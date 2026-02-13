  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хэмилтон остановился из-за закончившегося топлива – «Феррари» целенаправленно проверяла работу болида
10

Хэмилтон остановился из-за закончившегося топлива – «Феррари» целенаправленно проверяла работу болида

Остановка Хэмилтона не стала следствием технической проблемы «Феррари».

У «Феррари» не возникло сложностей с машиной Льюиса Хэмилтона на заключительных минутах последнего дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне. Об этом сообщил руководитель Скудерии Фредерик Вассер в эфире французского Canal+.

Семикратный чемпион «Формулы-1» остановился на обочине и вызвал красные флаги. По словам Вассера, инженеры целенаправленно выработали топливо до нуля, чтобы проверить корректность забора горючего и работу системы в заключительной фазе длинного отрезка. Это было необходимо для получения данных по расходу топлива и процедурам в конце гонки.

Хэмилтон остановился на трассе, тесты в Бахрейне прерваны красными флагами

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: f1ingenerale.com
тесты Формула-1
logoФеррари
Сахир
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
в 2026 году единственная возможность остановить Льюиса на пути к титулу - не долить топлива. Норрис и Ферстаппен трепещите 🪓
Ответ Streetbor
в 2026 году единственная возможность остановить Льюиса на пути к титулу - не долить топлива. Норрис и Ферстаппен трепещите 🪓
Скорее Норрис и Рассел, Макс найдёт способ.
Бензонасос не сгорел, поплавок и показометр топлива откалибровали - самое важное.
Хэмилтон остановился из-за закончившегося топлива – «Феррари» целенаправленно проверяла работу болида.

Я бы не удивился, если гении из Маранелло целенаправленно проверяли, сможет ли машина ехать без топлива.
А корректно ли это было по отношению ко всем прочим командам и гонщикам на трассе?...
Ответ chemical brother
А корректно ли это было по отношению ко всем прочим командам и гонщикам на трассе?...
А почему нет? Это был почти самый финал сессии.
Ответ chemical brother
А корректно ли это было по отношению ко всем прочим командам и гонщикам на трассе?...
В Ф-1 принято предупреждать другие команды о тестах, которые заведомо могут вызвать красные флаги, и проводить такие испытания перед самым концом сессии. Вот, совсем недавно Астоны в первый день , когда они только доехали в Барселону , предупреждали всех, что выпустят Стролла в самом конце сессии на 15 минут, что он будет ехать гораздо медленнее темпа и остановится на трассе.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
сегодня, 19:46
Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»
сегодня, 18:17
Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»
сегодня, 17:23
Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
сегодня, 16:33
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
сегодня, 15:54
«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
сегодня, 15:17
Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»
сегодня, 14:43
Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
сегодня, 14:18
Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
сегодня, 13:49
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем