Хуан-Пабло Монтойя: «В успехах Антонелли большая заслуга Боно»

Монтойя заявил о ключевой роли Боно в победах Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что Питер «Боно» Боннингтон, гоночный инженер Андреа Кими Антонелли , стал важным фактором в успехах итальянца.

«На мой взгляд, в этом большая заслуга Боно. У Боно было столько побед с Льюисом [Хэмилтоном], он формирует Кими как гонщика, работает с ним.

В чем Кими по-настоящему хорош, так это в уровне агрессии – он действует решительно. Посмотрите на квалификации: если сравнивать с остальными, он использует всю трассу.

Меня удивляет Джордж [Расселл]. У Джорджа есть видео, данные и все остальное, и он видит, где и как действует Кими. В какой-то момент нужно попробовать повторить. Комфортно тебе или нет – уже другая история, но нужно хотя бы попробовать на одном круге и посмотреть, что получится», – заявил колумбиец в подкасте Chequered Flag.

