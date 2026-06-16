  1. Спортс
  2. Водные виды
  3. Новости

  4. Евгения Чикунова: «Кто-то писал, что я дура, потому что не поехала на Олимпиаду в Париж – мол, получила бы золотую медаль. Но никто не знает, как все могло сложиться»

0
Евгения Чикунова: «Кто-то писал, что я дура, потому что не поехала на Олимпиаду в Париж – мол, получила бы золотую медаль. Но никто не знает, как все могло сложиться»
Пловчиха Чикунова рассказала, что ее оскорбляли из-за пропуска Олимпиады-2024.

Рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом Евгения Чикунова высказалась о пропуске Олимпийских игр-2024 в Париже.

В том сезоне пловчиха отказалась подавать заявку на нейтральный статус. Однако в декабре 2024-го, уже после Олимпиады, она все же оформила допуск на международные старты.

– Когда в 2024 году в Париже шли Олимпийские игры, кому-то пришло в голову начать называть вас на внутренних соревнованиях «победительницей олимпийских чемпионок». Слышать такое в свой адрес было приятно или больно?

– Я вообще никак, если честно, не ассоциировала себя с той фразой и до сих пор не ассоциирую. Как говорится, не я про себя так сказала. Вот и всё.

– Парижскую Олимпиаду вы смотрели?

– Нет, отслеживала только результаты. Не знаю почему, но я особо не смотрю видеотрансляции текущих международных соревнований, не трачу на это время. Интересны только протоколы, потому что мне важна раскладка.

Когда я узнала, что была на стометровке быстрее, чем победительница, была не дома, а на девичнике у подруги. И вдруг мне на телефон начали сотнями прилетать сообщения: «Ты быстрее, ты чемпионка».

Кто-то писал, что я дура, потому что не поехала на Игры. Мол, поехала бы – получила бы золотую медаль. Но ведь это неправда. Никто не знает, как всё могло сложиться. Ну да, есть факт, что на своих соревнованиях в комфортных условиях я показала более высокие результаты. На этом мои раздумья, в принципе, заканчиваются, – сказала Чикунова.

В финале Кубка России-2024 Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Олимпиады-2024 на этих дистанциях.

Рекордсменка мира, которая живет в общаге: большой разговор с Женей Чикуновой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
плавание
logoЕвгения Чикунова
logoсборная России жен
logoОлимпиада-2024
logoОлимпийская сборная России

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Юлия Ефимова: «200 метров у меня плыть уже не получается. Мне пытаются навязать это, но я не готова морально»
12 июня, 13:22
Ефимова о борьбе с Чикуновой на 100 м брассом: «Выиграть – это классно, но когда идет такая гонка, это еще круче. Я не ожидала такого»
11 июня, 16:23
Чемпионат России по плаванию. Ефимова и Колесников одержали победы, Корнев обновил рекорд страны на 100 м вольным стилем, Чикунова – 2-я, другие результаты
11 июня, 15:48
Рекомендуем
Главные новости
Колесников о долгой карьере Ефимовой: «Молодец, что пробует. Посмотрим, может, и я в 2032-м на 50 метров съезжу»
сегодня, 06:51
Корнев о том, является ли он фаворитом ЧЕ: «Не знаю, там каждый раз новые ребята появляются. Моя задача – приехать, сделать свою работу, желательно улучшить результаты. Все»
вчера, 12:23
Корнев о чемпионате Европы: «Волнения нет, есть ответственность перед самим собой – хочу быть лучше, чем вчера»
14 июня, 12:58
Наталья Ищенко: «После смены правил было сложно воспринимать синхронное плавание, как раньше. Но мне нравится, что делает Ромашина со своей командой»
13 июня, 12:30
Наталья Ищенко: «Россия и Китай – основные соперники в синхронном плавании»
13 июня, 12:24
Юлия Ефимова: «200 метров у меня плыть уже не получается. Мне пытаются навязать это, но я не готова морально»
12 июня, 13:22
ВидеоСпортс’’ покажет полуфинал Кубка России по водному поло
12 июня, 10:46Видео
Корнев о чемпионате России, где он побил пять рекордов страны: «Нормально проплыл, поставлю себе пятерку. Немного притомился»
12 июня, 10:33
Егор Корнев: «У меня нет кумиров, я ни на кого не молюсь как спортсмен. Просто занимаюсь спортом и стараюсь улучшить себя»
11 июня, 19:31
Тренер пловцов Шишин: «В районе 40 человек отобралось на чемпионат Европы. Нормативы очень корректные, команда в боевой готовности»
11 июня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет первый матч финала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
25 мая, 15:18ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
19 мая, 08:26Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
15 мая, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Рекомендуем