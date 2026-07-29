Сальников о чемпионате Европы: «Все наши пловцы понимают, что надо биться за медали. И туристом в Париж никто не поедет»

Сальников: никто из наших пловцов не поедет на ЧЕ туристом.

Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников поделился ожиданиями от чемпионата Европы в Париже.

Турнир пройдет с 31 июля по 16 августа.

– Чего ждете от предстоящего чемпионата Европы в Париже?

– Хотелось бы увидеть наших на пьедестале. Уверен, так и будет. Но количество побед, медалей и рекордов я вам сказать не могу.

– Молодой Мирон Лифинцев, ставший одним из главных открытий последних полутора лет, не поедет на ближайший чемпионат Европы. Как отреагировали на это?

– Я бы не стал комментировать, что привело к этому решению. Могу сказать, что Мирон, конечно, заслуживает определенного доверия. Но критерии отбора разрабатывались главным тренером сборной, и вопросы по составу нужно задавать ему. Он видел выступление Лифинцева . С одной стороны, были предложены достаточно жесткие нормативы для отбора на чемпионат Европы. Часть спортсменов их выполнила, часть – не совсем. Всегда есть близкий к нормативу результат, который может трактоваться и «за», и «против». Мнение тренера здесь сыграло ключевую роль.

– А нормативы жесткие? Кажется, что ситуация, когда спортсмен может на внутренних соревнованиях выполнить норматив на одной дистанции, но участвовать на международных в нескольких, не такая жесткая.

– Я бы пока не хотел это обсуждать по одной причине: нам надо понять, чего мы хотим. Мы хотим больше команду, чтобы у большего числа пловцов была практика крупных соревнований, в том числе собрав в нее тех, кто может не встать на пьедестал? Или мы хотим компактную команду из лидеров, которые как десантники – высадились, отработали и уехали с медалями? Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Тут уже решать главному тренеру. А насколько выбор правильный, покажет результат. В любом случае, все наши пловцы понимают, что надо биться за медали. И туристом в Париж никто не поедет, – сказал Сальников.