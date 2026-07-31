Шишин о непопадании Лифинцева на ЧЕ: «Надо дать ему время на восстановление после травм, переключиться и с более точной подготовкой войти в сентябрь»

Шишин: Лифинцеву надо дать ему время на восстановление после травм.

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин объяснил непопадание Мирона Лифинцева в состав российской команды на чемпионат Европы-2026.

— Одно из наиболее обсуждаемых событий отбора — непопадание в состав Мирона Лифинцева. Понятно, что по результатам на личные дистанции он не проходил. Но сомневались ли вы по поводу того, чтобы взять его ради эстафет?

— Мое видение было таким, что надо дать спортсмену время на восстановление после травм, переключиться и с более точной подготовкой войти в сентябрь.

Мирон — очень трудолюбивый спортсмен, он очень горел, очень хотел помочь команде. Судя по результатам, было очевидно, что нужно сделать шаг назад. На тренерском собрании меня поддержал и его личный тренер.

Мирон тоже понимает и принимает наше решение. Поэтому здесь комплексный подход. Думаю, что он верный. Но насколько — мы увидим в 2027 или 2028 году, — сказал Шишин.

— У многих болельщиков всегда присутствует вера в Юлию Ефимову. Видите ли вы, что на своем, вероятно, последнем большом международном старте она доберется до медалей?

— Сложный вопрос. Зная Юлию и ее напористость, могу предположить, что даже если не зацепит личную медаль, то проплывет достойно и покажет хорошее время. Таким образом, у нее будет возможность попасть в комбинированную эстафету, подстраховать девушек. Там может все сложиться. Но шансы определенно есть, — цитирует Шишина «СЭ».