«Формула E» следующих поколений будет гораздо быстрее нынешней «Ф-1». Лукас ди Грасси о том, что Ферстаппен назвал болиды-2026 электроформулой «на стероидах»

Ди Грасси отреагировал на слова Ферстаппена о «Ф-1» и «Формуле E».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен остался крайне недоволен машинами «Формулы-1» 2026 года на предсезонных тестах и сравнил чемпионат с «Формулой E » на стероидах.

Гонщик электросерии и бывший пилот «Ф-1» Лукас ди Грасси высказался о данном заявлении.

«Машины «Формулы E» поколений 4.5 и 5 будут гораздо быстрее нынешних болидов «Ф-1».

Через несколько лет можно будет прийти и протестировать быстрейшие машины на планете», – написал бразилец.

