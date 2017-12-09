Футбольные матчи

14 февраля, 13:59 Автор WinOnSports «Порту» - «Ливерпуль»: будет ли игра яркой? На групповом этапе «Порту» и «Ливерпуль» демонстрировали нескучный футбол с высоким проходом стандартного букмекерского верха. Можно ли повторить подобное в личной встрече? – об этом в прогнозе наших экспертов.

9 декабря 2017, 23:01 Автор WinOnSports Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Обзор предстоящего матча Ключевая встреча не только 16 тура, но и первой половины сезона 17/18 английской Премьер-Лиги состоится 10 декабря на арене «Олд Траффорд». Главный арбитр Майкл Оливер даст старт манкунианскому дерби в 19:30 (МСК), если сообщения о переносе матча из-за надвигающегося снегопада не подтвердятся в преддверие самой игры.

7 декабря 2017, 00:10 Автор WinOnSports «Арсенал» – БАТЭ: какой прогноз на матч? В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» будет принимать БАТЭ. В первом круге «канониры» разгромили белорусов со счетом 4:2. Как будет в этот раз? Наш прогноз.

7 декабря 2017, 00:08 Автор WinOnSports «Заря» – «Атлетик»: ждать ли голов в матче? В этом поединке «Заря» имеет шанс совершить историческое событие – впервые в истории квалифицироваться в весеннюю часть Лиги Европы. Однако для этого луганчанам «Атлетик» обязательно нужно побеждать. Сумеет ли скромный украинский клуб во второй раз обыграть одного из завсегдатаев еврокубков? Наш прогноз.

20 ноября 2017, 23:47 Автор WinOnSports «Севилья» - «Ливерпуль»: чем запомнится поединок? Именно « Ливерпуль» и «Севилья» сейчас возглавляют группу Е Лиги Чемпионов. Проигрыш испанцев минимален, в случае своей победы они обойдут английских визави. Кто возглавит квартет после этого поединка и чего ждать от игры в целом? Наши эксперты дают свой прогноз.

20 ноября 2017, 23:46 Автор WinOnSports «Наполи» - «Шахтер»: чем закончится противостояние? Два поражения от «Ман Сити» поставили лидера чемпионата Италии в патовую ситуацию. Теперь права на ошибку «Наполи» больше не имеет, нужно обязательно выигрывать два оставшихся матча. Сможет ли «Шахтер» в этой ситуации устоять против натиска неаполитанцев? - читайте прогноз экспертов ВсеПроСпорт.

13 ноября 2017, 15:11 Автор WinOnSports Англия - Бразилия 14.11.2017 Национальные сборные Англии и Бразилии проведут между собой товарищескую встречу, которая состоится во вторник 14 ноября в Лондоне. Начало матча назначено на 23:00 по московскому времени. Англичане в этом цикле товарищеских матчей решили проэкзаменовать себя лучшими сборными мира. 10 числа им противостояла сборная Германии. Англичане сыграли в экспериментальном составе, но все же смогли удержать ничью 0:0. Хотя для них, эта домашняя ничья является куда более худшим результатом, чем для Немцев.

13 ноября 2017, 15:09 Автор WinOnSports ЧМ 2018. УЕФА, Италия - Швеция 13 ноя 2017 22:45 Первый матч – 0:1. Думаю, что игру видели большинство из вас, поэтому нет смысла рассказывать об ее перипетиях, просто подытожим. Как и ожидалось, матч прошел в осторожной манере. Обе команды уделили большое внимание обороне, отлично понимая, что пропущенный гол сильно осложнит им шансы на проход дальше. В большей степени это касалось шведов, т.к. если бы итальянцы забили, то это было бы равносильно смерти, ибо в ответке тогда Италию могла бы устроить ничья.