Хэмилтон остановился из-за закончившегося топлива – «Феррари» целенаправленно проверяла работу болида.

Остановка Хэмилтона не стала следствием технической проблемы «Феррари».

У «Феррари » не возникло сложностей с машиной Льюиса Хэмилтона на заключительных минутах последнего дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне. Об этом сообщил руководитель Скудерии Фредерик Вассер в эфире французского Canal+.

Семикратный чемпион «Формулы-1» остановился на обочине и вызвал красные флаги. По словам Вассера, инженеры целенаправленно выработали топливо до нуля, чтобы проверить корректность забора горючего и работу системы в заключительной фазе длинного отрезка. Это было необходимо для получения данных по расходу топлива и процедурам в конце гонки.

Хэмилтон остановился на трассе, тесты в Бахрейне прерваны красными флагами