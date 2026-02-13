60

«Феррари» не будет подавать протест против моторов «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что его команда исключает возможность протеста против спорных силовых установок «Мерседеса» на старте сезона-2026.

В то же время менеджер подчеркнул, что необходимо выработать четкое понимание правил – общее для всех участников.

Ранее итальянский производитель, «Ауди» и «Хонда» обращались в ФИА из-за моторов «Мерседеса». Позже к коалиции присоединился «Ред Булл».

«Мы здесь не ради того, чтобы подавать протесты. Необходимо, чтобы были ясные правила, чтобы все одинаково их понимали. Но о протесте речи не идет.

Учитывая то, что появились новые правила по батарее, мотору, шасси, шинам, новый спортивный регламент, появление серых зон неизбежно. Появляются различные интерпретации – два коллектива или команда и ФИА могут по-разному понимать правила, и так было всегда.

Для меня главное, чтобы была ясность. Можно принять, что все могут допускать ошибки, или признать, что у нас раньше не было общего понимания. Но теперь важно обозначить: правила теперь такие. Думаю, именно этого можно ожидать от следующей недели [и собрания Комиссии «Ф-1»]», – сказал Вассер на тестах в Бахрейне.

Спорные двигатели «Мерседеса» ограничат, производители согласуют новые моторные правила (AutoRacer)

Тото Вольфф: «Не существует сценария, при котором «Мерседес» подает в суд из-за мотора»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Сахир
Мда, печаль... А Тотошка первый побежит нюхать запах топлива у боксов Феррари и подавать протест, если его что-то не устроит. Терпилы итальянские еще 20 лет без титула будут, видимо.
Ответ Madridista CF
Наоборот вообще-то.
Терпила от слова потерпевший, а это значит он бы побежал ныть и писать заявы ФИА. А тут получается просто лохи не особо умные. Позволили мерсам строчить свой читерский движок.
Ответ Madridista CF
Видимо, вы не понимаете, как всё устроено в таких делах. Раз отказались от подачи протеста, значит, кулуарно им дали понять, что шансов на удовлетворение протеста нет, а «осадок останется». В этом бизнесе все готовы друг другу перегрызть глотку, это нормально. Никто никого жалеть не будет - раз не едят дорогого друга, значит, не могут съесть.
Ничего не понял. Или это подковёрная многоходовая многоходовка, или даже не знаю...
Ответ Дмитрий Дудников
Ничего не понял. Или это подковёрная многоходовая многоходовка, или даже не знаю...
Многоходовочка. Подадут протест против движков Макларена
Ответ Minuvert
Многоходовочка. Подадут протест против движков Макларена
😂😂😂 Вассер а-ля Панасенков: переиграл и уничтожил!
"Для Феррари приоритетом является сезон 2027" - добавил Вассер...
Ответ Nothern Lord
"Для Феррари приоритетом является сезон 2027" - добавил Вассер...
В этом году мы не боремся за титул, нужно настроить работу команды для будущих побед, после 2030!
Ответ Nothern Lord
"Для Феррари приоритетом является сезон 2027" - добавил Вассер...
Для Феррари приоритетом является приоритет.
Нашли как повторить?
я бы даже сказал, что они предали тифози и пилотов своей беззубостью. впрочем и это обыденность для Феррари.
Ответ Orbitalnaya stanciya
я бы даже сказал, что они предали тифози и пилотов своей беззубостью. впрочем и это обыденность для Феррари.
согласен, чисто из принципа надо было подавать
Ответ mikhuil
согласен, чисто из принципа надо было подавать
Зачем подавать протест, если мотористы собираются изменить правила проверки в результате чего движок мерса станет нелегальным?
Чего все так реагируют? Феррари не будет подавать протест, потому что ФИА и так не собирается сидеть сложа руки. Либо будет договорняк с понижением мощности тем или иным способом, либо скажут переделывать, если это возможно, конечно
Самое бесячее, что даже если они нашли как это скопировать, то всё равно будут позади Мерсов, а потом и другие найдут решение и Феррари как обычно проиграют гонку обновлений... протестом могли хоть Мерс немного назад откинуть и может Макларен, а теперь сразу в роли отстающих и все обновления как обычно к этапу 20-му заработают нормально.
Короче ждем 27, а лучше сразу 2057...
Ответ Madridista CF
Самое бесячее, что даже если они нашли как это скопировать, то всё равно будут позади Мерсов, а потом и другие найдут решение и Феррари как обычно проиграют гонку обновлений... протестом могли хоть Мерс немного назад откинуть и может Макларен, а теперь сразу в роли отстающих и все обновления как обычно к этапу 20-му заработают нормально. Короче ждем 27, а лучше сразу 2057...
Как обычно к 20 заработают и к 21 перестанут работать
Видимо, Вассёр почитал интервью Тотохи о том, что преимущество серозонного мерсовского движка в лучшем случае 2-3 лошадки и решил, что это фигня, поэтому протест можно не подавать, Феррари и так их обыграют за счёт скилла пилотов и победы в гонке обновлений.
Элканн еще пожалеет о своем благородстве, когда по результатам сезона Феррари ни одного подиума не возьмет
Ответ Minuvert
Элканн еще пожалеет о своем благородстве, когда по результатам сезона Феррари ни одного подиума не возьмет
2 года без побед...
Ответ mikhuil
2 года без побед...
Ну, будут еще и без подиумов
я надеюсь жирного дегрода вздернут в назидание другим прямо на автостанции перед заводом феррари
Ответ Scorpio
я надеюсь жирного дегрода вздернут в назидание другим прямо на автостанции перед заводом феррари
Нет, получит хорошую неустойку, развалины, и к концу сезона ещё и потерю обоих пилотов)
Ответ Scorpio
я надеюсь жирного дегрода вздернут в назидание другим прямо на автостанции перед заводом феррари
Прямо перед заводом Феррари, через дорогу находится прекрасный ресторан. Не надо там Пузана вздергивать. Пожалей людей и посетителей.
