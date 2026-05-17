«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки
«Мерседес» №80 (Маро Энгель, Максим Мартен, Фабиан Шиллер, Лука Штольц) одержал уверенную победу в гонке «24 часа Нюрбургринга», выиграв у соперников более двух минут.
Успех стал первым для немецкой марки с 2016 года.
Второе место заняла стартовавшая с поул-позиции «Ламборгини» №84 (Мирко Бортолотти, Лука Энгстлер, Патрик Нидерхаузер), третье – «Астон Мартин» №34 (Маттиа Друди, Фелипе Фернандес Лазер, Кристиан Крогнес, Никки Тиим).
«Мерседес» №3 (Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья) лидировал за четыре часа до финиша, но столкнулся с технической проблемой и надолго остался в боксах. В конце заезда Хункаделья вернулся на трассу и стал 38-м с отставанием в 21 круг.
Экипаж Ферстаппена потерял лидерство на «Нюрбургринге» из-за технических проблем. Машина находится в боксах
Ещё сарай бмв м3 отжог, ехали вполне в темпе лучших GT3, в итоге заехали в топ-5
Гонка всё равно в зачёт!
Не фанат автогонок, изредка смотрю ф1 краем глаза и может быть когда попадется какой-нибудь наскар на минут 5 посмотреть прикольно(ради звука движков)
Всегда симпатизировали гт3 как класс ещё со всяких НФС(шифт2 мне нравился) и Форзах Моторспорт. Просто мне нравится когда "обычные", если так можно сказать, машины гоняются. Точнее строятся на базе обычных кузовов.
Интересная атмосфера, в этом явно что-то есть! Очень понравилась внешне туринговая М3 под номером 81 которая пришла пятой. Универсал выглядит очень забавно и необычно в борьбе с АМГ ГТ и Хураканом тем же. Мустанги удивили, я думал они только влево могут поворачивать...
Удивило наличие Е46 седанов и особенно 190Е. Как же он бомбически выглядел(по-моему он один был, если не ошибаюсь)
Тем не менее сделали прикольно. В стиле как у кого-то там в NFS Unbound
84-я Ламборгини без проблем на первом круге тоже вполне могла бы выиграть, Бортолоти гнал как ужаленный под конец. А Энгель прям в круиз-режиме завершал) С победой.
Правда не тех, кого бы хотелось... )))
автопилот рулит