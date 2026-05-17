Давиде Вальсекки о Расселле: «Хэмилтон и Ферстаппен никогда так сильно не уступали напарникам в чемпионские сезоны»

Вальсекки объяснил, чем Расселл отличается от Хэмилтона и Ферстаппена.

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки считает, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, который проигрывает напарнику Андреа Кими Антонелли, далеко до пиковых Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

«Не знаю насчет давления, но я не ожидал, что Антонелли будет выступать так сильно. Успехи абсолютно заслуженные.

В прошлом году были проблески таланта, но изредка и не такие, как в этом году. Он второй уик-энд уничтожает Расселла с первого до последнего круга. В Майами они даже не соперничали друг с другом с точки зрения скорости. На протяжении всего этапа разрыв составлял три десятые.

Я считал, что Расселл будет сражаться за титул, если «Мерседес» создаст быструю машину, ведь он опытнее и годами доказывал, что входит в топ-5 гонщиков в мире. Теперь я смотрю на результаты и задаюсь вопросом: какой пилот за последние годы стабильно проигрывал три-четыре десятые напарнику?

У Хэмилтона в чемпионские сезоны никогда не было уик-эндов, когда он так сильно уступал бы напарнику в каждой сессии. Про Ферстаппена и говорить нечего, такого просто не происходило. Если партнер по команде его опережал, то это было случайностью», – заявил эксперт.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Formula1.it
У Макса никогда не было напарника, который претендовал бы на чемпионство. Нафига он его привёл в "сравнение".
Гонщик же глупее комментатора на Спортсе, он же не понимает о чем говорит
У Льюиса в последние годы такие "случайности" бывают не редко.
А, да, эксперт же говорил про его чемпионские годы.
А вот Норрис уступал. Ну и что?
Там тоже было не "так сильно".
Не 20, а "только" 16 очков Ландо уступал Оскару после Майами-2025)))))
Во-первых, прошло сколько то всего гонок?. Допустим в Майами итальянец был действительно лучше весь уик-энд. Но что в Китае что в Японии Жоржу везло как утопленнику, когда Кими не успевал срывать джекпоты, даже ничего не делая. Во-вторых сравнение с Хэмилтоном и Ферстаппеном вообще к чему? У Макса в годы чемпионства не было никаких соперников в команде, лишь податливый Перес.
