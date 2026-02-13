Пилоты «Мерседеса» и «Феррари» показали лучшие времена за 3 дня тестов в Бахрейне, гонщики «Астон Мартин» – худшие

«Мерседес» и «Феррари» опередили всех соперников по скорости в Бахрейне.

Гонщики «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл возглавили общую таблицу времен за три дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Вслед за ними расположились напарники по «Феррари » Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер . Первая тройка показала лучшие круги в третий день тестов, Леклер – во второй.

Представители новой команды «Кадиллак» Валттери Боттас и Серхио Перес стали 17-м и 19-м, пилоты «Астон Мартин» Ланс Стролл и Фернандо Алонсо замкнули список.

Сводная таблица времен за три дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне 11-13 февраля

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.33,669 (3-й день)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,249 (3-й)

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,540 (3-й)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,604 (2-й)

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,880 (3-й)

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,000 (1-й)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,129 (1-й)

8. Оливер Бермэн («Хаас») +1,725 (2-й)

9. Эстебан Окон («Хаас») +1,909 (1-й)

10. Изак Аджар («Ред Булл») +1,941 (3-й)

11. Франко Колапинто («Альпин») +2,137 (3-й)

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,622 (3-й)

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,001 (2-й)

14. Пьер Гасли («Альпин») +3,096 (2-й)

15. Алекс Албон («Уильямс») +3,124 (3-й)

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,139 (3-й)

17. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,155 (2-й)

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,517 (3-й)

19. Серхио Перес («Кадиллак») +3,696 (3-й)

20. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3,801 (2-й)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,496 (3-й)

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,579 (2-й)

