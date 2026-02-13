Формула E. Верляйн выиграл 1-ю гонку в Джидде и возглавил чемпионат

Верляйн стал лидером «Формулы E» после победы в Джидде.

Пилот «Порше» Паскаль Верляйн стал лучшим по итогам первой гонки «Формулы E » в Джидде.

Второе место занял гонщик «Махинды» Эдоардо Мортара, стартовавший с поул-позиции, а третьим стал представитель «Ягуара » Митч Эванс.

Ник Кэссиди из «Ситроена » завершил заезд шестым и упустил первую строчку в чемпионате. Новым лидером сезона стал Верляйн – на его счету 64 очка после четырех этапов. Кэссиди заработал 48 баллов, также в топ-5 входят Мортара (47), пилот «Порше » Нико Мюллер (45) и Эванс (41).

Завтра, в субботу, состоится вторая гонка в Джидде.

