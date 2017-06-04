Фотоотчет и статистика
Фотоотчет и статистика
Фотоотчет
Фотоотчет стадионов КК-2017 за 2 дня до начала турнира
Показываем, как он сейчас выглядит.
Домашняя посещаемость сборной за 2016 и 2017 год
Варианты состава при Кучуке (Возможны изменения)
Посещаемость всех европейских лиг сезона 2016/2017. (За исключением Мальты, Андорры, Гибралтара, Сан-Марино, Лихтенштейна и Косово)
Все стадионы на которых будут играть клубы ФНЛ в новом сезоне.
Все возможные соперники российских клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы
19 июня 20:10
Третий день на Кубке Конфедераций 2017. Стадион Фишт
19 июня 12:01
Второй день на Кубке Конфедераций 2017
17 июня 20:30
Первый международный матч на стадионе Санкт-Петербург
15 июня 13:38
Самые свежие фото стадионов Кубка Конфедераций 2017
13 июня 16:15
Стадион в Петербурге за 5 дней до Кубка конфедераций
10 июня 13:12
Посещаемость сборной России
9 июня 14:40
Состав ФК Ростов на данный момент
7 июня 15:09
Посещаемость европейских чемпионатов. Итоги сезона 2016/2017
5 июня 15:24
Стадионы команд ФНЛ 2017/2018
4 июня 12:42
Еврокубки 2017/2018. Посев клубов
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