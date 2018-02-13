OFNEWS / Новости Околофутбола

Спиридонов: фанатам цска не повезло в жизни, они болеют за говно Двукратный победитель мировой лиги и чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов, известный своей симпатией к «Спартаку», заявил, что испытывает жалость к болельщикам московского ЦСКА. Cпиридонов отметил, что «армейским» фанатам не повезло в жизни. «Почему я общаюсь с армейскими болельщиками? Чисто из-за сочувствия. Этим людям не повезло в жизни, они болеют за говно. При этом в фанатской среде ЦСКА есть и хорошие люди»
ТАСС, 13 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать московский ЦСКА за использование пиротехники во время матча Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды». В начале второго тайма встречи в Белграде болельщики ЦСКА зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки. Из-за этого поле стадиона «Райко Митич» заволокло дымом, однако игра не была остановлена. Позднее во втором тайме пиротехнику использовали болельщики «Црвены Звезды». Согласно регламенту УЕФА, ответственность за поведение болельщиков команды во ...
Руководитель спортивной редакции «Царьград ТВ», болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал конфликт фанатов «армейцев» в Будапеште. «Болельщики ЦСКА разными путями добирались до Сербии: кто-то прямым рейсом в Белград, кто-то через Чехию, Словакию и Венгрию. Эта группа ехала через Венгрию и в электричке Дебрецен — Будапешт что-то не поделила с группой цыган. Поначалу считали, что они венгры, но затем появилась информация, что это связанные с криминалом цыгане. Произошло небольшое столкновение в электричке, и в Будапеште на вокзале болельщиков ЦСКА встре...
Фанаты «Зенита» избежали наказание за нападение на школьников из-за затянувшегося расследования по делу. В Петроградском районном суде закрыли уголовное дело по факту избиения болельщиками “Зенита” детей из футбольного клуба “Динамо”. Сообщается, что рассмотрение произошедшего остановлено из-за истечения срока давности. Отметим, что ранее дело было переквалифицировано под более “мягкую” статью. Фигурантами нападения на несовершеннолетних воспитанников команды “Динамо” стали восемь местных жителей. Изначально их хотели привлечь по стат...