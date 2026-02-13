Льюис Хэмилтон: «Достойная неделя, хороший накат. «Феррари» многое узнала о болиде»

Хэмилтон позитивно оценил итоги тестов для «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон резюмировал три дня предсезонных тестов в Бахрейне для Скудерии.

«Хорошая неделя. Мы многое узнали о болиде, о шинах. Условия на трассе не соответствовали тому, что мы будем испытывать [в квалификации и гонке Гран-при Бахрейна ], однако мы все равно многое поняли о покрышках, об их рабочем окне и пытаемся разобраться, как найти рабочее окно для машины. Мы стараемся оптимизировать болид перед следующей неделей, чтобы баланс стал лучше.

В целом хорошая, достойная неделя, хороший накат – и со стороны Шарля [Леклера ], и с моей, и я очень благодарен за это, за всю упорную работу команды. С нетерпением жду следующую неделю», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

