  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки
0

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки

«Мерседес» №80 (Маро Энгель, Максим Мартен, Фабиан Шиллер, Лука Штольц) одержал уверенную победу в гонке «24 часа Нюрбургринга», выиграв у соперников более двух минут.

Успех стал первым для немецкой марки с 2016 года.

Второе место заняла стартовавшая с поул-позиции «Ламборгини» №84 (Мирко Бортолотти, Лука Энгстлер, Патрик Нидерхаузер), третье – «Астон Мартин» №34 (Маттиа Друди, Фелипе Фернандес Лазер, Кристиан Крогнес, Никки Тиим).

«Мерседес» №3 (Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья) лидировал за четыре часа до финиша, но столкнулся с технической проблемой и надолго остался в боксах. В конце заезда Хункаделья вернулся на трассу и стал 38-м с отставанием в 21 круг.

Экипаж Ферстаппена потерял лидерство на «Нюрбургринге» из-за технических проблем. Машина находится в боксах

Опубликовал: Михаил Ширяев
Даниэль Хункаделья
24 часа Нюрбургринга
logoМерседес
Лукас Ауэр
logoМакс Ферстаппен
Нюрбургринг
результаты
Патрик Нидерхаузер
Ламборгини
Мирко Бортолотти
Маро Энгель
Максим Мартен
logoАстон Мартин
GT

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А вообще, экипаж гонки - это Дачия Логан. За них болел весь Ютуб. Сначала было сошли вместе с Максом, но под конец вернулись, чем окончательно завоевали сердца всех болельщиков.
ОтветSay Hello to the Robots
А вообще, экипаж гонки - это Дачия Логан. За них болел весь Ютуб. Сначала было сошли вместе с Максом, но под конец вернулись, чем окончательно завоевали сердца всех болельщиков.
Ну логан уже давно там гоняет и завоевал сердца)
Ещё сарай бмв м3 отжог, ехали вполне в темпе лучших GT3, в итоге заехали в топ-5
Ответdvboyz
Ну логан уже давно там гоняет и завоевал сердца) Ещё сарай бмв м3 отжог, ехали вполне в темпе лучших GT3, в итоге заехали в топ-5
Сарай огонь вообще
Жаль, конечно. Обидно под конец все потерять,но возможно теперь из-за этого в след году вернётся. Да и в целом был крутой опыт, особенно ночной отрезок шикарный провел Макс
М-да, обидно, а так бы выиграл экипаж Ферста, котрый лидировал до схода!
Гонка всё равно в зачёт!
Логан легенда! Ещё в такой расцветке что сразу в глаза бросается... Остальные боролись просто за второе место!
Не фанат автогонок, изредка смотрю ф1 краем глаза и может быть когда попадется какой-нибудь наскар на минут 5 посмотреть прикольно(ради звука движков)
Всегда симпатизировали гт3 как класс ещё со всяких НФС(шифт2 мне нравился) и Форзах Моторспорт. Просто мне нравится когда "обычные", если так можно сказать, машины гоняются. Точнее строятся на базе обычных кузовов.
Интересная атмосфера, в этом явно что-то есть! Очень понравилась внешне туринговая М3 под номером 81 которая пришла пятой. Универсал выглядит очень забавно и необычно в борьбе с АМГ ГТ и Хураканом тем же. Мустанги удивили, я думал они только влево могут поворачивать...
Удивило наличие Е46 седанов и особенно 190Е. Как же он бомбически выглядел(по-моему он один был, если не ошибаюсь)
Ответnoyneim
Логан легенда! Ещё в такой расцветке что сразу в глаза бросается... Остальные боролись просто за второе место! Не фанат автогонок, изредка смотрю ф1 краем глаза и может быть когда попадется какой-нибудь наскар на минут 5 посмотреть прикольно(ради звука движков) Всегда симпатизировали гт3 как класс ещё со всяких НФС(шифт2 мне нравился) и Форзах Моторспорт. Просто мне нравится когда "обычные", если так можно сказать, машины гоняются. Точнее строятся на базе обычных кузовов. Интересная атмосфера, в этом явно что-то есть! Очень понравилась внешне туринговая М3 под номером 81 которая пришла пятой. Универсал выглядит очень забавно и необычно в борьбе с АМГ ГТ и Хураканом тем же. Мустанги удивили, я думал они только влево могут поворачивать... Удивило наличие Е46 седанов и особенно 190Е. Как же он бомбически выглядел(по-моему он один был, если не ошибаюсь)
190E не трушный, а рестомод; пара штук выставлена HWA
ОтветCraz1gor
190E не трушный, а рестомод; пара штук выставлена HWA
Да понятно что не трушный. Трушные сейчас чисто в музеях да коллекциях стоят.
Тем не менее сделали прикольно. В стиле как у кого-то там в NFS Unbound
Для организаторов такой поворот только в плюс. Ферстаппен гарантировал бешеный ажиотаж в этом году и теперь скорее всего вернется в следующем. Мерседес с заслуженной победой! БМВ - привет балансу производительности. Машина, которая в прошлом году привезла всем кроме одного Порше целый круг, в этом году уступала в скорости Мерседесам, Ламборгини, Порше, Астону и даже Фордам. Порше - большой привет Кевину Эстре. Эстре, конечно, очень быстрый пилот, но в прошлом году он подарил легкую победу БМВ когда получил минутный штраф за аварию, а в этом году разбил машину. Возможно стоит подумать о другом пилоте. Форды и Ауди самоустранились. Мой приз зрительских симпатий уходит универсалу БМВ под номером 81, которые проехали гонку с огоньком, особенно запомнился момент обгона двух Мерседесов на одном круге.
Про Макса и его экипаж уже все было сказано в предыдущих новостях по ходу гонки. Просто жаль.
84-я Ламборгини без проблем на первом круге тоже вполне могла бы выиграть, Бортолоти гнал как ужаленный под конец. А Энгель прям в круиз-режиме завершал) С победой.
ОтветKaiki
Про Макса и его экипаж уже все было сказано в предыдущих новостях по ходу гонки. Просто жаль. 84-я Ламборгини без проблем на первом круге тоже вполне могла бы выиграть, Бортолоти гнал как ужаленный под конец. А Энгель прям в круиз-режиме завершал) С победой.
84-му подарил второе место так вовремя сошедший экипаж, чем замедлил обогнавший их уже Астон, с учетом штрафа. Но поворот был неожиданный, конечно.
ОтветSay Hello to the Robots
84-му подарил второе место так вовремя сошедший экипаж, чем замедлил обогнавший их уже Астон, с учетом штрафа. Но поворот был неожиданный, конечно.
Ну они в самом начале несколько минут потеряли и откатились. А так поул взяли, ехали сильно, Бортолоти особенно. Под конец им вернулось немного.
Поздравляю победителей! ))

