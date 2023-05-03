Цель – подиумы уже очень скоро.

Новый сезон Drive To Survive будет огненным: ведь после срыва сделки о покупке хоккейной «Оттавы» Дедпул Райан Рейнольдс с партнерами выкупили 24% акций «Альпин» из «Формулы-1»!

Вместе с ним 200 миллионов евро выложил еще один актер Роб Макэлхенни (постоянный партнер Рейнольдса по Maximum Effort Investments играет в «Филадельфии всегда солнечно») и Майкл Би Джордан («Черная пантера»), а также Otro Capital и RedBird Capital.

Теперь «Инвесторы из Голливуда!» – главная тема профильной и непрофильной прессы, хотя, казалось бы, основное финансовое участие, скорее всего, принадлежит именно фонду RedBird. Ведь именно у него огромное портфолио спортивных команд – «Милан», «Тулуза», «Даллас» из НФЛ, пакет активов в Fenway Sports Group («Питтсбург Пингвинс», «Ливерпуль», стадионы…) и еще 400 компаний.

«Мы делаем важный шаг в повышении эффективности на всех уровнях, – прокомментировал сделку исполнительный директор бренда «Альпин» Лоран Росси. – Инвестиции крайне важны для улучшения спортивных результатов на долгосрочном отрезке. Опыт и знания инвесторов помогут повысить эффективность в сфере медиа и маркетинга.

Деньги реинвестируем в команду для ускорения плана по сокращению разрыва до топ-команд по инфраструктуре и оборудованию».

Теперь у «Альпин» появились деньги на рывок в топ «Ф-1»?

Сильное заявление о вложениях в инфраструктуру – преувеличение для положительного образа, ведь вместе с потолком бюджетов в «Ф-1» ввели и потолок капитальных расходов на инвестиции. Новый босс «Уильямса» Джеймс Воулз жалуется на него последние полгода и усиленно пытается добиться смягчения – иначе топов не догнать.

Сейчас на улучшения можно потратить только $36 млн за 4 года – можно все за раз и потом ждать, а можно растягивать. «Ф-1» собиралась в июле пересмотреть правила, однако даже инсайдеры пока не представляют, какими они могут быть. Команда вряд ли получит и половину этих денег.

И через полдня после объявления Росси подтвердил: большая часть уйдет на возврат долга головной компании, и только часть вернется команде.

Вообще «Альпин» занимается перестройкой с 2016-го – самого момента возвращения в «Ф-1» как заводской команды (сперва как «Рено»). «Будем бороться за победы на горизонте трех лет» – повторяется с 2019-го, и с тех пор считается, будто команда в некотором лимбе между перестройкой и полноценным возвращением в топ. На паре Гран-при за год команда стреляет мощным темпом или подиумом, поддерживая ощущение «уже вот-вот», а затем вновь возвращается к возне за 4-5 место Кубка конструкторов.

Причем руководство в одном и том же интервью себе противоречит – в недавнем разговоре с официальным сайтом «Ф-1» тот же Росси заявил, что «Альпин» никогда не была на одном уровне инфраструктуры с топами», но при этом «с достаточной финансовой поддержкой приходят и ожидания, а в команду вкладывались достаточно – «Рено» влила полмиллиарда евро в «Ф-1» на шасси и моторы, и мы ожидаем возврата инвестиций».

В реальности же самый последнее заметное вложение – новый симулятор – еще устанавливается и поступит в работу только для машины 2025-го.

Но самое знаменательное – сопоставление суммы за долю в «Альпин» с ценами на другие команды. 200 млн евро за 24% – выглядит солидно по сравнению с инвестициями и первоначальной стоимостью покупки (120 млн с учетом долгов за 90%), и дает оценку в 907 млн долларов за всю команду.

Однако Auto Motor und Sport уже проинсайдил: сразу три другие команды «Ф-1» отказывались от продаж за миллиард долларов! Шеф «Ф-1» Стефано Доменикали тоже подтверждал такое.

Об одной из них мы знаем точно: «Ред Булл» рассматривал продажу второй команды «Альфа Таури», но их не устроила сумма. Она якобы стартовала с $850 млн, а затем ушла выше, но концерн решил оставить пока все как есть.

А теперь взгляните в турнирную таблицу: где располагается «Альфа Таури», а где – «Альпин».

На данный момент «Альфа Таури» – безнадежный аутсайдер, «Альпин» же – вполне крепкий середняк с заводской поддержкой. Однако ее оценили дешевле – и руководство «Рено» согласилось! Почему же?

Похоже, гордой французской структуре позарез требовалась продажа неблокирующей части команды именно в такой конфигурации – оттуда и скидка.

Самая логичная цель – хоть какое-то осязаемое свидетельство и фиксация прогресса. Подход очень в стиле Росси: он два года назад зачистил структуру организации от всех предыдущих шефов, единолично напринимал решений о повышении мощности мотора в пику надежности, а потом критиковал команду за слабые результаты после вала отказов моторов.

Он же хвалился наймом Отмара Сафнауэра на роль руководителя гоночной организации словами «назначение, которым я больше всего горжусь», а через пару месяцев через прессу же разносил того же Отмара за плохие результаты и дилетанство. Реакция Сафнауэра – буквально: «В смысле? Без понятия, зачем он это говорил».

Переговоры о продаже части акций заявлялись одной из стратегических целей еще на годовом отчете «Альпин» за 2022-й – видимо, Лорану Росси срочно потребовался хоть какой-то неоспоримый и мощный рывок, раз на трассе не сложилось.

К тому же, заявление о продаже сделали вместе с рядом других – о планах к достижению безубыточности в 2026-м (да, «Альпин» все еще не окупается), цели по выручке в 8 млрд евро к 2030-му и о стоимости бренда в 550 миллионов евро. Сравните с оценкой команды – кажется, без документального факта продажи именно за такие деньги заявления «Альпин» не слишком бы понравились акционерам головной «Рено».

Теперь же капитализация поднята и зафискирована, балансовая стоимость увеличена, присутствие в «Ф-1» оправдано, можно даже зафиксировать выручку!

«Ф-1» и «Альпин» – стратегические активы Renault Group, – комментировал сделку босс головной компании Лука де Мео. – За предыдущие два года мы возродили «Альпин», и придали бренду дополнительное ускорение через «Формулу-1». Перед командой стоит задача бороться за победу в чемпионате, и партнеры позволят гоночной «Альпин» быстрее развиваться и повысить ценность бренда».

Зачем часть команда «Ф-1» покупателям? Они правда помогут?

Как же помогут «Альпин» новые акционеры? Прежде всего у них не будет решающего голоса – ведь куплено суммарно 24% акций. Они смогут только что-то посоветовать через представителя в совете директоров – но что именно?

Мы спросили наших экспертов по Лиге 1 и Серии А, где у RedBird уже есть спортивные клубы.

«RedBird сотворил мини-революцию в «Тулузе», разработав уникальный компьютерный алгоритм для трансферов, – рассказал Артем Денисов. – За создание алгоритма отвечала группа аналитиков из Zelus – это один из 400 других инвестпроектов RedBird.

У «Тулузы» есть продвинутые данные по 70 лигам, на их основе прописан алгоритм поиска. О его устройстве мы подробно писали здесь. Например, в алгоритм вшито прогнозирование выступлений игрока при переходе из одной лиги в другую, «Тулуза» использует технологии как дополнительный аргумент в переговорах с футболистами (им нравится необычный подход).

Пока все работает замечательно: «Тулуза» поднялась из Лиги 2 в Лигу 1 и выиграла Кубок Франции».

В «Милане» все сложнее:

«RedBird ставит на концепцию Cycle Winning, – пояснил Андрей Клещенок. – Идея в том, чтобы держать команду на одном уровне без инвестиций и с возможно большей прибылью: на основе продвинутых данных определять талантов на недорогих рынках, развивать и дорого продавать, заменяя сопоставимыми, но недооцененными исполнителями со все тех же вторичных рынков

В январе случился раскол. Мальдини считал сегодняшнюю стратегию промежуточной, рассчитывал на постепенный рост инвестиций и покупку все более топовых игроков. Летом Паоло и его сторонника убрали».

Звучит классно и технологично, но в «Ф-1» не сработает – поскольку здесь не существует недооцененных недорогих рынков или игроков в слабых клубах. Разве что кроме гонщиков, но это далеко не главная проблема «Альпин» прямо сейчас.

Фундаментальный недостаток команды – в неспособности сделать все-таки шаг от середняка к топам. Руководство год за годом заверяет, будто проводятся инвестиции в инфраструктуру, как и поиск технических талантов, но скорость машины вообще не меняется относительно соперников.

Все годы после возвращения в «Ф-1» команда пытается занять нишу «убийц гигантов» – победителя топов вроде «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл» с меньшими затратами. Только за последние 5 сезонов нырнуть и вынырнуть сумели «Феррари» (ограничения с моторами, промах с корреляцией данных между симулятором и трассой, трудная в настройке машина) и «Мерседес» (промах с корреляцией данных между симулятором и трассой, трудная в настройке машина), а «Астон Мартин» в принципе планомерно восходит последние 1,5 года после начала инвестиций 2,5 года назад и старта цикла еще на стадии «Рейсинг Пойнт» в 2019-м.

Также нишу «убийцы гигантов» пытается занять и «Макларен» – и они тоже уперлись в ограничения корреляции данных из симулятора и аэротрубы и трудной машины как последствия.

Проблемы «Рено»-«Альпин» же очень похожи, но решения на публику заявлялись другими. Теперь же позиция Лорана Росси изменилась: после продажи акций он решил вести «Альпин» в топ по дороге «Астон Мартин»:

«Моя цель – к 2025-му «Альпин» получил те же средства, что и топ-команды, и будет использовать их так, чтобы стать надежным претендентом на подиум. Вот так.

Мы все еще в пути. Нанимаем, устанавливаем оборудование, собираем ресурсы, и вложения ускорят нас еще больше.

Возможно, мы сможем забустить некоторые вещи и срезать углы. Ели раньше о чем-то мы думали как «Это займет 7 недель, 3 месяца», теперь мы подходим к вопросу: «Почему семь? Может, четыре? Почему три месяца? Вдруг выйдет за два?»

Что у нас есть для веры в возможность всего этого? Люди начинают чесать головы больше в размышлениях: «А может, мы слишком осторожничали, может, мы слишком много проверяли, может, сократим процессы там и тут».

Новая стратегия вполне подходит видению RedBird – кроме одного: у любого вида новой инфраструктуры, проекта болида, симулятора, детали или инженера нет собственной расширенной статистики или KPI. «Ф-1» – не футбол, где способности игроков можно разбить по их действиям на поле. В сборке машины можно сделать лучшее шасси – и проваливаться из-за небольших слабостей подвески или мотора.

И у команд нет сторонних данных для изучения, как в футболе: на поле статистика собирается и сопоставляется по всем командам, а в «Ф-1» точные килограммы сгененированной прижимной силы вместе с их источниками не известны по пелотону.

Поход RedBird в «Ф-1» сработает только в одном случае: у них в портфолио уже есть тайная технология (или они думают, что она есть), которая резко удешевит либо ускорит процесс производства, разработки или настройки болида.

Если же ее пока нет, то хедлайнером сделки действительно внезапно станет Райан Рейнольдс с партнерами-актерами – его веселое участие в Drive To Survive на Netflix и коммерческие активности действительно могут помочь с повышением маркетинговой стоимости команды. Даже если на результатах продажа акций никак не отразится.

«Инвесторы из Голливуда» – чертовски точное описание происходящего в «Альпин».

Фото: eastnews.ru/Ibrahim Ezzat / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; Gettyimages.ru/Lewis Storey, Clive Mason, Quinn Rooney, Ryan Pierse