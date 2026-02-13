Аджар заехал в боксы «Мерседеса» по ошибке на тестах «Ф-1» в Бахрейне
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар посетил механиков «Мерседеса» незадолго до окончания заключительного дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Француз по ошибке заглянул в боксы немецкой команды для обслуживания, после чего проехал дальше.
Изак Аджар: «Первая победа уже не за горами. Уверен»
Пьер Ваше: «Ред Булл» позади «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена»
Смешной момент. Механики обеих команд мило улыбались)
Привет Джек, Пока Джек
Привет Джек, Пока Джек
Хай Билли. Бай Билли.
дешёвая копия Льюиса)))
