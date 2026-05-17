MotoGP. Алекс Маркес попал в серьезную аварию после столкновения с Акостой, Гран-при Каталонии прервали красными флагами

Алекс Маркес попал в большую аварию в Барселоне.

Гран-при Каталонии MotoGP прерван красными флагами после серьезной аварии.

Пилот «КТМ» Педро Акоста столкнулся с технической проблемой, из-за чего в него влетел гонщик «Грезини» Алекс Маркес. Байк Маркеса несколько раз перевернулся.

Из-за обломков также упал Фабио ди Джанантонио из «ВР46».

Состояние Алекса неизвестно, но дирекция гонки сообщила, что все гонщики в сознании. Позже стало известно, что Маркеса-младшего отправили в больницу. Заезд возобновили.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Жутко выглядело. Хорошо что успел раньше выпрыгнуть с седла.
Это просто кошмар,в трансляции выглядело нереально жёстко,надеюсь все хорошо будет с Алексом,и Зарко тоже
