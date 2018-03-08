Все о футболе

Серхио Рамос решил не отставать от своего одноклубника Криштиану Роналду и следом за ним установил новый рекорд в Лиге Чемпионов. В матче 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ капитан Реала наиграл на желтую карточку. Эта карточка стала для него 37-й (учитываются желтые и красные карточки), что позволило Серхио Рамос стать единоличным рекордсменом турнира, обойдя по этому показателю Пола Скоулза, у которого в активе лишь 36 карточек. Поздравляем Серхио Рамоса и желаем покорения новых вершин!