Евгения Чикунова: «Кто-то писал, что я дура, потому что не поехала на Олимпиаду в Париж – мол, получила бы золотую медаль. Но никто не знает, как все могло сложиться»

Пловчиха Чикунова рассказала, что ее оскорбляли из-за пропуска Олимпиады-2024.

Рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом Евгения Чикунова высказалась о пропуске Олимпийских игр-2024 в Париже.

В том сезоне пловчиха отказалась подавать заявку на нейтральный статус. Однако в декабре 2024-го, уже после Олимпиады, она все же оформила допуск на международные старты.

– Когда в 2024 году в Париже шли Олимпийские игры, кому-то пришло в голову начать называть вас на внутренних соревнованиях «победительницей олимпийских чемпионок». Слышать такое в свой адрес было приятно или больно?

– Я вообще никак, если честно, не ассоциировала себя с той фразой и до сих пор не ассоциирую. Как говорится, не я про себя так сказала. Вот и всё.

– Парижскую Олимпиаду вы смотрели?

– Нет, отслеживала только результаты. Не знаю почему, но я особо не смотрю видеотрансляции текущих международных соревнований, не трачу на это время. Интересны только протоколы, потому что мне важна раскладка.

Когда я узнала, что была на стометровке быстрее, чем победительница, была не дома, а на девичнике у подруги. И вдруг мне на телефон начали сотнями прилетать сообщения: «Ты быстрее, ты чемпионка».

Кто-то писал, что я дура, потому что не поехала на Игры. Мол, поехала бы – получила бы золотую медаль. Но ведь это неправда. Никто не знает, как всё могло сложиться. Ну да, есть факт, что на своих соревнованиях в комфортных условиях я показала более высокие результаты. На этом мои раздумья, в принципе, заканчиваются, – сказала Чикунова.

В финале Кубка России-2024 Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Олимпиады-2024 на этих дистанциях.

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