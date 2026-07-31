🥈🥈🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Прыгуны в воду взяли серебро в командном миксте, Дорошко и Минаева – 2-е в дуэте у синхронисток, Трофимов завоевал бронзу

31 июля в Париже стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские спортсмены завоевали два серебра и бронзу.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Прыжки в воду
Смешанные командные соревнования
1. Италия – 410,60
2. Россия (Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Григорий Иванов) – 385,80
3. Украина – 368,20
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’‘
Синхронное плавание
Женщины, дуэт, техническая программа
1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марина Александри (Греция) – 311,4308
2. Майя Дорошко – Елизавета Минаева (Россия) – 302,9950
3. Кейт Шортман – Изабель Торп (Великобритания) – 297,9108
Мужчины, соло, техническая программа
1. Ранджуо Томблин (Великобритания) – 249,3951
2. Филиппо Пелати (Италия) – 241,7008
3. Захар Трофимов (Россия) – 235,7858
Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’‘
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
Комментарии
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В 2 прыжках поучаствовал и всё мимо лузы
Хотя серебро в нынешних реалиях совсем неплохо
Вид этот не олимпийский, состав участников у нас не самый сильный
Пойдет короче
Столько лет не были на ЧЕ, был шанс взять золото, но выставили какой-то странный состав.
Таких вредителей нужно гнать из федерации пока не поздно.
Интересно, в прыжки в воду приходят спортивные гимнасты, которые любят воду, или пловцы, которым захотелось движухи? Какой бэкграунд у ребят?