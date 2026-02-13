  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл о критике «Ф-1»-2026 от Ферстаппена: «Макс хочет лучший болид, и чтобы было весело. Пусть гоняется на «Нордшляйфе»
46

Джордж Расселл о критике «Ф-1»-2026 от Ферстаппена: «Макс хочет лучший болид, и чтобы было весело. Пусть гоняется на «Нордшляйфе»

Расселл ответил на новые претензии Ферстаппена в адрес «Ф-1».

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на резкую критику машин «Формулы-1» 2026 года со стороны пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Четырехкратный чемпион мира сравнил болиды с «Формулой E» «на стероидах».

«Я действительно считаю, что это шаг вперед, и я всегда предпочитаю давать шанс новому. Прошло всего четыре дня, а регламент продлится более трех лет. Прогресс команд в первые месяцы будет огромным.

Эти болиды гораздо приятнее пилотировать. Раньше я лишь дважды управлял меньшими по размеру машинами «Ф-1» и не мог поверить, насколько машина ощущается более юркой, легкой, компактной. Это большой плюс.

Двигатели очень сложные, и, откровенно говоря, это наверняка создаст больше проблем для инженеров, чем для пилотов. Как бы то ни было, эти две трассы, Барселона и Бахрейн – вероятно, наиболее простые с точки зрения работы с мотором. Не хочу слишком рано делать выводы – до того, как мы опробуем болиды в Мельбурне или Джидде. Там будет куда труднее.

Можно отметить один вызов, с которым мы столкнулись – использование очень низких передач в поворотах. В Бахрейне мы обычно проезжали первый поворот на третьей передаче. Теперь же приходится использовать первую, чтобы сохранить очень высокие обороты двигателя и поддерживать турбину. Иногда понижение передач ощущается как ручник.

Пожалуй, это раздражает и не является интуитивным. Что касается остального, невозможно отрицать мощность, которая у нас есть, когда используются все 350 кВт. Но я также ожидаю, что будет огромный прогресс в ближайшие месяцы – нужно дать регламенту время.

Идеальных решений не бывает – это касается всего в жизни. И надо смотреть шире. Когда принимали этот регламент, было огромное стремление развивать электромобили со стороны ЕС, что стало важным фактором прихода «Ауди». Это необходимо учитывать.

Невозможно спорить с тем, что «Формула-1» сейчас в потрясающей форме. Разумеется, мы хотим, чтобы у нас были лучшие болиды, быстрейшие болиды, лучшие гонки. Но невозможно угодить всем.

Как сказал Ландо [Норрис], мы в привилегированном положении. И, честно сказать, я просто хочу побеждать. Что касается гонщика, который выиграл довольно много всего в последнее время, он просто хочет, чтобы у него был лучший болид, а также чтобы было максимально весело пилотировать. Так что пусть гоняется на «Нордшляйфе», – заявил британец.

