Грожан вернулся в «Индикар» и будет выступать за «Дейл Койн»
Команда «Индикара» «Дейл Койн» сообщила, что Ромен Грожан будет защищать цвета коллектива в 2026 году.
Бывший пилот «Формулы-1» выступал в американском чемпионате в 2021-2024 годах и пропустил сезон-2025.
39-летний гонщик будет выступать под номером 18.
Опубликовал: Михаил Ширяев
