Запросы Дэна – 🤯

11 июля победитель 8 Гран-при «Формулы-1» Даниэль Риккардо начал обычные шинные тесты резрервистом и пилотом шоукара «Ред Булл», а закончил гонщиком «Альфа Таури» на оставшиеся 12 этапов года. Ник де Врис уволен, а №3 достался второй команде концерна «в аренду».

«В последние пару лет я не узнаю Даниэля, так что будет очень интересно понаблюдать за ним на тестах «Пирелли». Посмотрим, на что он способен, в каком состоянии – с точки зрения темпа, психологии, физической подготовки, обратной связи. Для него это хороший шанс вернуться за руль машины, которая только что выиграла Гран-при» – заявлял перед тестами шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Я наготове! Зимой я два месяца сидел на диване, но с тех пор вернулся к тренировкам и получаю от них удовольствие. Мне хватило отдыха, и теперь у меня шило в одном месте – в хорошем смысле», – комментировал Риккардо перед стартом тестов.

Тесты прошли внешне прекрасно: именно во время них появились новости о замене де Вриса на Риккардо, а после завершения репортер «Ф-1» Лоренс Барретто проинсайдил: лучшего круга Дэна хватило бы для первого ряда на Гран-при.

Звучит круто, но нужно помнить: Риккардо тестировался в идеальных условиях на треке с трехдневным шинным накатом (перед Гран-при же дождем всю резину смыло). Неизвестно, сколько топлива залили ему в болид и какой комплект установили. Вечером последовали уточнения: и шины были экспериментальные, и состав более жесткий, и время оказалось на 0,7 секунды медленнее и подошло бы только для восьмого места…

Однако для «Ред Булл» в любом случае хватило.

«Даниэль не растерял гоночную форму и оказался столь же быстр, как и на симуляторе, – резюмировал Хорнер уже после объявления о возвращении Дэна в «Альфа Таури». – Он показал весьма впечатляющее время. Нас впечатлил его пилотаж».

Насколько хорош Риккардо прямо сейчас?

Самый веселый и позитивный пилот «Ф-1» заканчивал прошлый год полностью выгоревшим и с кошмарными результатами – Ландо Норрис просто уничтожил его в «Макларене», и англичане предпочли выкупить его последний год за $10 млн. Нисходящая спираль довела до места пилота шоукаров в «Ред Булл» – по сути без активной работы в «Ф-1», как тогда позиционировали его роль.

Однако зимой и весной, кажется, работа в лучшей команде и на лучшей машине немного оживила №3:

«Первый день на симуляторе, вероятно, оказался самым веселым из всех моих дней на симуляторе, – рассказывал сам Дэн. – До этого я почти три месяца не пилотировал, ощущения показались яркими и свежими. Я снова очутился в среде, которая вызвала много приятных воспоминаний. В позитивной атмосфере. Сессию со мной провел Саймон – мой бывший гоночный инженер. Мы много смеялись.

Симулятор – инструмент для работы. Вы приходите на работу, выполняете план и уходите. Но в конце сессии кто-то сказал: «Достаточно, уже много кругов», а я ответил: «Нет, нет. Еще круг. Я проеду его еще лучше». И мы начали шутить, что теперь меня не вытащить оттуда.

Раньше все было по-другому. С возрастом мне хотелось просто участвовать в гонках, без всей этой скучной работы на тестах. Я получал удовольствие только от соревнований, а сейчас мне вдруг понравилось работать на симуляторе».

«Когда вы пилотируете болид, у которого есть пределы [в мощности и темпе], вам приходится адаптироваться, – пояснял Хорнер состояние нового протеже с шоукаров. – Вы стараетесь приспособиться, чтобы выжать максимум из машины. Когда он [Риккардо] вернулся, было очевидно, что у него появились некоторые привычки – это был не тот Даниэль, который покинул нас.

Но у него появился шанс перезагрузиться. Когда он вернулся и погрузился в работу, явно взялся за дело. Думаю, ему нравится, как управляется виртуальная машина.

Думаю, он отчаянно пытается вернуться за руль настоящего болида, чтобы показать свой уровень. Мы явно видим, как он снова становится тем Даниэлем, которого мы знали.

Он прямо с головой бросается в свое дело. Посещает все брифинги, усердно работает на симуляторе, а в Великобритании еще и помогает готовиться к гонкам и развивать болид. Даниэль – это вездесущая позитивная энергия. Здорово наблюдать за тем, как он возвращает свою харизму, видеть эту большую улыбку на его лице. Он освещает собой комнату, когда входит».

Однако Риккардо возвращается в «Формулу-1» не на топовой победной машине, о которой там много мечтал, а на один из худших современных болидов – «Альфа Таури». Почему-то об этом все забывают.

А Дэн на сильной машине и Дэн на слабой машине – совершенно разные пилоты, причем их уровни друг с другом не особенно коррелируют. Хорнер не просто так выделял наличие ограничений в машине и необходимость адаптироваться – два года в аэроднамически нестабильном «Макларене» как раз и надломили Риккардо. Ему приходилось переосмыслять ситуацию в каждом повороте, пересчитывать траектории, оценивать варианты – и он не справился. Его вердикт заключался в том, что «я так не могу, улучшений нет, дайте мне хорошую машину».

Только в гонках с серьезными результатами на кону он собирался, терпел и работал на все 100 каждый круг дистанции. Так он выиграл Гран-при Италии и еще пару раз заехал в топ-5. Но как только возвращался на границу очковой зоны или за нее – терял мотивацию и проваливался только глубже.

Но знаете, что? Слабости нынешней AT04 описываются примерно такими же: суровая аэродинамическая нестабильность на входе в повороты, недостаточная поворачиваемость на апексах, срывы на выходах. Только все еще хуже, чем в «Макларене» – в несколько раз. Нынешняя «Альфа Таури» – абсолютно беспросветная.