Правда не тех, кого бы хотелось... )))
Это что значит они не спали ночью что-ли??
ОтветЮлия Закаблукова
Это что значит они не спали ночью что-ли??
конечно спали!
автопилот рулит
ОтветЮлия Закаблукова
Это что значит они не спали ночью что-ли??
Четыре гонщика посменно пилотируют автомобиль в течение суток
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роб Смедли: «5-10 процентов людей в «Феррари» понимают, как побеждать»
23 минуты назад
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
30 минут назад
Хэмилтон и Норрис отреагировали на чемпионство «Арсенала» в соцсетях
сегодня, 10:20
Дэймон Хилл: «Алонсо вряд ли нужен гоночный инженер. Это Фернандо говорит тебе, что делать»
сегодня, 09:53
Бывший инженер «Хонды» о «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «У Матешица были Марко и Тост, разбирающиеся в гонках, у Лоренса Стролла таких связей нет»
сегодня, 09:13
«Называем Ферстаппена «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте». Жюль Гунон о напарнике в гонках GT
сегодня, 08:31
Гоночный босс «Форда»: «Ред Булл» уже много раз показывал, на что способен»
вчера, 18:42
Ланс Стролл: «У «Астон Мартин» есть все, чтобы побеждать в «Ф-1»
вчера, 18:10
«Альпин» будет использовать новый симулятор
вчера, 17:40
Дэвид Култхард: «Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл». Ни одна другая команда «Ф-1» не позволит ему быть Максом»
вчера, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем