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    Футбольные матчи
    Прогнозы на матчи футбола
      Автор WinOnSports

      «Порту» - «Ливерпуль»: будет ли игра яркой?

      На групповом этапе «Порту» и «Ливерпуль» демонстрировали нескучный футбол с высоким проходом стандартного букмекерского верха. Можно ли повторить подобное в личной встрече? – об этом в прогнозе наших экспертов.
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      Автор WinOnSports

      Реал Мадрид - ПСЖ: анонс центрального поединка ⅛ финала ЛЧ

      Центральным противостоянием на стадии ⅛ финала согласно жеребьевке станет встреча двух фаворитов Лиги Чемпионов – мадридского «Реала» и парижского «ПСЖ». Первый матч состоится на домашней арене испанского гранда, «Сантьяго Бернабеу», 14 февраля в 22:45 (МСК).
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      Автор WinOnSports

      Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Обзор предстоящего матча

      Ключевая встреча не только 16 тура, но и первой половины сезона 17/18 английской Премьер-Лиги состоится 10 декабря на арене «Олд Траффорд». Главный арбитр Майкл Оливер даст старт манкунианскому дерби в 19:30 (МСК), если сообщения о переносе матча из-за надвигающегося снегопада не подтвердятся в преддверие самой игры.
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      Автор WinOnSports

      «Арсенал» – БАТЭ: какой прогноз на матч?

      В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» будет принимать БАТЭ. В первом круге «канониры» разгромили белорусов со счетом 4:2. Как будет в этот раз? Наш прогноз.
      +5
      Автор WinOnSports

      «Заря» – «Атлетик»: ждать ли голов в матче?

      В этом поединке «Заря» имеет шанс совершить историческое событие – впервые в истории квалифицироваться в весеннюю часть Лиги Европы. Однако для этого луганчанам «Атлетик» обязательно нужно побеждать. Сумеет ли скромный украинский клуб во второй раз обыграть одного из завсегдатаев еврокубков? Наш прогноз.
      +5
      Автор WinOnSports

      «Севилья» - «Ливерпуль»: чем запомнится поединок?

      Именно « Ливерпуль» и «Севилья» сейчас возглавляют группу Е Лиги Чемпионов. Проигрыш испанцев минимален, в случае своей победы они обойдут английских визави. Кто возглавит квартет после этого поединка и чего ждать от игры в целом? Наши эксперты дают свой прогноз.
      +4
      1
      Автор WinOnSports

      «Наполи» - «Шахтер»: чем закончится противостояние?

      Два поражения от «Ман Сити» поставили лидера чемпионата Италии в патовую ситуацию. Теперь права на ошибку «Наполи» больше не имеет, нужно обязательно выигрывать два оставшихся матча. Сможет ли «Шахтер» в этой ситуации устоять против натиска неаполитанцев? - читайте прогноз экспертов ВсеПроСпорт.
      +3
      Автор WinOnSports

      Англия - Бразилия 14.11.2017

      Национальные сборные Англии и Бразилии проведут между собой товарищескую встречу, которая состоится во вторник 14 ноября в Лондоне. Начало матча назначено на 23:00 по московскому времени. Англичане в этом цикле товарищеских матчей решили проэкзаменовать себя лучшими сборными мира. 10 числа им противостояла сборная Германии. Англичане сыграли в экспериментальном составе, но все же смогли удержать ничью 0:0. Хотя для них, эта домашняя ничья является куда более худшим результатом, чем для Немцев.
      +3
      Автор WinOnSports

      ЧМ 2018. УЕФА, Италия - Швеция

      13 ноя 2017 22:45 Первый матч – 0:1. Думаю, что игру видели большинство из вас, поэтому нет смысла рассказывать об ее перипетиях, просто подытожим. Как и ожидалось, матч прошел в осторожной манере. Обе команды уделили большое внимание обороне, отлично понимая, что пропущенный гол сильно осложнит им шансы на проход дальше. В большей степени это касалось шведов, т.к. если бы итальянцы забили, то это было бы равносильно смерти, ибо в ответке тогда Италию могла бы устроить ничья.
      +3
      Автор WinOnSports

      ЧМ 2018. УЕФА, Дания - Ирландия

      Сборная Дании в первом матче плей-офф квалификации к ЧМ 2018 года в Копенгагене примет сборную Ирландии. В последний раз в официальных матчах эти команды пересекались в отборе на ЧМ 1994 года и тогда оба матча между ними завершились ничейным исходом. Особо учитывать те результаты не вижу смысла, но, сама специфика тех поединков вполне может повториться, поскольку манеру игры команды не сильно изменили.
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