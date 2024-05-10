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Кто выиграет ЧМ-2024 по хоккею без России? Полные расклады – календарь и звезды

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Сегодня стартует чемпионат мира-2024 по хоккею – до сих пор главный международный турнир, несмотря на заверения Романа Ротенберга о важности и популярности матчей «России 25» против Казахстана и Беларуси. 

В ближайшем будущем ситуация изменится благодаря возвращению игроков НХЛ на Олимпиады, но на данный момент майский ЧМ под эгидой ИИХФ – лучшее, что может предложить хоккей сборных. 

Рассказываем, чем удивит этот турнир. 

ЧМ-2024: место проведения, участники и распределение по группам

ЧМ возвращается в Чехию впервые с 2015 года – турнир примут Прага и Острава. Всего в XXI веке это будет третий ЧМ в Чехии. 

Групповой этап начнется 10 мая и продлится до 21 мая. Формат привычный: две группы по восемь команд, таким образом каждая сборная проведет минимум семь матчей. 

Состав групп – на картинке ниже. Здесь есть сюрпризы. 

Главный – это Польша, вернувшаяся в элиту после долгого перерыва. Последний раз на ЧМ в высшем дивизионе поляки играли в 2002 году. Тогда в группе с Финляндией, Словакией и Украиной команда заняла последнее место и завершила турнир с разницей шайб 0:18. 

Сейчас за два года Польша заработала два повышения подряд: в 2022 году – из группы B в группу А в первом дивизионе, а год назад сборная заняла второе место в группе А и вышла в элиту вместе с Великобританией. 

Второй интересный момент – сложная группа у хозяев. Проблемы с выходом в плей-офф вряд ли возникнут, но занять высокое место в соперничестве с Канадой, Финляндией и Швейцарией будет трудно. Вполне вероятно, что США или Швеция в четвертьфинале получат неприятный матч с играющими дома чехами. 

Стартует турнир без раскачки: уже в первый день состоятся два интереснейших матча: Чехия – Финляндия и Швеция – США. В основном все самые интересные игры организаторы распределили на начало или завершающий день группового этапа. Все матчи можно посмотреть на каналах «Матч».

А теперь разбираемся с другим важным вопросом – составами сборных. В этом году на ЧМ есть на кого посмотреть. 

Что у фаворитов? Главные звезды лучших сборных мира

При разборе составов начнем с группы А, а именно – с Канады, которая будет защищать звание чемпионов мира. 

Канада везет интересный состав, состоящий полностью из игроков НХЛ. Этого могло не быть, но первый номер предстоящего драфта Макклин Селебрини, изначально заявленный на турнир, в итоге за сборную не сыграет. Зато есть первый номер драфта-2023 и главный фаворит на приз лучшему новичку сезона в НХЛ («Колдер Трофи») – Коннор Бедард.

Наиболее многочисленно в составе представлены «Сиэтл» (Джаред Макканн, Джеймисон Олексяк, Брэндон Танев), «Баффало» (Боуэн Байрэм, Оуэн Пауэр и Дилан Козенс) и «Сент-Луис», от которого, кроме Колтона Парайко, едет вратарский тандем – Джордан Биннингтон и Джоэл Хофер. 

Главный тренер Андре Туриньи не обошелся без своих знакомых из «Юты» – молодого Дилана Гюнтера и крепкого ролевика Джека Макбэйна. 

После вылета из Кубка Стэнли в сборную приехал Пьер-Люк Дюбуа. Форвард провалил первый сезон в «Лос-Анджелесе» (16+24 в 82 матчах), поэтому для него ЧМ – хороший шанс завершить хоккейный год позитивно. 

● У Финляндии собрался далеко не самый сильный состав, и это мягко говоря. Главные звезды финского хоккея рубятся в плей-офф НХЛ. Некоторые игроки, кажется, просто не нужны Юкке Ялонену, который после побед на ОИ и ЧМ в 2022 году имеет полный кредит доверия. Не так важно, кого конкретно он вызовет – при нем сборная представляет угрозу в любом случае. 

Главная звезда этого состава – Микаэль Гранлунд. В занявшем последнее место в регулярке НХЛ «Сан-Хосе» он набрал 60 (12+48) очков в 69 матчах – мощнейший результат и лучший сезон в карьере. 

Есть и много знакомых имен по КХЛ: Харри Сятери, Микко Лехтонен, Оливер Каски, Саку Мяэналанен. 

