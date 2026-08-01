🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу в произвольной программе, прыгуны в воду остались без медалей

Синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу на чемпионате Европы в Париже.

1 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли 4 комплекта медалей. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Синхронное плавание Смешанные дуэты, произвольная программа 1. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 258,2383 2. Ирис Тио Касас – Деннис Гонсалес Бонеу (Испания) – 257,9733 3. Лукреция Руджеро – Филиппо Пелати (Италия) – 255,1641 4. Алина Румянцева – Захар Трофимов (Россия) – 238,0834 Женщины, дуэты, произвольная программа 1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марина Александри (Греция) – 316,3315 2. Лилу Ллуис Валетт – Ирис Тио Касас (Испания) – 315,6442 3. Майя Дорошко – Александра Шмидт (Россия) – 310,4407 Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’ Прыжки в воду Женщины, синхронные прыжки с вышки 1. Мэйси Бонд – Луис Таулсон (Великобритания) – 300,06 2. Паулине Александра Пфайф – Элена Вассен (Германия) – 298,20 3. Ксения Байло – София Выставкина (Украина) – 286,20... 5. Александра Кедрина – Анна Конаныхина (Россия) – 262,62 Мужчины, трамплин 1 м 1. Мориц Линус Веземанн (Германия) – 431,45 2. Джек Ло (Великобритания) – 418,25 3. Джордан Хаулден (Великобритания) – 410,30... 10. Григорий Иванов (Россия) – 355,45 11. Илья Молчанов (Россия) – 350,15 Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’ Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже *** Самое яркое на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже: дневник второго дня