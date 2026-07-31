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  4. 🥈🥈🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Прыгуны в воду взяли серебро в командном миксте, Дорошко и Минаева – 2-е в дуэте у синхронисток, Трофимов завоевал бронзу

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🥈🥈🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Прыгуны в воду взяли серебро в командном миксте, Дорошко и Минаева – 2-е в дуэте у синхронисток, Трофимов завоевал бронзу
Россияне завоевали 3 медали в 1-й день чемпионата Европы по водным видам спорта.

31 июля в Париже стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские спортсмены завоевали два серебра и бронзу.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Прыжки в воду

Смешанные командные соревнования

1. Италия – 410,60

2. Россия (Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов) – 385,80

3. Украина – 368,20

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’‘

Синхронное плавание

Женщины, дуэт, техническая программа

1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марина Александри (Греция) – 311,4308

2. Майя Дорошко – Елизавета Минаева (Россия) – 302,9950

3. Кейт Шортман – Изабель Торп (Великобритания) – 297,9108 

Мужчины, соло, техническая программа

1. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 249,3951

2. Филиппо Пелати (Италия) – 241,7008

3. Захар Трофимов (Россия) – 235,7858

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’‘

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
синхронное плавание
результаты
logoчемпионат Европы
logoСборная России по прыжкам в воду
Женская сборная России по прыжкам в воду
logoСборная России по синхронному плаванию
прыжки в воду
Руслан Терновой
Надежда Трифонова
Екатерина Беляева
Григорий Иванов
Майя Дорошко
Елизавета Минаева
Захар Трофимов
logoЖенская сборная Украины по прыжкам в воду
logoСборная Великобритании по синхронному плаванию
logoКейт Шортман
Ранджуо Томблин
logoСборная Италии по синхронному плаванию
logoСборная Украины по прыжкам в воду
Эйрини-Марини Александри
logoСборная Греции по синхронному плаванию
logoИзабель Торп
Анна-Мария Александри
logoЖенская сборная Италии по прыжкам в воду
Филиппо Пелати

Комментарии

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Терновой - неудовлетворительно
В 2 прыжках поучаствовал и всё мимо лузы
Хотя серебро в нынешних реалиях совсем неплохо
Вид этот не олимпийский, состав участников у нас не самый сильный
Пойдет короче
Ответcveto4
Терновой - неудовлетворительно В 2 прыжках поучаствовал и всё мимо лузы Хотя серебро в нынешних реалиях совсем неплохо Вид этот не олимпийский, состав участников у нас не самый сильный Пойдет короче
Что значит пойдёт?)
Столько лет не были на ЧЕ, был шанс взять золото, но выставили какой-то странный состав.
Офигеть, наши выступают, вторыми стали, а ветки нет((
Как же не хватает Бондаря в прыжках с вышки.
Гречанки берут золото. Все таки действующие чемпионки мира в этой дисциплине, так что посыпать голову пеплом рано. Но, все равно, золота у нас тут будет даже поменьше, чем на последнем чм, так как тут нет Мальцева, а Трофимову бороться за золото в личке и в дуэте с тоже ещё юниоркой с испанцами и британцами с Италией будет трудно. Единственные шансы на золото у нас тут в группах, но и то, испанки могут и не допустить этого, очень уж они прибавили за годы нашего отстранения.
ОтветLasto
Гречанки берут золото. Все таки действующие чемпионки мира в этой дисциплине, так что посыпать голову пеплом рано. Но, все равно, золота у нас тут будет даже поменьше, чем на последнем чм, так как тут нет Мальцева, а Трофимову бороться за золото в личке и в дуэте с тоже ещё юниоркой с испанцами и британцами с Италией будет трудно. Единственные шансы на золото у нас тут в группах, но и то, испанки могут и не допустить этого, очень уж они прибавили за годы нашего отстранения.
Мальцев закончил карьеру, что ли?
ОтветTori Krug
Мальцев закончил карьеру, что ли?
Приостановил, пока тренером работает
Такое ощущение Доброскок из принципа не стал Шлейхера ставить в командные соревнования.
Таких вредителей нужно гнать из федерации пока не поздно.
Поздравляю ребят! Первый раз смотрела этот вид спорта.
Интересно, в прыжки в воду приходят спортивные гимнасты, которые любят воду, или пловцы, которым захотелось движухи? Какой бэкграунд у ребят?
Гальперины и доброскоки захватили власть: сложно ждать чего-то позитивного. Почему Трифонову не выпрямят, вся скукоженная, зажатая ... Ну и питомец мамы Гальпериной "зажег" по полной.
Кто там от кого шуганулся? Обниматься не захотел.
ОтветИван Рочев
Кто там от кого шуганулся? Обниматься не захотел.
Мне показалось что наша Беляева к кому-то полезла (не к Середе ли? 🤣)
Ответcveto4
Мне показалось что наша Беляева к кому-то полезла (не к Середе ли? 🤣)
Не, итальянка. Я только вскользь увидел флаг. Надо пересмотреть потом на сайте матча.
ну вот, мы уже и в синхронке не с золотом у девчонок. очень долго восстанавливаться будем.
ОтветКурт Кобэйн
ну вот, мы уже и в синхронке не с золотом у девчонок. очень долго восстанавливаться будем.
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Ушла главная начальница из синхронного плавания и сразу ноги и забились_ держала всех а ежовых рукавицпх
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