Все о футболе

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      Автор Necronomicon

      Рекорд Рэшфорда

      Решфорд самый молодой игрок МЮ оформивший дубль в ворота Ливерпуля
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      Автор Necronomicon

      Серхио Рамос установил рекорд в Лиге Чемпионов

      Серхио Рамос решил не отставать от своего одноклубника Криштиану Роналду и следом за ним установил новый рекорд в Лиге Чемпионов. В матче 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ капитан Реала наиграл на желтую карточку. Эта карточка стала для него 37-й (учитываются желтые и красные карточки), что позволило Серхио Рамос стать единоличным рекордсменом турнира, обойдя по этому показателю Пола Скоулза, у которого в активе лишь 36 карточек. Поздравляем Серхио Рамоса и желаем покорения новых вершин!
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