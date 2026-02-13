  • Спортс
  • «Формула E» следующих поколений будет гораздо быстрее нынешней «Ф-1». Лукас ди Грасси о том, что Ферстаппен назвал болиды-2026 электроформулой «на стероидах»
9

Ди Грасси отреагировал на слова Ферстаппена о «Ф-1» и «Формуле E».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался крайне недоволен машинами «Формулы-1» 2026 года на предсезонных тестах и сравнил чемпионат с «Формулой E» на стероидах.

Гонщик электросерии и бывший пилот «Ф-1» Лукас ди Грасси высказался о данном заявлении.

«Машины «Формулы E» поколений 4.5 и 5 будут гораздо быстрее нынешних болидов «Ф-1».

Через несколько лет можно будет прийти и протестировать быстрейшие машины на планете», – написал бразилец.

Макс Ферстаппен о новых машинах «Ф-1»: «Это какой-то болид «Формулы Е» на стероидах»

Босс «Формулы E» пригласил Ферстаппена протестировать болид после сравнения «Ф-1» с электросерией «на стероидах»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Лукаса ди Грасси
9 комментариев
Вопрос только, будет ли это таким же интересным и эмоциональным зрелищем, как гонки с ДВС
Ответ V12twinturbo
Вопрос только, будет ли это таким же интересным и эмоциональным зрелищем, как гонки с ДВС
Сможешь внятно объяснить почему?
Ответ PinokNogoev
Сможешь внятно объяснить почему?
Звук мотора на высоких оборотах.
«Машины «Формулы E» поколений 4.5 и 5 будут гораздо быстрее нынешних болидов «Ф-1».
это вряд-ли конечно. Но поколения через три приблизятся по скорости. Все будет зависеть от прогресса аккумуляторов.
