  • «Макларен», «Феррари» и «Уильямс» – лидеры по накату на тестах в Бахрейне, «Мерседес» – 10-й
7

«Макларен» возглавил рейтинг по километражу на тестах «Ф-1», «Мерседес» – 10-й.

Три команды завершили предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне 11-13 февраля практически с одинаковым количеством кругов.

Лидерами стали «Макларен» (422), «Феррари» (421) и «Уильямс» (420), пропустивший первые тесты в Барселоне.

«Ред Булл» и «Мерседес» не попали в топ-5: австрийская команда расположилась на шестой строчке (343), а немецкая – на десятой (283). «Астон Мартин» стал худшим не только по скорости, но и по накату (206).

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (команды)

1. «Макларен» – 422

2. «Феррари» – 421

3. «Уильямс» – 420

4. «Хаас» – 390

5. «Ауди» – 354

6. «Ред Булл» – 343

7. «Рейсинг Буллз» – 327

8. «Кадиллак» – 320

9. «Альпин» – 318

10. «Мерседес» – 283

11. «Астон Мартин» – 206

Клиенты «Мерседеса» возглавили рейтинг по километражу среди производителей.

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (мотористы)

1. «Мерседес» (4 команды) – 1443

2. «Феррари» (3 команды) – 1017

3. «Ред Булл» (2 команды) – 670

4. «Ауди» (1 команда) – 354

5. «Хонда» (1 команда) – 206

Первым по данному показателю среди пилотов стал Шарль Леклер из «Феррари». В топ-3 также попали гонщик «Макларена» Оскар Пиастри и представитель «Уильямса» Карлос Сайнс. Пилоты «Астон Мартин» Ланс Стролл и Фернандо Алонсо опередили лишь Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Количество кругов на тестах «Ф-1» в Бахрейне 11-13 февраля (пилоты)

1. Шарль Леклер («Феррари») – 219

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 215

3. Карлос Сайнс («Уильямс») – 212

4. Алекс Албон («Уильямс») – 208

5. Ландо Норрис («Макларен») – 207

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 202

7. Оливер Бермэн («Хаас») – 200

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 197

9. Эстебан Окон («Хаас») – 190

10. Джордж Расселл («Мерседес») – 189

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 178

12. Габриэл Бортолето («Ауди») – 176

13. Франко Колапинто («Альпин») – 172

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 169

15. Серхио Перес («Кадиллак») – 167

16. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 158

17. Валттери Боттас («Кадиллак») – 153

18-19. Пьер Гасли («Альпин») – 146

18-19. Изак Аджар («Ред Булл») – 146

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 108

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 98

22. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 94

Пилоты «Мерседеса» и «Феррари» показали лучшие времена за 3 дня тестов в Бахрейне, гонщики «Астон Мартин» – худшие

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Радует, что пропуск вилками Барселоны по итогу не оказался какой-то катастрофой. Темп темпом (хотя даже результаты в сессиях вроде вполне ничего, но сейчас они не являются показателем хоть чего-то), сейчас главное - накат. И после пропуска закрытых тестов на фоне всех слухов можно было спокойно ожидать, что в Бахрейне дай бог стольник намотают, но вот однако же. Может, всё же Ваулз и не лукавил. А Астон - треш, и время кошмарное (настолько кошмарное - уже всё же показатель, машина за 300 км/ч перейти не в состоянии, бесконечные разговоры "да жопа, но ох ну мы КАК КАМБЭКНЕМ" - тоже), и накат никакущий просто. "Отличное" решение перейти на Хонду с МЕРСЕДЕСА, М Е Р С Е Д Е С А, удачи затерпеть, лол. Убеждён в тотальном провале как минимум в начале сезона (ошибусь - буду рад)
Ответ Артём Сафонов_1116810560
Радует, что пропуск вилками Барселоны по итогу не оказался какой-то катастрофой. Темп темпом (хотя даже результаты в сессиях вроде вполне ничего, но сейчас они не являются показателем хоть чего-то), сейчас главное - накат. И после пропуска закрытых тестов на фоне всех слухов можно было спокойно ожидать, что в Бахрейне дай бог стольник намотают, но вот однако же. Может, всё же Ваулз и не лукавил. А Астон - треш, и время кошмарное (настолько кошмарное - уже всё же показатель, машина за 300 км/ч перейти не в состоянии, бесконечные разговоры "да жопа, но ох ну мы КАК КАМБЭКНЕМ" - тоже), и накат никакущий просто. "Отличное" решение перейти на Хонду с МЕРСЕДЕСА, М Е Р С Е Д Е С А, удачи затерпеть, лол. Убеждён в тотальном провале как минимум в начале сезона (ошибусь - буду рад)
У АМ проблемы, по слухам, не с шасси, а с... Хондой (снова услышим про Формулу-2) и коробкой передач.
Ответ solevator
У АМ проблемы, по слухам, не с шасси, а с... Хондой (снова услышим про Формулу-2) и коробкой передач.
О чём и речь, но также говорят, что перегрев происходит из-за слишком плотной и мелкой компоновки по запросам Ньюи (минимальный объём моторного отсека). То есть может быть такое, что японцы не вывезли слишком сложную хотелку. Однако один хер факт, что движок по традиции Хонды ОПЯТЬ клепают бомжи, ведь прошлые из бомжей выросли в мастеров и в который раз исчезли (пилить двигло для РБ)
Ну хоть на этих тестах маки норм отработали, не то что в барселоне.
