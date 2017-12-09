Футбольные матчи

На групповом этапе «Порту» и «Ливерпуль» демонстрировали нескучный футбол с высоким проходом стандартного букмекерского верха. Можно ли повторить подобное в личной встрече? – об этом в прогнозе наших экспертов.
В этом поединке «Заря» имеет шанс совершить историческое событие – впервые в истории квалифицироваться в весеннюю часть Лиги Европы. Однако для этого луганчанам «Атлетик» обязательно нужно побеждать. Сумеет ли скромный украинский клуб во второй раз обыграть одного из завсегдатаев еврокубков? Наш прогноз.
Именно « Ливерпуль» и «Севилья» сейчас возглавляют группу Е Лиги Чемпионов. Проигрыш испанцев минимален, в случае своей победы они обойдут английских визави. Кто возглавит квартет после этого поединка и чего ждать от игры в целом? Наши эксперты дают свой прогноз.
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Национальные сборные Англии и Бразилии проведут между собой товарищескую встречу, которая состоится во вторник 14 ноября в Лондоне. Начало матча назначено на 23:00 по московскому времени.
Англичане в этом цикле товарищеских матчей решили проэкзаменовать себя лучшими сборными мира. 10 числа им противостояла сборная Германии. Англичане сыграли в экспериментальном составе, но все же смогли удержать ничью 0:0. Хотя для них, эта домашняя ничья является куда более худшим результатом, чем для Немцев.
13 ноя 2017 22:45
Первый матч – 0:1.
Думаю, что игру видели большинство из вас, поэтому нет смысла рассказывать об ее перипетиях, просто подытожим. Как и ожидалось, матч прошел в осторожной манере. Обе команды уделили большое внимание обороне, отлично понимая, что пропущенный гол сильно осложнит им шансы на проход дальше. В большей степени это касалось шведов, т.к. если бы итальянцы забили, то это было бы равносильно смерти, ибо в ответке тогда Италию могла бы устроить ничья.
Сборная Дании в первом матче плей-офф квалификации к ЧМ 2018 года в Копенгагене примет сборную Ирландии. В последний раз в официальных матчах эти команды пересекались в отборе на ЧМ 1994 года и тогда оба матча между ними завершились ничейным исходом. Особо учитывать те результаты не вижу смысла, но, сама специфика тех поединков вполне может повториться, поскольку манеру игры команды не сильно изменили.