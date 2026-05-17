«Mamma mia!» В соцсетях завирусилась реакция итальянских комментаторов на обгон Ферстаппена
Реакция итальянских комментаторов на маневр Ферстаппена стала популярной в соцсетях.
В соцсетях стала «вирусной» реакция комментаторов итальянского Sky Sports на маневр Макса Ферстаппена в начале «24 часов Нюрбургринга».
Спустя два часа после начала гонки Ферстаппен прошел гонщика Йессе Крона в борьбе за 5-е место – что вызвало восторг у комментаторов.
«Mamma mia!» – воскликнул один из ведущих в эфире.
На данный момент машина экипажа №3 ((«Мерседес» GT3; пилоты – Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья) находится в боксах, так как за три часа до финиша столкнулась с техническими проблемами.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: «ТВ Старт»
