  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Пилоты «Мерседеса» и «Феррари» показали лучшие времена за 3 дня тестов в Бахрейне, гонщики «Астон Мартин» – худшие
11

Пилоты «Мерседеса» и «Феррари» показали лучшие времена за 3 дня тестов в Бахрейне, гонщики «Астон Мартин» – худшие

«Мерседес» и «Феррари» опередили всех соперников по скорости в Бахрейне.

Гонщики «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл возглавили общую таблицу времен за три дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Вслед за ними расположились напарники по «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Первая тройка показала лучшие круги в третий день тестов, Леклер – во второй.

Представители новой команды «Кадиллак» Валттери Боттас и Серхио Перес стали 17-м и 19-м, пилоты «Астон Мартин» Ланс Стролл и Фернандо Алонсо замкнули список.

Сводная таблица времен за три дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне 11-13 февраля

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.33,669 (3-й день)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,249 (3-й)

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,540 (3-й)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,604 (2-й)

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,880 (3-й)

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,000 (1-й)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,129 (1-й)

8. Оливер Бермэн («Хаас») +1,725 (2-й)

9. Эстебан Окон («Хаас») +1,909 (1-й)

10. Изак Аджар («Ред Булл») +1,941 (3-й)

11. Франко Колапинто («Альпин») +2,137 (3-й)

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,622 (3-й)

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,001 (2-й)

14. Пьер Гасли («Альпин») +3,096 (2-й)

15. Алекс Албон («Уильямс») +3,124 (3-й)

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,139 (3-й)

17. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,155 (2-й)

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,517 (3-й)

19. Серхио Перес («Кадиллак») +3,696 (3-й)

20. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3,801 (2-й)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,496 (3-й)

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,579 (2-й)

Джордж Расселл: «Ред Булл» выигрывает 0,5-1 секунду на круге за счет гибрида. Пугающая разница»

«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
logoЛанс Стролл
logoФормула-1
logoАльпин
logoЛандо Норрис
logoГабриэл Бортолето
logoРейсинг Буллз
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoЛиам Лоусон
logoАлександр Албон
logoЛьюис Хэмилтон
logoАрвид Линдблад
logoРед Булл
logoИзак Аджар
Сахир
logoАндреа Кими Антонелли
logoОливер Бермэн
logoАуди
logoФернандо Алонсо
logoШарль Леклер
logoНико Хюлькенберг
logoМерседес
logoДжордж Расселл
результаты
logoПьер Гасли
logoХаас
logoВалттери Боттас
тесты Формула-1
logoУильямс
logoСерхио Перес
logoФранко Колапинто
logoАстон Мартин
logoФеррари
Кадиллак
logoЭстебан Окон
logoКарлос Сайнс
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Притом в голос говорят что самовоз в Ферс-булл.... Скорее бы старт сезона!
Похоже четверка топ-команд действительно осталась прежней. Но места в ней вероятно по другому распределятся.
Ну вот, теперь наконец-то ясно у кого самовоз
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
сегодня, 19:46
Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»
сегодня, 18:17
Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»
сегодня, 17:23
Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
сегодня, 16:33
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
сегодня, 15:54
«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
сегодня, 15:17
Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»
сегодня, 14:43
Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
сегодня, 14:18
Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
сегодня, 13:49
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем