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«Холанд – сердце «Сити», печень «Сити», диспетчер «Сити». Только лучшие комментарии октября

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

•‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

•‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

 

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Фото: REUTERS/LEE SMITH

Комментарии

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