🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу в произвольной программе, прыгуны в воду остались без медалей

1 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли 4 комплекта медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Синхронное плавание
Смешанные дуэты, произвольная программа
1. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 258,2383
2. Ирис Тио Касас – Деннис Гонсалес Бонеу (Испания) – 257,9733
3. Лукреция Руджеро – Филиппо Пелати (Италия) – 255,1641
4. Алина Румянцева – Захар Трофимов (Россия) – 238,0834
Женщины, дуэты, произвольная программа
1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марина Александри (Греция) – 316,3315
2. Лилу Ллуис Валетт – Ирис Тио Касас (Испания) – 315,6442
3. Майя Дорошко – Александра Шмидт (Россия) – 310,4407
Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Прыжки в воду
Женщины, синхронные прыжки с вышки
1. Мэйси Бонд – Луис Таулсон (Великобритания) – 300,06
2. Паулине Александра Пфайф – Элена Вассен (Германия) – 298,20
3. Ксения Байло – София Выставкина (Украина) – 286,20...
5. Александра Кедрина – Анна Конаныхина (Россия) – 262,62
Мужчины, трамплин 1 м
1. Мориц Линус Веземанн (Германия) – 431,45
2. Джек Ло (Великобритания) – 418,25
3. Джордан Хаулден (Великобритания) – 410,30...
10. Григорий Иванов (Россия) – 355,45
11. Илья Молчанов (Россия) – 350,15
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
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Самое яркое на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже: дневник второго дня
Комментарии
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В начале посмотреть видео, а уже потом про "засудили"
Сами видимо в этом бреде не могут разобраться.