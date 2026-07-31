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Синхронистки Дорошко и Шмидт стали третьими в предварительном раунде произвольных программ дуэтов на чемпионате Европы
Синхронистки Дорошко и Шмидт – третьи в предварительном раунде дуэтов на ЧЕ.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место в предварительном раунде произвольных программ дуэтов на чемпионате Европы-2026

Соревнования проходят в Париже. Дорошко и Шмидт получили от судей 308,0287 балла.

После предварительного этапа лидируют представительницы Испании Лилу Валетт и Ирис Касас (316,3850), на втором месте – Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри из Греции (312,7074).

Финалы произвольных программ дуэтов состоятся в субботу, 1 августа.

«Мне показалось, что выступили неплохо. Немного забились ноги и тяжело двигались в конце. Но по ощущениям все было в общем хорошо», – приводит слова Дорошко «Матч ТВ». 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Александра Шмидт
logoчемпионат Европы
синхронное плавание
Майя Дорошко
logoСборная России по синхронному плаванию

Комментарии

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Без Покровской синхронное плавание в России не то
СЭ в своей сегодняшнией статье почему-то назвал сестёр Александри австриячками
Очень жалко Покровскую Татьяну Николаевну, которая столько лет удерживала наших синхронистов в топе . Завоевав все золото на ОИ в Токио( август 2021 г) через 5 лет получить такой результат(((
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