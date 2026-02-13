Хэмилтон остановился из-за закончившегося топлива – «Феррари» целенаправленно проверяла работу болида
Остановка Хэмилтона не стала следствием технической проблемы «Феррари».
У «Феррари» не возникло сложностей с машиной Льюиса Хэмилтона на заключительных минутах последнего дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне. Об этом сообщил руководитель Скудерии Фредерик Вассер в эфире французского Canal+.
Семикратный чемпион «Формулы-1» остановился на обочине и вызвал красные флаги. По словам Вассера, инженеры целенаправленно выработали топливо до нуля, чтобы проверить корректность забора горючего и работу системы в заключительной фазе длинного отрезка. Это было необходимо для получения данных по расходу топлива и процедурам в конце гонки.
Хэмилтон остановился на трассе, тесты в Бахрейне прерваны красными флагами
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: f1ingenerale.com
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я бы не удивился, если гении из Маранелло целенаправленно проверяли, сможет ли машина ехать без топлива.