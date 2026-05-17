MotoGP. Гран-при Каталонии. Ди Джанантонио выиграл гонку, Альдегер – 2-й, Баньяя – 3-й, заезд дважды прерывали красными флагами, Мир потерял подиум из-за штрафа

Ди Джанантонио выиграл гонку MotoGP в Барселоне, Альдегер и Баньяя на подиуме.

Пилот «ВР46» Фабио ди Джанантонио одержал победу на драматичном Гран-при Каталонии.

Второе место занял Хоан Мир из «Хонды», третьим стал представитель «Грезини» Фермин Альдегер.

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес попал в серьезную аварию: испанец столкнулся с соотечественником Педро Акостой из «КТМ», который резко замедлился из-за технической проблемы. Маркес выехал на обочину и покинул байк, который несколько раз перевернулся. Заезд прервали красными флагами, Алекса отправили в больницу.

На рестарте произошел инцидент с участием Франческо Баньяи («Дукати»), Жоана Зарко («ЛЧР») и Лука Марини («Хонда»). Гонку вновь приостановили.

На втором рестарте упал один из лидеров сезона Хорхе Мартин из «Априлии», который смог вернуться в конец пелотона.

Акоста, претендовавший на победу после старта с поула, на последнем круге откатился за пределы подиума, а затем попал в аварию.

Пилот «Априлии» Марко Беццекки сохранил лидерство в общем зачете.

Обновление: Мир потерял подиум и опустился на 17-е место из-за 16-секундного штрафа за неверное давление в шинах . Альдегер поднялся на вторую позицию, пилот «Дукати» Франческо Баньяя – на третью.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

17 мая 2026 года

Гонка

1. Фабио ди Джанантонио («ВР46») – 24 круга

2. Фермин Альдегер («Грезини») +1,466

3. Франческо Баньяя («Дукати») +4,320

4. Марко Беццекки («Априлия») +4,679

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,876

6. Лука Марини («Хонда») +4,971

7. Брэд Биндер («КТМ») +5,137

8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +5,377

9. Диого Морейра («ЛЧР») +6,839

10. Алекс Ринс («Ямаха») +6,916

11. Франко Морбиделли («ВР46») +7,160

12. Маверик Виньялес («Тек 3») +10,147

13. Джек Миллер («Прамак») +10,452

14. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +11,808

15. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +15,066

16. Аугусто Фернандес («Ямаха») +16,245

17. Хоан Мир («Хонда») +17,250

18. Хорхе Мартин («Априлия») +58,592

Сошли:

Педро Акоста («КТМ»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марко Беццекки – 142 очка

2. Хорхе Мартин – 127

3. Фабио ди Джанантонио – 116

4. Педро Акоста – 92

5. Аи Огура – 77

