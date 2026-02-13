«Макларен», «Феррари» и «Уильямс» – лидеры по накату на тестах в Бахрейне, «Мерседес» – 10-й
Три команды завершили предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне 11-13 февраля практически с одинаковым количеством кругов.
Лидерами стали «Макларен» (422), «Феррари» (421) и «Уильямс» (420), пропустивший первые тесты в Барселоне.
«Ред Булл» и «Мерседес» не попали в топ-5: австрийская команда расположилась на шестой строчке (343), а немецкая – на десятой (283). «Астон Мартин» стал худшим не только по скорости, но и по накату (206).
Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (команды)
1. «Макларен» – 422
2. «Феррари» – 421
3. «Уильямс» – 420
4. «Хаас» – 390
5. «Ауди» – 354
6. «Ред Булл» – 343
7. «Рейсинг Буллз» – 327
8. «Кадиллак» – 320
9. «Альпин» – 318
10. «Мерседес» – 283
11. «Астон Мартин» – 206
Клиенты «Мерседеса» возглавили рейтинг по километражу среди производителей.
Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (мотористы)
1. «Мерседес» (4 команды) – 1443
2. «Феррари» (3 команды) – 1017
3. «Ред Булл» (2 команды) – 670
4. «Ауди» (1 команда) – 354
5. «Хонда» (1 команда) – 206
Первым по данному показателю среди пилотов стал Шарль Леклер из «Феррари». В топ-3 также попали гонщик «Макларена» Оскар Пиастри и представитель «Уильямса» Карлос Сайнс. Пилоты «Астон Мартин» Ланс Стролл и Фернандо Алонсо опередили лишь Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».
Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (пилоты)
1. Шарль Леклер («Феррари») – 219
2. Оскар Пиастри («Макларен») – 215
3. Карлос Сайнс («Уильямс») – 212
4. Алекс Албон («Уильямс») – 208
5. Ландо Норрис («Макларен») – 207
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 202
7. Оливер Бермэн («Хаас») – 200
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 197
9. Эстебан Окон («Хаас») – 190
10. Джордж Расселл («Мерседес») – 189
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 178
12. Габриэл Бортолето («Ауди») – 176
13. Франко Колапинто («Альпин») – 172
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 169
15. Серхио Перес («Кадиллак») – 167
16. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 158
17. Валттери Боттас («Кадиллак») – 153
18-19. Пьер Гасли («Альпин») – 146
18-19. Изак Аджар («Ред Булл») – 146
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 108
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 98
22. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 94
Пилоты «Мерседеса» и «Феррари» показали лучшие времена за 3 дня тестов в Бахрейне, гонщики «Астон Мартин» – худшие