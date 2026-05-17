«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки

«Мерседес» №80 (Маро Энгель, Максим Мартен, Фабиан Шиллер, Лука Штольц) одержал уверенную победу в гонке «24 часа Нюрбургринга», выиграв у соперников более двух минут.

Успех стал первым для немецкой марки с 2016 года.

Второе место заняла стартовавшая с поул-позиции «Ламборгини » №84 (Мирко Бортолотти, Лука Энгстлер, Патрик Нидерхаузер), третье – «Астон Мартин » №34 (Маттиа Друди, Фелипе Фернандес Лазер, Кристиан Крогнес, Никки Тиим).

«Мерседес » №3 (Макс Ферстаппен , Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья) лидировал за четыре часа до финиша, но столкнулся с технической проблемой и надолго остался в боксах. В конце заезда Хункаделья вернулся на трассу и стал 38-м с отставанием в 21 круг.

