Аджар заехал в боксы «Мерседеса» по ошибке на тестах «Ф-1» в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар посетил механиков «Мерседеса» незадолго до окончания заключительного дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Француз по ошибке заглянул в боксы немецкой команды для обслуживания, после чего проехал дальше.

