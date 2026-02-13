Хэмилтон остановился на трассе, тесты в Бахрейне прерваны красными флагами
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон столкнулся с технической проблемой на заключительных минутах последнего дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Семикратный чемпион «Формулы-1» был вынужден остановиться на обочине, после чего покинул болид. Сессию прервали красными флагами на несколько минут.
Хэмилтон преодолел 138 кругов за день.
няп сделано исключительно для зрителей. едущим сзади эти моргалки совершенно не видны
(это во всех болидах так, если что. видимо, новый стандарт на 2026й)