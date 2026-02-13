«Феррари» не будет подавать протест против моторов «Мерседеса»

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер сообщил, что его команда исключает возможность протеста против спорных силовых установок «Мерседеса» на старте сезона-2026.

В то же время менеджер подчеркнул, что необходимо выработать четкое понимание правил – общее для всех участников.

Ранее итальянский производитель, «Ауди » и «Хонда» обращались в ФИА из-за моторов «Мерседеса». Позже к коалиции присоединился «Ред Булл ».

«Мы здесь не ради того, чтобы подавать протесты. Необходимо, чтобы были ясные правила, чтобы все одинаково их понимали. Но о протесте речи не идет.

Учитывая то, что появились новые правила по батарее, мотору, шасси, шинам, новый спортивный регламент, появление серых зон неизбежно. Появляются различные интерпретации – два коллектива или команда и ФИА могут по-разному понимать правила, и так было всегда.

Для меня главное, чтобы была ясность. Можно принять, что все могут допускать ошибки, или признать, что у нас раньше не было общего понимания. Но теперь важно обозначить: правила теперь такие. Думаю, именно этого можно ожидать от следующей недели [и собрания Комиссии «Ф-1»]», – сказал Вассер на тестах в Бахрейне.

Спорные двигатели «Мерседеса» ограничат, производители согласуют новые моторные правила (AutoRacer)

Тото Вольфф: «Не существует сценария, при котором «Мерседес» подает в суд из-за мотора»