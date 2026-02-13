  • Спортс
  • Антонелли показал лучшее время в 3-й день тестов в Бахрейне, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
36

Антонелли показал лучшее время в 3-й день тестов в Бахрейне, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Антонелли стал быстрейшим в 3-й день тестов в Бахрейне.

В Бахрейне завершился финальный день вторых предсезонных тестов «Формулы-1».

Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, вторую строчку занял его напарник Джордж Расселл. Первую тройку замкнул гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

13 февраля 2026 года

3-й день

1. Кими Антонелли («Мерседес») – 1.33,669 (61 круг)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,249 (78)

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,540 (150)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,880 (161)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,672 (61)

6. Изак Аджар («Ред Булл») +1,941 (59)

7. Эстебан Окон («Хаас») +2,084 (75)

8. Франко Колапинто («Альпин») +2,137 (144)

9. Оливер Бермэн («Хаас») +2,303 (70)

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,622 (58)

11. Алекс Албон («Уильямс») +2,996 (78)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,139 (119)

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,517 (68)

14. Серхио Перес («Кадиллак») +3,696 (67)

15. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,867 (60)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,496 (72)

17. Валттери Боттас («Кадиллак») +5,103 (37)

Леклер показал лучшее время во 2-й день тестов в Бахрейне, Норрис – 2-й, Бермэн – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
36 комментариев
стоило тотондрию уехать в европу по делам, жорж палит контору
Зря что ли босс плакался последние дни
Ну ладно там Жорж подлый, так еще и научил подлости напарника. Взяли и подло подставили своего начальника, выставив напоказ самовоз. В то время, как Тотоха всё время говорит, что у Мерса всё плохо, Ред Булл впереди всех и опять придётся превозмогать на 4 болиде чемпионата. Никакой субординации и рабочей этики у подчинённых Вольффа.
Ответ Анатолий Зубков
Ну ладно там Жорж подлый, так еще и научил подлости напарника. Взяли и подло подставили своего начальника, выставив напоказ самовоз. В то время, как Тотоха всё время говорит, что у Мерса всё плохо, Ред Булл впереди всех и опять придётся превозмогать на 4 болиде чемпионата. Никакой субординации и рабочей этики у подчинённых Вольффа.
он утром улетел в европу по делам и велел мелкому поработать, кто ж знал что эти двое так напортачат
Кто остался на репетицию старта, не могли не обратить внимание, как РедБулл с 6-й позиции легко выиграл старт. В гонке вошел бы в первый поворот первым, но т.к. это тесты, пропустил вперед Антонелли
Джордж вполне мог быть недалеко от истины про электрическую часть быков.
Ответ ням ням
Кто остался на репетицию старта, не могли не обратить внимание, как РедБулл с 6-й позиции легко выиграл старт. В гонке вошел бы в первый поворот первым, но т.к. это тесты, пропустил вперед Антонелли Джордж вполне мог быть недалеко от истины про электрическую часть быков.
Но с другой стороны, расход электроэнергии на круг лимитирован, если не ошибаюсь. То есть, если РБ круто стартует, значит, сильнее разряжает батарею и потом его могут обогнать… хотя до старта батарея вообще заряжена?
Ответ ням ням
Кто остался на репетицию старта, не могли не обратить внимание, как РедБулл с 6-й позиции легко выиграл старт. В гонке вошел бы в первый поворот первым, но т.к. это тесты, пропустил вперед Антонелли Джордж вполне мог быть недалеко от истины про электрическую часть быков.
серьезно принимать в расчет репетицию старта на тестах?😂
так это РБ же самый быстрый Тото говорит
Мерсы понемногу открывают карты, надо готовить соперников, 1,5 секунды привезли Быкам, а Кадиллаку почти 5 секунд. Не хухры-мухры ))))))))
Строл прямо таки со снайперской точностью заранее предсказал отставание в 4.5 секунды.
Я уже запутался - у кого самовозка в этом году?🤣
Ответ burefan
Я уже запутался - у кого самовозка в этом году?🤣
По средам у РБ и Макларена, в четверг у Феррари а в пятницу у Мерса.
Ответ Rosier
По средам у РБ и Макларена, в четверг у Феррари а в пятницу у Мерса.
А в воскресенье у Астон Мартин
Если что Хэм и Расселл поставили времена утром, Пиастри после обеда. Антонелли ближе к вечеру на накатанной трассе в условиях лучше, когда уже не так жарко. Его время можно отбросить смело. Феррари не так плохо на одном круге выглядит на самом деле. Всего в 0.3 от Расселла это нормально, с учетом того что Хэм это был а не Леклер.
Ответ Rosier
Если что Хэм и Расселл поставили времена утром, Пиастри после обеда. Антонелли ближе к вечеру на накатанной трассе в условиях лучше, когда уже не так жарко. Его время можно отбросить смело. Феррари не так плохо на одном круге выглядит на самом деле. Всего в 0.3 от Расселла это нормально, с учетом того что Хэм это был а не Леклер.
Леклер вчера был и времени лучше не показал, если что.
Ответ Markoni
Леклер вчера был и времени лучше не показал, если что.
Это нормально что времена вчера хуже чем сегодня. Обычно так и бывает. Трасса становится все более накатанной с каждой сессией.
теперь антонелли чемпион, расходимся опять
