Терновой о серебре в командном турнире на чемпионате Европы: «Жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили, особенно я»

Терновой: жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили.

Российские прыгуны в воду подвели итоги выступления в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Париже.

Сегодня Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой завоевали на турнире серебро.

«Жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили, особенно я. Сделал бы прыжок как умею — не было вопросов бы ни к судьям, ни к спортсменам», — заявил Терновой.

«Думаю, что эти соревнования дают толчок всей команде, которая здесь присутствует, завоевать больше медалей», — добавила Трифонова.

«Вопросов по организации нет. Единственное, чуть не хватает света в бассейне. Но тут кому как.

Трамплинистам еще нормально. На 10-метровой вышке мне нормально, но многие иностранцы жаловались, что некомфортно. Но в целом — сколько по Европе были, одни из лучших условий», — приводит слова Тернового ТАСС.