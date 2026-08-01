  1. Спортс
  2. Водные виды
  3. Новости

  4. 🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу в произвольной программе, прыгуны в воду остались без медалей

0
🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу в произвольной программе, прыгуны в воду остались без медалей
Синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу на чемпионате Европы в Париже.

1 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли 4 комплекта медалей. 

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, произвольная программа

1. Изабель Торп – Ранджуо Томблин (Великобритания) – 258,2383

2. Ирис Тио Касас – Деннис Гонсалес Бонеу (Испания) – 257,9733

3. Лукреция Руджеро – Филиппо Пелати (Италия) – 255,1641

4. Алина Румянцева – Захар Трофимов (Россия) – 238,0834

Женщины, дуэты, произвольная программа

1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марина Александри (Греция) – 316,3315

2. Лилу Ллуис Валетт – Ирис Тио Касас (Испания) – 315,6442

3. Майя Дорошко – Александра Шмидт (Россия) – 310,4407

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Прыжки в воду

Женщины, синхронные прыжки с вышки

1. Мэйси Бонд – Луис Таулсон (Великобритания) – 300,06

2. Паулине Александра Пфайф – Элена Вассен (Германия) – 298,20

3. Ксения Байло – София Выставкина (Украина) – 286,20...

5. Александра Кедрина – Анна Конаныхина (Россия) – 262,62

Мужчины, трамплин 1 м

1. Мориц Линус Веземанн (Германия) – 431,45

2. Джек Ло (Великобритания) – 418,25

3. Джордан Хаулден (Великобритания) – 410,30...

10. Григорий Иванов (Россия) – 355,45

11. Илья Молчанов (Россия) – 350,15

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

***

Самое яркое на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже: дневник второго дня

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoСборная России по синхронному плаванию
logoСборная России по прыжкам в воду
Российский спортивный фонд
Илья Молчанов
logoАнна Конаныхина
Алина Румянцева
Александра Шмидт
Григорий Иванов
Александра Кедрина
Майя Дорошко
logoчемпионат Европы
результаты
Захар Трофимов
logoЛилу Ллуис Валетт

