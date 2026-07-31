  1. Спортс
  2. Водные виды
  3. Новости

  4. Терновой о серебре в командном турнире на чемпионате Европы: «Жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили, особенно я»

0
Терновой о серебре в командном турнире на чемпионате Европы: «Жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили, особенно я»
Терновой: жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили.

Российские прыгуны в воду подвели итоги выступления в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Париже.

Сегодня Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой завоевали на турнире серебро.

«Жаловаться на судейство не будем, потому что сами где-то накосячили, особенно я. Сделал бы прыжок как умею — не было вопросов бы ни к судьям, ни к спортсменам», — заявил Терновой.

«Думаю, что эти соревнования дают толчок всей команде, которая здесь присутствует, завоевать больше медалей», — добавила Трифонова.

«Вопросов по организации нет. Единственное, чуть не хватает света в бассейне. Но тут кому как.

Трамплинистам еще нормально. На 10-метровой вышке мне нормально, но многие иностранцы жаловались, что некомфортно. Но в целом — сколько по Европе были, одни из лучших условий», — приводит слова Тернового ТАСС.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
прыжки в воду
logoСборная России по прыжкам в воду
Руслан Терновой
logoЖенская сборная России по водным видам спорта
ТАСС
logoчемпионат Европы
Надежда Трифонова

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Вот мнение Вайцеховской.

Есть первая медаль чемпионата Европы у прыгунов — серебряная, но успехом при всём желании это выступление не назвать — слишком плохо прыгали все без исключения. Прыжковый уровень континентального первенства был в принципе ясен ещё год назад на чемпионате мира в Сингапуре, ближайшая европейская команда (наша) оказалась тогда в команднике только пятой и, конечно же, сегодня нужно было побеждать, причём, в одни ворота.

Но сказались сразу несколько факторов. Во-первых, слишком далёким от формы выглядит Руслан Терновой: он завалил обе своих попытки на вышке — как индивидуальную, так и синхронную. Во-вторых, был допущен явный просчёт в формировании заявки на трамплине. Надя Трифонова и Гриша Иванов никогда не выступали в синхроне, и ставить им для совместного исполнения винтовой прыжок с разбега — какая-то совсем неоправданная авантюра, на мой взгляд.

Это и стало «точкой невозврата»: ребята не совпали в наскоке, а дальше всё пошло наперекосяк: синхронность, исполнение, вход в воду.

Завтра у нас два вечерних финала. В синхронных прыжках у девочек с вышки тренерский штаб (по словам главного тренера) планирует золотую медаль, но есть нюанс: травмировала руку чемпионка страны Александра Кедрина.

На метровом трамплине у парней можем остаться вообще без наград — не слишком мы уверенно себя чувствуем на этом снаряде.
ОтветPankratoff
Вот мнение Вайцеховской. Есть первая медаль чемпионата Европы у прыгунов — серебряная, но успехом при всём желании это выступление не назвать — слишком плохо прыгали все без исключения. Прыжковый уровень континентального первенства был в принципе ясен ещё год назад на чемпионате мира в Сингапуре, ближайшая европейская команда (наша) оказалась тогда в команднике только пятой и, конечно же, сегодня нужно было побеждать, причём, в одни ворота. Но сказались сразу несколько факторов. Во-первых, слишком далёким от формы выглядит Руслан Терновой: он завалил обе своих попытки на вышке — как индивидуальную, так и синхронную. Во-вторых, был допущен явный просчёт в формировании заявки на трамплине. Надя Трифонова и Гриша Иванов никогда не выступали в синхроне, и ставить им для совместного исполнения винтовой прыжок с разбега — какая-то совсем неоправданная авантюра, на мой взгляд. Это и стало «точкой невозврата»: ребята не совпали в наскоке, а дальше всё пошло наперекосяк: синхронность, исполнение, вход в воду. Завтра у нас два вечерних финала. В синхронных прыжках у девочек с вышки тренерский штаб (по словам главного тренера) планирует золотую медаль, но есть нюанс: травмировала руку чемпионка страны Александра Кедрина. На метровом трамплине у парней можем остаться вообще без наград — не слишком мы уверенно себя чувствуем на этом снаряде.
Спасибо за информацию! Вот тут Елена на своем месте, сразу чувствуется: все по делу и интересно.
ОтветPankratoff
Вот мнение Вайцеховской. Есть первая медаль чемпионата Европы у прыгунов — серебряная, но успехом при всём желании это выступление не назвать — слишком плохо прыгали все без исключения. Прыжковый уровень континентального первенства был в принципе ясен ещё год назад на чемпионате мира в Сингапуре, ближайшая европейская команда (наша) оказалась тогда в команднике только пятой и, конечно же, сегодня нужно было побеждать, причём, в одни ворота. Но сказались сразу несколько факторов. Во-первых, слишком далёким от формы выглядит Руслан Терновой: он завалил обе своих попытки на вышке — как индивидуальную, так и синхронную. Во-вторых, был допущен явный просчёт в формировании заявки на трамплине. Надя Трифонова и Гриша Иванов никогда не выступали в синхроне, и ставить им для совместного исполнения винтовой прыжок с разбега — какая-то совсем неоправданная авантюра, на мой взгляд. Это и стало «точкой невозврата»: ребята не совпали в наскоке, а дальше всё пошло наперекосяк: синхронность, исполнение, вход в воду. Завтра у нас два вечерних финала. В синхронных прыжках у девочек с вышки тренерский штаб (по словам главного тренера) планирует золотую медаль, но есть нюанс: травмировала руку чемпионка страны Александра Кедрина. На метровом трамплине у парней можем остаться вообще без наград — не слишком мы уверенно себя чувствуем на этом снаряде.
Все хорошо с Кедриной, не переживайте
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
🥈🥈🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Прыгуны в воду взяли серебро в командном миксте, Дорошко и Минаева – 2-е в дуэте у синхронисток, Трофимов завоевал бронзу
14-летний прыгун в воду Киселев: «Настрой на чемпионат Европы у меня, как и на все соревнования, только на победу. Я думаю, что это реально»
Рекомендуем
Главные новости
Синхронистка Смирнова: «Когда мы увидели цифру один, от эмоций начали визжать. Счастье и слезы – все вместе смешалось»
Шишкина о победе синхронисток на чемпионате Европы: «Мы были выше испанок на целую голову, даже, наверное, на полторы»
Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер поборются за медали на трехметровом трамплине, Кедрина выступит на вышке
Покровская о победе синхронисток на чемпионате Европы: «Они доказали, что Россия была, есть и будет сильнейшей»
🥇 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 3 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, разыграют два комплекта медалей в прыжках в воду
Live
Наши прыгуны в воду в борьбе за медали Евро: прямой эфир «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
ВидеоСпортс"
Майя Дорошко: «С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее»
Светлана Ромашина: «Уверена, что благодаря сегодняшней победе наши девчонки дальше полетят»
Синхронистка Румянцева о чемпионате Европы в Париже: «Мне очень комфортно по условиям. О спортсменах заботятся»
Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России с Дорошко победила в команде, Плеханова стала 6-й в произвольной программе, Трофимов – 4-й
Ко всем новостям
Последние новости
Климент Колесников: «На ЧМ ни за какую сборную не болею, но симпатизирую японцам. Хочется, чтобы они прошли как можно дальше»
ВидеоСпортс’’ покажет первый матч финала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»