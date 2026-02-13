Антонелли показал лучшее время в 3-й день тестов в Бахрейне, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
В Бахрейне завершился финальный день вторых предсезонных тестов «Формулы-1».
Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, вторую строчку занял его напарник Джордж Расселл. Первую тройку замкнул гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
13 февраля 2026 года
3-й день
1. Кими Антонелли («Мерседес») – 1.33,669 (61 круг)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,249 (78)
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,540 (150)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,880 (161)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,672 (61)
6. Изак Аджар («Ред Булл») +1,941 (59)
7. Эстебан Окон («Хаас») +2,084 (75)
8. Франко Колапинто («Альпин») +2,137 (144)
9. Оливер Бермэн («Хаас») +2,303 (70)
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,622 (58)
11. Алекс Албон («Уильямс») +2,996 (78)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,139 (119)
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,517 (68)
14. Серхио Перес («Кадиллак») +3,696 (67)
15. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,867 (60)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,496 (72)
17. Валттери Боттас («Кадиллак») +5,103 (37)
Зря что ли босс плакался последние дни
Джордж вполне мог быть недалеко от истины про электрическую часть быков.