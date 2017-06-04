Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Russian stadiums
    Фото строительства стадионов в России, их посещаемость, фото обзоры
    765432
    |Автор Ростовский

    Третий день на Кубке Конфедераций 2017. Стадион Фишт

    Фотоотчет и статистика

    Кубок конфедераций, Премьер-лига Россия, сборная России, сборная Германии, Спартак, Зенит, стадионы, ЧМ-2018, сборная Австралии, ФИФА
    Рейтинг +3
    6 комментариев
    |Автор Ростовский

    Второй день на Кубке Конфедераций 2017

    Фотоотчет и статистика

    Кубок конфедераций, Премьер-лига Россия, Рубин, сборная России, Спартак, Зенит, стадионы, сборная Португалии, ЧМ-2018, РФС
    Рейтинг +66
    11 комментариев
    |Автор Ростовский

    Первый международный матч на стадионе Санкт-Петербург

    Фотоотчет

    Кубок конфедераций, Ростов, Премьер-лига Россия, сборная России, Спартак, Зенит, сборная Новой Зеландии, ЦСКА, РФС, Крестовский
    Рейтинг +61
    81 комментарий
    |Автор Ростовский

    Самые свежие фото стадионов Кубка Конфедераций 2017

    Фотоотчет стадионов КК-2017 за 2 дня до начала турнира

    Кубок конфедераций, Премьер-лига Россия, Рубин, сборная России, сборная Германии, Спартак, Зенит, стадионы, ЧМ-2018, Крестовский
    Рейтинг +148
    59 комментариев
    |Автор Ростовский

    Стадион в Петербурге за 5 дней до Кубка конфедераций

    Показываем, как он сейчас выглядит.

    Кубок конфедераций, стадионы, Крестовский
    Рейтинг +286
    300 комментариев
    |Автор Ростовский

    Посещаемость сборной России

    Домашняя посещаемость сборной за 2016 и 2017 год

    Кубок конфедераций, Ростов, Премьер-лига Россия, сборная России, Спартак, Зенит, товарищеские матчи (сборные), стадионы, сборная Чили, РФС
    Рейтинг +25
    26 комментариев
    |Автор Ростовский

    Состав ФК Ростов на данный момент

    Варианты состава при Кучуке (Возможны изменения)

    Олимп-2, Дмитрий Кириченко, Ростов, Премьер-лига Россия, РФПЛ, Александр Бухаров, Леонид Кучук, Александр Гацкан, Тимофей Калачев, Сердар Азмун
    Рейтинг +24
    18 комментариев
    |Автор Ростовский

    Посещаемость европейских чемпионатов. Итоги сезона 2016/2017

    Посещаемость всех европейских лиг сезона 2016/2017. (За исключением Мальты, Андорры, Гибралтара, Сан-Марино, Лихтенштейна и Косово)

    Ростов, Рубин, Краснодар, РФПЛ, Спартак, Зенит, стадионы, Анжи, Локомотив, ЦСКА
    Рейтинг +98
    86 комментариев
    |Автор Ростовский

    Стадионы команд ФНЛ 2017/2018

    Все стадионы на которых будут играть клубы ФНЛ в новом сезоне.

    Шинник, Зенит-2, Балтика, Кубань, Крылья Советов, Енисей, Олимпиец, ФНЛ, Ротор, Спартак-2
    Рейтинг +72
    20 комментариев
    |Автор Ростовский

    Еврокубки 2017/2018. Посев клубов

    Все возможные соперники российских клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы

    Краснодар, Лига Европы, РФПЛ, Спартак, УЕФА, Зенит, Локомотив, ЦСКА, Лига чемпионов
    Рейтинг +82
    33 комментария
    765432
    Создать блог
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Свежие записи в блоге

    19 июня 20:10
    Третий день на Кубке Конфедераций 2017. Стадион Фишт

    19 июня 12:01
    Второй день на Кубке Конфедераций 2017

    17 июня 20:30
    Первый международный матч на стадионе Санкт-Петербург

    15 июня 13:38
    Самые свежие фото стадионов Кубка Конфедераций 2017

    13 июня 16:15
    Стадион в Петербурге за 5 дней до Кубка конфедераций

    10 июня 13:12
    Посещаемость сборной России

    9 июня 14:40
    Состав ФК Ростов на данный момент

    7 июня 15:09
    Посещаемость европейских чемпионатов. Итоги сезона 2016/2017

    5 июня 15:24
    Стадионы команд ФНЛ 2017/2018

    4 июня 12:42
    Еврокубки 2017/2018. Посев клубов

    Сегодня родились

    Мари Дорен Абер
    Мари Дорен Абер
    31 год
    Дирк Новицки
    Дирк Новицки
    39 лет
    Марк Селби
    Марк Селби
    34 года

    Лучшие материалы

    Только хорошие новости
    Узнавайте первым о громких победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта.
    Оповещения Sports.ru
    о победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта. Не чаще двух раз в день.
    Пуш-уведомления Sports.ru
    о победах, трансферах и спортивных событиях, которые нельзя пропустить.
    Подписаться