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Не могут испанки быть выше России, за счёт какого-то выдуманного артистизма!!! У нас программа на 2,5 балла сильнее, а проигрываем им в одну калитку. Такого быть не может
Жестко засудили наших предвзятые судьи!
ОтветСергей Пичугин
Жестко засудили наших предвзятые судьи!
Тренеры не обновили карточку, из-за чего было потеряно 4 балла. Можете почитать в моей статье об этом
ОтветВиКтория Богомолова
Тренеры не обновили карточку, из-за чего было потеряно 4 балла. Можете почитать в моей статье об этом
Но из-за ошибки один гибрид ушел еще и в базу, Захар психованный, ему бы успокоиться и не пенять на судей
Сейчас тренер всё чётко разложила
В начале посмотреть видео, а уже потом про "засудили"
Читож, надеюсь ЕленСергевна выскажется. Её специализация, а то всё про ФК, да про ФК)
ОтветХрабрая виолончелистка
Читож, надеюсь ЕленСергевна выскажется. Её специализация, а то всё про ФК, да про ФК)
Уже высказывается активно
Не понимаю истерик насчет того, что россияне потеряли лидерство в каких-то видах спорта. Так это было ожидаемо как бы. Как в циклических, где нужен контакт с другими спортсменами, так и в субъективных, где нужно привыкать к изменениям.
ОтветWild fox
Не понимаю истерик насчет того, что россияне потеряли лидерство в каких-то видах спорта. Так это было ожидаемо как бы. Как в циклических, где нужен контакт с другими спортсменами, так и в субъективных, где нужно привыкать к изменениям.
Так правила поменялись и наконец появилась конкуренция, когда наши выступали 5 лет назад, тогда еще по другому оценивали, сейчас все конкретизировали, сделали разбивку по баллам более менее адекватную, но надо еще дорабатывать в судействе, все равно пока что много субъективности
ОтветМихаил Пригода
Так правила поменялись и наконец появилась конкуренция, когда наши выступали 5 лет назад, тогда еще по другому оценивали, сейчас все конкретизировали, сделали разбивку по баллам более менее адекватную, но надо еще дорабатывать в судействе, все равно пока что много субъективности
А правила почему поменяли, из-за того, что русские постоянно выигрывали? как в фигурном катании и дзюдо. В художественной гимнастике тоже меняли что-то может, не слежу просто.
Трудно что-то сказать, визуально непонятно, комментаторы не объяснили ничего.
ОтветДругая_
Трудно что-то сказать, визуально непонятно, комментаторы не объяснили ничего.
Зашибись там комментаторы)
Сами видимо в этом бреде не могут разобраться.
Майю и Александру и всех, кто работал с ними, - с бронзовыми медалями! Надеюсь, что дальше все будет идти по восходящей. Удачи и веры в себя!
Я просто не понимаю, где судьи видят разницу в каком-то выдуманном артистизме???? Наши выступают и исполняют свои программы лучше. Это несправедливо и так и будут ставить испанок выше наших. Они типо темпераментные и из-за этого лучше, как это работает? Золотые медали испанок незаслуженные
ОтветАртём Петров_1117316471
Я просто не понимаю, где судьи видят разницу в каком-то выдуманном артистизме???? Наши выступают и исполняют свои программы лучше. Это несправедливо и так и будут ставить испанок выше наших. Они типо темпераментные и из-за этого лучше, как это работает? Золотые медали испанок незаслуженные
А что наши терпилы протест не подают на такие оценки?
Сейчас поучаствуют, изучат недочеты, и все наладится. За ХГ, правда, боязно по некоторым причинам.
ОтветWild fox
Сейчас поучаствуют, изучат недочеты, и все наладится. За ХГ, правда, боязно по некоторым причинам.
Это такие виды спорта, в которых можно засуживать вообще без проблем, пока ИИ не внедрят.
ОтветWild fox
Сейчас поучаствуют, изучат недочеты, и все наладится. За ХГ, правда, боязно по некоторым причинам.
Именно. Произошла смена поколений.Для большинства это первый международный опыт. Медали есть,т.е. это не провал.Да, синхронисты приучили к золоту, но не всё сразу.
Номер крутой, эффектный. Надо правила снова почитать. Засудили
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
🥈🥈🥉 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Прыгуны в воду взяли серебро в командном миксте, Дорошко и Минаева – 2-е в дуэте у синхронисток, Трофимов завоевал бронзу
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Ромашина: «Уверена, что благодаря сегодняшней победе наши девчонки дальше полетят»
Синхронистка Румянцева о чемпионате Европы в Париже: «Мне очень комфортно по условиям. О спортсменах заботятся»
Синхронное плавание. Чемпионат Европы-2026. Сборная России с Дорошко победила в команде, Плеханова стала 6-й в произвольной программе, Трофимов – 4-й
🥇 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 3 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, разыграют два комплекта медалей в прыжках в воду
Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер поборются за медали на трехметровом трамплине, Кедрина выступит на вышке
Глеб Гальперин: «Нас потрясающе принимают, вообще никаких проблем. Потому что все знают, кто мы и откуда»
Захар Трофимов: «За чемпионат Европы поставлю себе троечку из пяти. Это ни хорошо, ни плохо»
Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: «Расстроен, хотел попасть в призы, так обидно в последний день»
Маршан может пропустить 400 м комплексом на чемпионате Европы в Париже из-за рецидива травмы бедра
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026. Россия идет 5-й в медальном зачете, Великобритания лидирует
Ко всем новостям
Последние новости
Климент Колесников: «На ЧМ ни за какую сборную не болею, но симпатизирую японцам. Хочется, чтобы они прошли как можно дальше»
ВидеоСпортс’’ покажет первый матч финала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»