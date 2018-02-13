OFNEWS / Новости Околофутбола

14 февраля, 12:12 Автор ZoG Спиридонов: фанатам цска не повезло в жизни, они болеют за **** Спиридонов: фанатам цска не повезло в жизни, они болеют за говно Двукратный победитель мировой лиги и чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов, известный своей симпатией к «Спартаку», заявил, что испытывает жалость к болельщикам московского ЦСКА. Cпиридонов отметил, что «армейским» фанатам не повезло в жизни. «Почему я общаюсь с армейскими болельщиками? Чисто из-за сочувствия. Этим людям не повезло в жизни, они болеют за говно. При этом в фанатской среде ЦСКА есть и хорошие люди»

14 февраля, 00:30 Автор ZoG Фанаты ЦСКА почтили память убитого в Сирии летчика Во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» - ЦСКА фанаты армейцев вывесили баннер в память убитого в Сирии российского летчика Романа Филиппова. Также болельщики красно-синих использовали и другие баннеры. Напомним, что боевики в Сирии сбили из ПЗРК Су-25 Филипова, когда тот совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. Филипов до последнего держал самолет в воздухе и успел сообщить командованию, что был атакован. Летчик катапультировался в подконтрольном террористам районе населенного пункта Телль-Дебес.

14 февраля, 00:03 Автор ZoG ЦСКА грозят санкции от УЕФА за использование пиротехники на матче с «Црвеной Звездой» ТАСС, 13 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать московский ЦСКА за использование пиротехники во время матча Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды». В начале второго тайма встречи в Белграде болельщики ЦСКА зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки. Из-за этого поле стадиона «Райко Митич» заволокло дымом, однако игра не была остановлена. Позднее во втором тайме пиротехнику использовали болельщики «Црвены Звезды». Согласно регламенту УЕФА, ответственность за поведение болельщиков команды во ...

13 февраля, 23:44 Автор ZoG Скончался Леха Страус в Белграде скончался фанат красно-синих по прозвищу Леха Страус. Этот инцидент никак не связан со стычкой в Будапеште. По предварительной информации, у болельщика произошла остановка сердца. Армейцы организовали сбор средств на вывоз его тела в Россию и похороны. По информации «Царьграда», Алексей с детства поддерживал ЦСКА и был многим известен на трибунах, но в организованные группировки фанатов не вступал.

13 февраля, 23:32 Автор ZoG Малосолов: фанаты ЦСКА обратили нападавших в бегство, хотя те были с ножами Руководитель спортивной редакции «Царьград ТВ», болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал конфликт фанатов «армейцев» в Будапеште. «Болельщики ЦСКА разными путями добирались до Сербии: кто-то прямым рейсом в Белград, кто-то через Чехию, Словакию и Венгрию. Эта группа ехала через Венгрию и в электричке Дебрецен — Будапешт что-то не поделила с группой цыган. Поначалу считали, что они венгры, но затем появилась информация, что это связанные с криминалом цыгане. Произошло небольшое столкновение в электричке, и в Будапеште на вокзале болельщиков ЦСКА встре...