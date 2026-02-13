«Макларен», «Феррари» и «Уильямс» – лидеры по накату на тестах в Бахрейне, «Мерседес» – 10-й

«Макларен» возглавил рейтинг по километражу на тестах «Ф-1», «Мерседес» – 10-й.

Три команды завершили предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне 11-13 февраля практически с одинаковым количеством кругов.

Лидерами стали «Макларен» (422), «Феррари» (421) и «Уильямс» (420), пропустивший первые тесты в Барселоне.

«Ред Булл» и «Мерседес» не попали в топ-5: австрийская команда расположилась на шестой строчке (343), а немецкая – на десятой (283). «Астон Мартин» стал худшим не только по скорости, но и по накату (206).

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (команды)

1. «Макларен» – 422

2. «Феррари» – 421

3. «Уильямс» – 420

4. «Хаас» – 390

5. «Ауди» – 354

6. «Ред Булл» – 343

7. «Рейсинг Буллз» – 327

8. «Кадиллак» – 320

9. «Альпин» – 318

10. «Мерседес» – 283

11. «Астон Мартин» – 206

Клиенты «Мерседеса» возглавили рейтинг по километражу среди производителей.

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (мотористы)

1. «Мерседес» (4 команды) – 1443

2. «Феррари» (3 команды) – 1017

3. «Ред Булл» (2 команды) – 670

4. «Ауди» (1 команда) – 354

5. «Хонда » (1 команда) – 206

Первым по данному показателю среди пилотов стал Шарль Леклер из «Феррари». В топ-3 также попали гонщик «Макларена » Оскар Пиастри и представитель «Уильямса » Карлос Сайнс. Пилоты «Астон Мартин» Ланс Стролл и Фернандо Алонсо опередили лишь Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (пилоты)

1. Шарль Леклер («Феррари») – 219

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 215

3. Карлос Сайнс («Уильямс») – 212

4. Алекс Албон («Уильямс») – 208

5. Ландо Норрис («Макларен») – 207

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 202

7. Оливер Бермэн («Хаас») – 200

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 197

9. Эстебан Окон («Хаас») – 190

10. Джордж Расселл («Мерседес») – 189

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 178

12. Габриэл Бортолето («Ауди») – 176

13. Франко Колапинто («Альпин») – 172

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 169

15. Серхио Перес («Кадиллак») – 167

16. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 158

17. Валттери Боттас («Кадиллак») – 153

18-19. Пьер Гасли («Альпин») – 146

18-19. Изак Аджар («Ред Булл») – 146

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 108

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 98

22. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 94

Пилоты «Мерседеса» и «Феррари» показали лучшие времена за 3 дня тестов в Бахрейне, гонщики «Астон Мартин» – худшие