Ринс («Ямаха») +6,916
11. Франко Морбиделли («ВР46») +7,160
12. Маверик Виньялес («Тек 3») +10,147
13. Джек Миллер («Прамак») +10,452
14. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +11,808
15. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +15,066
16. Аугусто Фернандес («Ямаха») +16,245
17. Хоан Мир («Хонда») +17,250
18. Хорхе Мартин («Априлия») +58,592
Сошли:
Педро Акоста («КТМ»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Энеа Бастианини («Тек 3»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марко Беццекки – 142 очка
2. Хорхе Мартин – 127
3. Фабио ди Джанантонио – 116
4. Педро Акоста – 92
5. Аи Огура – 77
