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«Если бы у Карпина был неограниченный бюджет – он бы купил Фалькао». Ловите лучшие комментарии апреля

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Станислав Черчесов Станислав Черчесов
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Обычно мы вспоминаем любимую рубрику каждые две недели, но в этот раз что-то пошло не так. Сейчас все нагоним – перед вами вдвое больше комментов, чтобы захватить весь месяц!

По традиции картинки кликабельные – переходим по ним в сами новости и посты.

«Такое ощущение, что это игрок из 80-х». В комментах негодуют от игры Магуайра – собрали ваши реакции

Лучшие тексты недели в блогах. Удивляемся вылету экс-клуба АПЛ в нон-лигу и рассуждаем о кризисе хоккея сборных

Топовое фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

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