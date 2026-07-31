Терновой о серебре в командном турнире на чемпионате Европы: «Жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили, особенно я»

Российские прыгуны в воду подвели итоги выступления в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Париже.
Сегодня Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой завоевали на турнире серебро.
«Жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили, особенно я. Сделал бы прыжок как умею — не было вопросов бы ни к судьям, ни к спортсменам», — заявил Терновой.
«Думаю, что эти соревнования дают толчок всей команде, которая здесь присутствует, завоевать больше медалей», — добавила Трифонова.
«Вопросов по организации нет. Единственное, чуть не хватает света в бассейне. Но тут кому как.
Трамплинистам еще нормально. На 10-метровой вышке мне нормально, но многие иностранцы жаловались, что некомфортно. Но в целом — сколько по Европе были, одни из лучших условий», — приводит слова Тернового ТАСС.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Есть первая медаль чемпионата Европы у прыгунов — серебряная, но успехом при всём желании это выступление не назвать — слишком плохо прыгали все без исключения. Прыжковый уровень континентального первенства был в принципе ясен ещё год назад на чемпионате мира в Сингапуре, ближайшая европейская команда (наша) оказалась тогда в команднике только пятой и, конечно же, сегодня нужно было побеждать, причём, в одни ворота.
Но сказались сразу несколько факторов. Во-первых, слишком далёким от формы выглядит Руслан Терновой: он завалил обе своих попытки на вышке — как индивидуальную, так и синхронную. Во-вторых, был допущен явный просчёт в формировании заявки на трамплине. Надя Трифонова и Гриша Иванов никогда не выступали в синхроне, и ставить им для совместного исполнения винтовой прыжок с разбега — какая-то совсем неоправданная авантюра, на мой взгляд.
Это и стало «точкой невозврата»: ребята не совпали в наскоке, а дальше всё пошло наперекосяк: синхронность, исполнение, вход в воду.
Завтра у нас два вечерних финала. В синхронных прыжках у девочек с вышки тренерский штаб (по словам главного тренера) планирует золотую медаль, но есть нюанс: травмировала руку чемпионка страны Александра Кедрина.
На метровом трамплине у парней можем остаться вообще без наград — не слишком мы уверенно себя чувствуем на этом снаряде.