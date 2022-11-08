«Холанд – сердце «Сити», печень «Сити», диспетчер «Сити». Только лучшие комментарии октября
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
• перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
• все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
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Фото: REUTERS/LEE SMITH
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