«Если бы у Карпина был неограниченный бюджет – он бы купил Фалькао». Ловите лучшие комментарии апреля

Обычно мы вспоминаем любимую рубрику каждые две недели, но в этот раз что-то пошло не так. Сейчас все нагоним – перед вами вдвое больше комментов, чтобы захватить весь месяц!

По традиции картинки кликабельные – переходим по ним в сами новости и посты.

Топовое фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров