Джордж Расселл о критике «Ф-1»-2026 от Ферстаппена: «Макс хочет лучший болид, и чтобы было весело. Пусть гоняется на «Нордшляйфе»

Расселл ответил на новые претензии Ферстаппена в адрес «Ф-1».

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл отреагировал на резкую критику машин «Формулы-1» 2026 года со стороны пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

Четырехкратный чемпион мира сравнил болиды с «Формулой E » «на стероидах».

«Я действительно считаю, что это шаг вперед, и я всегда предпочитаю давать шанс новому. Прошло всего четыре дня, а регламент продлится более трех лет. Прогресс команд в первые месяцы будет огромным.

Эти болиды гораздо приятнее пилотировать. Раньше я лишь дважды управлял меньшими по размеру машинами «Ф-1» и не мог поверить, насколько машина ощущается более юркой, легкой, компактной. Это большой плюс.

Двигатели очень сложные, и, откровенно говоря, это наверняка создаст больше проблем для инженеров, чем для пилотов. Как бы то ни было, эти две трассы, Барселона и Бахрейн – вероятно, наиболее простые с точки зрения работы с мотором. Не хочу слишком рано делать выводы – до того, как мы опробуем болиды в Мельбурне или Джидде. Там будет куда труднее.

Можно отметить один вызов, с которым мы столкнулись – использование очень низких передач в поворотах. В Бахрейне мы обычно проезжали первый поворот на третьей передаче. Теперь же приходится использовать первую, чтобы сохранить очень высокие обороты двигателя и поддерживать турбину. Иногда понижение передач ощущается как ручник.

Пожалуй, это раздражает и не является интуитивным. Что касается остального, невозможно отрицать мощность, которая у нас есть, когда используются все 350 кВт. Но я также ожидаю, что будет огромный прогресс в ближайшие месяцы – нужно дать регламенту время.

Идеальных решений не бывает – это касается всего в жизни. И надо смотреть шире. Когда принимали этот регламент, было огромное стремление развивать электромобили со стороны ЕС, что стало важным фактором прихода «Ауди». Это необходимо учитывать.

Невозможно спорить с тем, что «Формула-1» сейчас в потрясающей форме. Разумеется, мы хотим, чтобы у нас были лучшие болиды, быстрейшие болиды, лучшие гонки. Но невозможно угодить всем.

Как сказал Ландо [Норрис], мы в привилегированном положении. И, честно сказать, я просто хочу побеждать. Что касается гонщика, который выиграл довольно много всего в последнее время, он просто хочет, чтобы у него был лучший болид, а также чтобы было максимально весело пилотировать. Так что пусть гоняется на «Нордшляйфе», – заявил британец.

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

Ландо Норрис ответил Ферстаппену: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает»