  • «Команда починит машину, чтобы еще раз выехать на трассу». В «Мерседесе» высказались о проблемах экипажа Ферстаппена
В «Мерседесе» прокомментировали проблемы экипажа Ферстаппена на «Нюрбургринге».

Глава подразделения «Мерседеса» по работе с частными гоночными командами Стефан Вендль высказался о технических трудностях, с которыми столкнулся экипаж №3 команды «Винвард» (Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья) на «24 часах Нюрбургринга».

Примерно за 3 часа до финиша экипаж «Мерседеса» вынужденно вернулся в боксы из-за проблем с машиной. №3 до сих пор не вернулся на трассу.

Лидерство удерживает экипаж №80 («Мерседес» GT3; пилоты – Маро Энгель, Максим Мартин, Фабиан Шиллер, Лука Штольц).

«Сразу после пит-стопа, когда Макса заменил Дани, мы получили сигнал от ABS. Изначально нам показалось, что это неисправность электроники. Мы попытались перезагрузить систему – и во время первого круга Дани сказал, что можно было ехать.

Однако затем появились новые звуки и вибрации, из-за которых ему пришлось медленно вернуться в боксы спустя всего два круга.

Выяснилось, что у нас повреждена трансмиссия, что, к сожалению, привело к повреждению других компонентов задней оси. Потребуется долгий ремонт, чтобы вернуть машину в гонку.

Мы поговорили с Максом и с другими пилотами – все очень расстроены. Особенно из-за того, что они так долго боролись за лидерство с машиной №80 команды «Равенол».

Но мы решили, что починим машину, чтобы еще раз выехать на трассу в рамках финальной фазы гонки – чтобы показаться болельщикам», – сказал Вендль.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
