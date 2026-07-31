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  4. Шишин о непопадании Лифинцева на ЧЕ: «Надо дать ему время на восстановление после травм, переключиться и с более точной подготовкой войти в сентябрь»

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Шишин о непопадании Лифинцева на ЧЕ: «Надо дать ему время на восстановление после травм, переключиться и с более точной подготовкой войти в сентябрь»
Шишин: Лифинцеву надо дать ему время на восстановление после травм.

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин объяснил непопадание Мирона Лифинцева в состав российской команды на чемпионат Европы-2026. 

— Одно из наиболее обсуждаемых событий отбора — непопадание в состав Мирона Лифинцева. Понятно, что по результатам на личные дистанции он не проходил. Но сомневались ли вы по поводу того, чтобы взять его ради эстафет?

— Мое видение было таким, что надо дать спортсмену время на восстановление после травм, переключиться и с более точной подготовкой войти в сентябрь.

Мирон — очень трудолюбивый спортсмен, он очень горел, очень хотел помочь команде. Судя по результатам, было очевидно, что нужно сделать шаг назад. На тренерском собрании меня поддержал и его личный тренер.

Мирон тоже понимает и принимает наше решение. Поэтому здесь комплексный подход. Думаю, что он верный. Но насколько — мы увидим в 2027 или 2028 году, — сказал Шишин.

— У многих болельщиков всегда присутствует вера в Юлию Ефимову. Видите ли вы, что на своем, вероятно, последнем большом международном старте она доберется до медалей?

— Сложный вопрос. Зная Юлию и ее напористость, могу предположить, что даже если не зацепит личную медаль, то проплывет достойно и покажет хорошее время. Таким образом, у нее будет возможность попасть в комбинированную эстафету, подстраховать девушек. Там может все сложиться. Но шансы определенно есть, — цитирует Шишина «СЭ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoМирон Лифинцев
logoСпорт-Экспресс
logoСборная России по плаванию
Андрей Шишин
logoЮлия Ефимова
logoЖенская сборная России по водным видам спорта
травмы

Комментарии

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У нас эстонские журналисты что-ли работают?)
Только сейчас решили про Лифинцева спросить у главного тренера)
Шишин совсем не верит в Чикунову на 100 брасс?
Или они там её совсем распустили что она теперь только 200 готовит?
А как же ЧМ 2027, ОИ 2028?
Тоже Ефимова будет плыть?)
По Лифинцеву понятно, а вот Трофимову зря не взяли.
Торопкин с третьим временем среди наших на 200 вольным в этом сезоне и мимо ЧЕ, чем не угодил непонятно.
ОтветPankratoff
По Лифинцеву понятно, а вот Трофимову зря не взяли. Торопкин с третьим временем среди наших на 200 вольным в этом сезоне и мимо ЧЕ, чем не угодил непонятно.
На ЧЕ даже ограничений по количеству участников вроде как нет.
ОтветWarsz
На ЧЕ даже ограничений по количеству участников вроде как нет.
В плавании России дали квоту на 45 человек.
Тренерский штаб везёт 44.
Мне кажется, тут до декабря надо отдыхать
Ответarmmaster
Мне кажется, тут до декабря надо отдыхать
Если были проблемы с плечами нужно было отдыхать сразу после ЧМ 2025, но у нас как обычно, очень "профессиональный" подход....
ОтветPankratoff
Если были проблемы с плечами нужно было отдыхать сразу после ЧМ 2025, но у нас как обычно, очень "профессиональный" подход....
Справедливости ради, ему как раз и дали сразу отдыхать. У них была какая-то вылазка в Дубай, сразу после того ЧМ, и там Мирон уже был в щадящем режиме и уже лечили плечи (было много видео с той поездки). Очень хочется, чтобы у Мирона все зажило и он вернул свой топ уровень
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