Давиде Вальсекки о Расселле: «Хэмилтон и Ферстаппен никогда так сильно не уступали напарникам в чемпионские сезоны»
Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки считает, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, который проигрывает напарнику Андреа Кими Антонелли, далеко до пиковых Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
«Не знаю насчет давления, но я не ожидал, что Антонелли будет выступать так сильно. Успехи абсолютно заслуженные.
В прошлом году были проблески таланта, но изредка и не такие, как в этом году. Он второй уик-энд уничтожает Расселла с первого до последнего круга. В Майами они даже не соперничали друг с другом с точки зрения скорости. На протяжении всего этапа разрыв составлял три десятые.
Я считал, что Расселл будет сражаться за титул, если «Мерседес» создаст быструю машину, ведь он опытнее и годами доказывал, что входит в топ-5 гонщиков в мире. Теперь я смотрю на результаты и задаюсь вопросом: какой пилот за последние годы стабильно проигрывал три-четыре десятые напарнику?
У Хэмилтона в чемпионские сезоны никогда не было уик-эндов, когда он так сильно уступал бы напарнику в каждой сессии. Про Ферстаппена и говорить нечего, такого просто не происходило. Если партнер по команде его опережал, то это было случайностью», – заявил эксперт.
А, да, эксперт же говорил про его чемпионские годы.
Не 20, а "только" 16 очков Ландо уступал Оскару после Майами-2025)))))