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

Ландо Норрис ответил Ферстаппену: «Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Сахир
logoМерседес
Барселона-Каталония
регламент
logoАуди
Гран-при Саудовской Аравии
logoРед Булл
Гран-при Австралии
logoМакс Ферстаппен
тесты Формула-1
logoФормула E
Нюрбургринг
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Алонсо и Хэм тоже несколько раз негативно отзывались о регламенте,но такой шум и хайп поднялся только после слов Макса. Хотя ничего страшного сказано вроде не было.
"Он просто хочет лучший болид". Собственно говоря,а кто не хочет?
Ответ Александр Иванов
Алонсо и Хэм тоже несколько раз негативно отзывались о регламенте,но такой шум и хайп поднялся только после слов Макса. Хотя ничего страшного сказано вроде не было. "Он просто хочет лучший болид". Собственно говоря,а кто не хочет?
Деды для этих юных бритах уходящая натура и не угроза в перспективе, а вот Ферстаппена они бы мечтали выставить в другую серию, вот и прорывается.
Ответ Александр Иванов
Алонсо и Хэм тоже несколько раз негативно отзывались о регламенте,но такой шум и хайп поднялся только после слов Макса. Хотя ничего страшного сказано вроде не было. "Он просто хочет лучший болид". Собственно говоря,а кто не хочет?
Рассел просто не может проигнорировать Ферстаппена, как и Норрис в последнее время
Макс достаточно конструктивно объяснил какие моменты лично ему не нравятся в новом болиде, и почему он считает что такой не должна быть формула-1, не понимаю такой реакции пилотов
Ответ помада Терезы
Макс достаточно конструктивно объяснил какие моменты лично ему не нравятся в новом болиде, и почему он считает что такой не должна быть формула-1, не понимаю такой реакции пилотов
Ну и они в свою очередь тоже объясняют, что нравится им. Обычный диалог. Через Спортс🙂
Ответ burefan
Ну и они в свою очередь тоже объясняют, что нравится им. Обычный диалог. Через Спортс🙂
Правильно, он сказал, что ему нравятся бабки которые ему платят, а там хоть на ослике можно гоняться.
принцесса, что с нее взять...
Ответ Kudim41
принцесса, что с нее взять...
Шерсти клок
Ответ Kudim41
принцесса, что с нее взять...
Комментарий удален пользователем
Как закукарекал то Расселл на новеньком самовозе, понял уже, что под задницей чемпионский болид. Был бы этот регламент таким классным для него, если бы он на корыте ехал, а не на новеньком читерском Мерседесе?
Ответ Великий Алонсо
Как закукарекал то Расселл на новеньком самовозе, понял уже, что под задницей чемпионский болид. Был бы этот регламент таким классным для него, если бы он на корыте ехал, а не на новеньком читерском Мерседесе?
УМничка солнышко полностью согласна с тобой зайка 😇😇🥰
Ответ Великий Алонсо
Как закукарекал то Расселл на новеньком самовозе, понял уже, что под задницей чемпионский болид. Был бы этот регламент таким классным для него, если бы он на корыте ехал, а не на новеньком читерском Мерседесе?
Вообще не факт, что у него самовозка. По тестам скорее РБ опять всех натянет
Зря Джордж вместе с Ландо разогнали. Макс уже почти закончил карьеру, неинтересно кататься на пылесосах. Но корпоративное лизоблюдство бритов вкупе с жалкими попытками уколоть лично Макса его мотивировало. Останется на несколько лет еще, чтобы регулярно возить мальчиков из пансионов мордочками по асфальту, чтобы скорее они закончили карьеру, и уж точно окончательно потеряли лицо.

"Гонщик, которого нельзя называть", Рассел, конечно, в своей собственной лиге мерзости.
Две британские принцессы сразу рот открыли, почуяли возможность на самовозе титулы клепать)))
Ну-ну, посмотрим как Макс тебя сделает.
Как самовоз появился, принцесса стал разбираться в Ф-1
Макс главный генератор интереса и притока денег в Ф1. Другим пилотам нужно просто сказать ему спасибо и заткнуться.
Когда он уйдет, останется одна серая масса
Ответ Евгений Кулешов
Макс главный генератор интереса и притока денег в Ф1. Другим пилотам нужно просто сказать ему спасибо и заткнуться. Когда он уйдет, останется одна серая масса
Никакого интереса смотреть эти паровозики и заранее знать кто где.
Ответ Евгений Кулешов
Макс главный генератор интереса и притока денег в Ф1. Другим пилотам нужно просто сказать ему спасибо и заткнуться. Когда он уйдет, останется одна серая масса
Просто Макс своей критикой, дал возможно упрекнуть себя, и те кто хотел это сделать, пользуются возможностью, хотя как истинные гонщики могли бы проявить солидарность, но решили показывать свою поднаготную
У Джорджа это личное. Чуть Макс что скажет - бежит комментировать и критиковать...
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
сегодня, 19:46
Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»
сегодня, 18:17
Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»
сегодня, 17:23
Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
сегодня, 16:33
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
сегодня, 15:54
«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
сегодня, 15:17
Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»
сегодня, 14:43
Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
сегодня, 14:18
Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
сегодня, 13:49
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем