  • Хэмилтон остановился на трассе, тесты в Бахрейне прерваны красными флагами
Хэмилтон остановился на трассе, тесты в Бахрейне прерваны красными флагами

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон столкнулся с технической проблемой на заключительных минутах последнего дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Семикратный чемпион «Формулы-1» был вынужден остановиться на обочине, после чего покинул болид. Сессию прервали красными флагами на несколько минут.

Хэмилтон преодолел 138 кругов за день.

Льюис Хэмилтон об отсутствии гоночного инженера: «Вся эта ситуация вряд ли идет мне на пользу»

Льюис Хэмилтон: «Управлять новыми болидами интересно. Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее «Ф-2»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Сахир
тесты Формула-1
6 комментариев
Отмена тревоги, закончилось топливо
он же 150+ точно проехал, как можно было написать 138 кругов
А про аварийку в зеркалах уже было, нет?
няп сделано исключительно для зрителей. едущим сзади эти моргалки совершенно не видны
(это во всех болидах так, если что. видимо, новый стандарт на 2026й)
Ответ ням ням
это если машина перпендикулярно дороге встанет, в плохой видимости, чтобы было видно.
Так при плохой видимости, пилот должен поставить треугольный знак на трассе и позвонить комиссарам, для избежания следующих аварий.
