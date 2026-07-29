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Сальников о чемпионате Европы: «Все наши пловцы понимают, что надо биться за медали. И туристом в Париж никто не поедет»
Сальников: никто из наших пловцов не поедет на ЧЕ туристом.

Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников поделился ожиданиями от чемпионата Европы в Париже.

Турнир пройдет с 31 июля по 16 августа.

– Чего ждете от предстоящего чемпионата Европы в Париже?

– Хотелось бы увидеть наших на пьедестале. Уверен, так и будет. Но количество побед, медалей и рекордов я вам сказать не могу.

– Молодой Мирон Лифинцев, ставший одним из главных открытий последних полутора лет, не поедет на ближайший чемпионат Европы. Как отреагировали на это?

– Я бы не стал комментировать, что привело к этому решению. Могу сказать, что Мирон, конечно, заслуживает определенного доверия. Но критерии отбора разрабатывались главным тренером сборной, и вопросы по составу нужно задавать ему. Он видел выступление Лифинцева. С одной стороны, были предложены достаточно жесткие нормативы для отбора на чемпионат Европы. Часть спортсменов их выполнила, часть – не совсем. Всегда есть близкий к нормативу результат, который может трактоваться и «за», и «против». Мнение тренера здесь сыграло ключевую роль.

– А нормативы жесткие? Кажется, что ситуация, когда спортсмен может на внутренних соревнованиях выполнить норматив на одной дистанции, но участвовать на международных в нескольких, не такая жесткая.

– Я бы пока не хотел это обсуждать по одной причине: нам надо понять, чего мы хотим. Мы хотим больше команду, чтобы у большего числа пловцов была практика крупных соревнований, в том числе собрав в нее тех, кто может не встать на пьедестал? Или мы хотим компактную команду из лидеров, которые как десантники – высадились, отработали и уехали с медалями? Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Тут уже решать главному тренеру. А насколько выбор правильный, покажет результат. В любом случае, все наши пловцы понимают, что надо биться за медали. И туристом в Париж никто не поедет, – сказал Сальников.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Известия
Федерация водных видов спорта России
logoчемпионат Европы
logoСборная России по плаванию
logoВладимир Сальников
logoЖенская сборная России по водным видам спорта
плавание
logoМирон Лифинцев

Комментарии

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Сальников не в курсе что у Лифинцева проблемы с плечами?
Пусть он восстанавливается, залечивает травмы, на ЧМ 2027 он нужен в полной готовности.
ОтветPankratoff
Сальников не в курсе что у Лифинцева проблемы с плечами? Пусть он восстанавливается, залечивает травмы, на ЧМ 2027 он нужен в полной готовности.
В курсе, конечно. Просто не стал это на широкую публику светить. Грамотно сослался, что тренерам виднее
Ответarmmaster
В курсе, конечно. Просто не стал это на широкую публику светить. Грамотно сослался, что тренерам виднее
Так Фесиков ранее об этом говорил в интервью, что теперь скрывать то.
На сайте ЧЕ появился раздел "entries", но зараза не открывается)
Ответclockworkorange
На сайте ЧЕ появился раздел "entries", но зараза не открывается)
А точное расписание заплывов есть на сайте?
ОтветPankratoff
А точное расписание заплывов есть на сайте?
Пока нет.
"команда из лидеров, которые как десантники – высадились, отработали и уехали с медалями" - это единственно правильный вариант.
ОтветRomvB
"команда из лидеров, которые как десантники – высадились, отработали и уехали с медалями" - это единственно правильный вариант.
В составе так же должны быть молодые и перспективные, чтобы набирались опыта на международной арене.
Странно как то.Сегодня уже 30 июля.Подошёл срок объявлять официальный состав плавательной сборной.Есть одно вакантное место.Шишин молчит.По уму надо добирать Торопкина.Хотелось бы ещё Прошина,Фокину и Трофимову....Но увы....Про слова Сальникова,что туристов в сборной нет - смешно.Я представляю какая сейчас могучая битва происходит под ковром Главного Тренера и тренерами пловцов(думается тренерами пловчих).Посмотрим.
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