Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    В яблочко
    Биатлон, биатлон и только биатлон!
      Автор Александр Бойченко

      Фуркад - седьмой БХГ?

      Финский этап в Контиолахти всегда нас радует не только тем, что на этом этапе много наших российских болельщиков, но и тем, что даже если ты выигрываешь 20-25 секунд у ближайщего конкурента после последнего огневого рубежа - это вовсе не значит, что ты выиграл гонку, что и продемонстрировал Юлиан Эберхард. Большое количество подъемов, спусков, в частности та самую «стена», которая является одной из ключевых отрезков этой гонки делает этап ещё более интересным и захватывающим. Если говорить о том, кто мог удивить в этой гонке, то в первую очередь вырисовывется наш легендарный Уле Ай...
      0
      5
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться