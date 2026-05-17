Давиде Вальсекки о Расселле: «Хэмилтон и Ферстаппен никогда так сильно не уступали напарникам в чемпионские сезоны»

Вальсекки объяснил, чем Расселл отличается от Хэмилтона и Ферстаппена.

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки считает, что пилоту «Мерседеса » Джорджу Расселлу , который проигрывает напарнику Андреа Кими Антонелли , далеко до пиковых Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

«Не знаю насчет давления, но я не ожидал, что Антонелли будет выступать так сильно. Успехи абсолютно заслуженные.

В прошлом году были проблески таланта, но изредка и не такие, как в этом году. Он второй уик-энд уничтожает Расселла с первого до последнего круга. В Майами они даже не соперничали друг с другом с точки зрения скорости. На протяжении всего этапа разрыв составлял три десятые.

Я считал, что Расселл будет сражаться за титул, если «Мерседес» создаст быструю машину, ведь он опытнее и годами доказывал, что входит в топ-5 гонщиков в мире. Теперь я смотрю на результаты и задаюсь вопросом: какой пилот за последние годы стабильно проигрывал три-четыре десятые напарнику?

У Хэмилтона в чемпионские сезоны никогда не было уик-эндов, когда он так сильно уступал бы напарнику в каждой сессии. Про Ферстаппена и говорить нечего, такого просто не происходило. Если партнер по команде его опережал, то это было случайностью», – заявил эксперт.

