«Если бы у Карпина был неограниченный бюджет – он бы купил Фалькао». Ловите лучшие комментарии апреля

Обычно мы вспоминаем любимую рубрику каждые две недели, но в этот раз что-то пошло не так. Сейчас все нагоним – перед вами вдвое больше комментов, чтобы захватить весь месяц!
По традиции картинки кликабельные – переходим по ним в сами новости и посты.
«Такое ощущение, что это игрок из 80-х». В комментах негодуют от игры Магуайра – собрали ваши реакции
Лучшие тексты недели в блогах. Удивляемся вылету экс-клуба АПЛ в нон-лигу и рассуждаем о кризисе хоккея сборных
Топовое фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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