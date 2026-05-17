Даниэль Хункаделья о технических проблемах на «Нюрбургринге»: «Просто не повезло. Вернемся в следующем году»

Напарник Ферстаппена высказался о поражении в «24 часах Нюрбургринга».

Даниэль Хункаделья – пилот экипажа №3 команды «Винвард» и напарник Макса Ферстаппена – прокомментировал технические проблемы, с которыми столкнулся коллектив по ходу «24 часов Нюрбургринга».

После потери лидерства экипаж №3 в итоге финишировал на 38-м месте.

«Я ехал без ABS, но все было не так плохо. Мне каким-то образом удалось с этим справиться. Я немного скорректировал баланс тормозов, чтобы избежать блокировки передних колес.

Машиной все еще можно было управлять. Мне кажется, команда захотела вернуться в боксы, чтобы проверить проблему. Но я посчитал, что лучше было остаться на трассе и посмотреть, на что мы были способны.  Затем я услышал шум, и в конце концов машина стала неуправляемой. По ощущениям что-то вот-вот должно было сломаться, поэтому я медленно доехал до пит-лейн.

[Проблема с карданным валом], вероятно, также привела к неполадкам с электроникой – из-за чего сломалась ABS и отключились прочие системы.

Думаю, нам просто не повезло. Это механическая проблема. Карданный вал был полностью новым. Более того, последние шесть-семь часов мы ехали очень осторожно, поскольку обе машины пребывали в отличном положении – не было необходимости рисковать. Мы не гнали по поребрикам, ехали осторожно – и все равно произошла поломка.

Повлиял ли случайный контакт между Максом и Маро Энгелем из экипажа №80? Нет, я так не думаю. Он произошел много часов назад. Было бы преувеличением считать это причиной проблемы. Это автоспорт. К сожалению, сегодня произошло подобное – но не думаю, что тут есть кого винить.

Мы проводили потрясающую гонку. В целом гонка складывалась идеально. Я очень давно мечтал выиграть эту гонку. Но в конце концов мы просто гонщики. Это наш спорт, и мы его любим. Гонки, они такие: ты многое не контролируешь – и порой от этого становится неприятно. Это не должно стать трагедией. Мы вернемся в следующем году», – сказал Хункаделья.

«Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
гонки на выносливость
Даниэль Хункаделья
24 часа Нюрбургринга
GT
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен

Слов нет. Одни эмоции. Зла не хватает. Грустно. Эх