Риккардо же отказывался от таких аутсайдеров – что-то изменилось?

Да, Дэн уходил со словами «я выгорел от проблем, мне надо отдохнуть и проголодаться». Он выставил «Хаасу» неподъемный ценник в $10 млн и в целом полностью отвергал мысль возвращения даже в середняк – целил исключительно в команды с перспективами на подиумы.

За зиму в этом смысле почти ничего не изменилось – еще в начале года он говорил, что не хочет биться за 18-е позиции три года.

«В нынешнем году нужно понять, чего я хочу, но также и чего не хочу. И, полагаю, я уже знаю ответ на этот вопрос. Я не хочу начинать с начала. Не хочу оказаться на решетке просто ради того, чтобы оказаться, и страдать на 18-м месте. В общем, не собираюсь возвращаться любой ценой.

Понимаю, что получить место в топ-команде труднее. Но я хочу оказаться именно там. Я знаю, что раскрываюсь, когда на кону что-то большее. Все, чего я желаю – сражаться среди лидеров. Да, найти кокпит будет несколько труднее, но я буду искать».

Однако переход в нынешний аутсайдерский «Альфа Таури» означает именно ковыряние на 10-15 местах с редкими шансами на очки! И «начало с начала» в том числе.

Но теперь у Дэна есть дополнительная мотивация – он видит отрезок в «Альфа Таури» как трамплин домой, в доминирующую команду:

«Для меня возвращение в «Ред Булл» было бы как сказка. Честно говоря, это стало бы сказочным завершением карьеры – здесь, если бы я смог сделать это по-своему. Наверное, мне придется пробиваться, но было бы очень приятно вернуться.

У меня открытый подход. Если речь о трехлетнем контракте, и я не смогу нигде больше гоняться, то нет, наверное, это не та сделка, которую я ищу. Но если есть шанс оказаться здесь (в «Ред Булл» – Sports.ru)… Вот где я хочу быть. Не буду юлить.

Хотя посмотрим. Если команда скажет: «В следующем году ты в запасе, но после этого получишь кокпит», я такой: «Ладно, класс, конечно, я посижу». Однако хотелось бы гоняться.

Насколько я уверен в возвращении? Довольно уверен. Не хочу быть самоуверенным, потому что не видел контракт и ничего не подписывал. Так что не могу утверждать, что определенно вернусь. Но если, скажем, приложить дуло к виску, и нужно будет сказать «да» или «нет», я скорее отвечу «да». Я больше уверен в том, что вернусь, чем наоборот».

Переход Риккардо в «Ред Булл» правда может быть реальным?

Похоже, чемпионы действительно устали от нынешней расстановки и думают, как бы ее встряхнуть и выйти победителями и в спортивном, и в коммерческом планах.

«Все кричит о более масштабной игре, и она заключается в давлении на Серхио Переса, чтобы тот разобрался со своими проблемами.

Нет смысла спешить с возвращением Риккардо только ради подготовки к сезону 2024-го в «Альфа Таури». Либо «Ред Булл» серьезно рассматривает его на 2024-й, либо хочет, чтобы Чеко так считал», – написал репортер «Ф-1» Уилл Бакстон.

Косвенно предположение Уилла подтверждает и советник «Ред Булл» Гельмут Марко – после Гран-пр Великобритании он встретился с агентом Ландо Норриса из «Макларена» и выразил в прессе сожаление: «он бы нам подошел, но у него контракт до 2025-го». Кажется, чемпионы действительно раздумывают, что же делать с Пересом.

У Серхио прямо сейчас очень слабая позиция: пусть он и второй в общем зачете, но он уже в пятый раз подряд пролетел мимо третьего сегмента квалификации на самой быстрой машине пелтона. Над ним даже начинают постепенно издеваться со стороны, а о былой борьбе за титул не осталось и следа.

Причем когда он вполне реально претендовал на титул и гонялся с Ферстаппеном, это приводило только к большому внутреннему напряжению.

Коммерчески альянс Переса и «Ред Булл» тоже не приносит плюсов команде и концерну – только Серхио повысил популярность благодаря росту результатов настолько, что набрал кучу личных национальных спонсоров. А его отец даже строит политическую карьеру на славе сына.

Коммерческая сторона крайне важна для «Ред Булл» – вы же помните, что команда в принципе существует только ради рекламы напитка? Меньше всего компании хочется с одной из самых успешных машин века попадать в мемы о неудачниках.

Риккардо сам по себе войдет на роль второго пилота намного лучше: он и Макс уважают друг друга (оба так и высказывались даже несмотря на трения в прошлом). Дэн – мегапопулярная звезда Drive To Survive и чуть ли не главное лицо «Ф-1» в США прямо сейчас: после его объявления вся лента «Ф-1» заполнилась твитами, фотками, видео, кадрами и мемами с №3 на миллионы просмотров и лайков.

(Аккаунт «Ф-1» в любой соцсети буквально через час после объявления)

И на роль «третьего пилота» в «Ред Булл» его изначально брали из-за коммерческого потенциала – Гельмут Марко вообще-то открыто это говорил.

Правда, у Переса – действующий контракт на 2024-й на сумму в $10 млн, но… Может, от коммерческого буста благодаря Риккардо они получат даже больше?

Если Дэну и правда пообещали шанс в «Ред Булл» в следующем году, он может собраться и перетерпеть 12 следующих Гран-при на отвратительной «Альфа Таури». Если же нет и его брали под грядущий ребрендинг второй команды – ох, провал может оказаться еще громче, чем фиаско в «Макларене».

Все в игре. Полный ва-банк.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson