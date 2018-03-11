Финский этап в Контиолахти всегда нас радует не только тем, что на этом этапе много наших российских болельщиков, но и тем, что даже если ты выигрываешь 20-25 секунд у ближайщего конкурента после последнего огневого рубежа - это вовсе не значит, что ты выиграл гонку, что и продемонстрировал Юлиан Эберхард. Большое количество подъемов, спусков, в частности та самую «стена», которая является одной из ключевых отрезков этой гонки делает этап ещё более интересным и захватывающим. Если говорить о том, кто мог удивить в этой гонке, то в первую очередь вырисовывется наш легендарный Уле Ай...