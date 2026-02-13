Хэмилтон остановился на трассе, тесты в Бахрейне прерваны красными флагами

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон столкнулся с технической проблемой на заключительных минутах последнего дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Семикратный чемпион «Формулы-1» был вынужден остановиться на обочине, после чего покинул болид. Сессию прервали красными флагами на несколько минут.

Хэмилтон преодолел 138 кругов за день.

Льюис Хэмилтон об отсутствии гоночного инженера: «Вся эта ситуация вряд ли идет мне на пользу»

Льюис Хэмилтон: «Управлять новыми болидами интересно. Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее «Ф-2»