Обязательно стоит последить за Констой Хелениусом. 11 мая нападающему исполняется 18 лет – он выходит на предстоящий драфт НХЛ и котируется в топ-10. В финском «Юкурите» у него 36 (14+22) очков за 51 матч.

 ● Хозяева полностью полагаются на вратарей – чехи вызвали сразу трех голкиперов из НХЛ. Здесь и опытный Петр Мразек из «Чикаго», и молодой Лукаш Достал («Анахайм»), и переехавший в «Юту» Карел Веймелка. Основным наверняка будет Мразек – он наконец оправился от травм, провел 56 матчей в сезоне и показал невероятные 90,8% отраженных бросков в одной из худших команд лиги. 

Есть опытные энхаэловцы и среди полевых: Радко Гудас («Анахайм»), Ян Рутта («Сан-Хосе»), Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Доминик Кубалик («Оттава»). Оставили место под одного защитника и одного форварда – чехи ждут подкрепления из НХЛ. 

38-летний Роман Червенка, играющий в швейцарской лиге, готов зажигать. 

Швейцария усилилась игроками из своего североамериканского анклава – Нью-Джерси. Это Акира Шмид, Йонас Зигентхалер и Нико Хишир. Мощное пополнение и от вылетевших в первом раунде «Нэшвилла» с «Виннипегом» – Роман Йоси и Нино Нидеррайтер. В составе и партнер Бедарда по звену в «Чикаго» – Филипп Курашев. 

Ну и как без 40-летнего Андреса Амбюля. Рекордсмен по количеству проведенных турниров и сыгранных матчей в высшем дивизионе ЧМ продолжает обновлять рекорды – для него это будет 19-й (!) турнир. 

В группе Б главное внимание к США и Швеции. Обе команды привезли сильные составы. 

● У американцев мощнейший контингент из «Оттавы»: Брэди Ткачак (капитан сборной), Шейн Пинто и Джейк Сэндерсон. После неудачного сезона в «Коламбусе» поднимать настроение едет Джонни Годро.

Из «Чикаго» усилились Сетом Джонсом. 

Хватает и молодых, но уже заявивших о себе в НХЛ: Мэттью Болди («Миннесота»), Тревор Зеграс («Анахайм»), Коул Кофилд («Монреаль») и Джоэл Фараби («Филадельфия»). Приехали и классические для ЧМ американские студенты: Уилл Смит и Райан Леонард из колледжа Бостона, а также Трей Огастин из университета Мичигана. 

Тренировать команду будет Джон Хайнс из «Миннесоты». 

Швеция привезла 18 человек из НХЛ. Здесь тоже есть звезды: Эрик Карлссон («Питтсбург»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Расмус Далин («Баффало»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»). 

Серьезное пополнение из «Миннесоты»: вратарский дуэт Филип Густавссон – Йеспер Валльстедт, а также защитник Юнас Брудин и нападающие Юэль Эрикссон Эк и Маркус Юханссон. 

Приехал и лучший бомбардир «Детройта» Лукас Рэймонд (31+41 в 82 матчах). Много неплохих ролевиков: Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе»), Карл Грундстрем («Лос-Анджелес»), Исак Лундстрем («Анахайм») и Понтус Хольмберг («Торонто»).

Обе команды точно будут претендентами на победу. У США есть еще одно место в заявке. Теперь смотрим на другие сборные.

Что у других: Франция везет старую гвардию, у Латвии потери

Прошлогодние призеры, Германия (серебро) и Латвия (бронза), имеют очень мало шансов повторить успех. 

● У Германии едут не все даже из доступных игроков НХЛ – в сборной сыграют Филип Грубауэр («Сиэтл»), Джон-Джейсон Петерка («Баффало») и Нико Штурм («Сан-Хосе»). 

Конечно, усиления важные: Петерка выбил 50 (28+22) очков в регулярке, а Штурм хорош на точке. Угадать, как сыграет в воротах Грубауэр, в последние годы невозможно, но надежда на помощь от него есть. Впрочем, для медалей этого явно не хватит. 

● Харийс Витолиньш тоже испытал проблемы. Единственный энхаэловец в составе – Элвис Мерзликин («Коламбус»). Зато есть много бывших игроков КХЛ: Микс Индрашис, Каспарс Даугавиньш, Робертс и Рихард Букартсы. 

Казахстан включил в заявку 14 игроков из «Барыса» и нескольких представителей чемпионата Казахстана. Главная звезда – обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис. 

● У Австрии тоже есть базовый клуб – «Ред Булл Зальцбург» (6 игроков). В заявке также форвард «Миннесоты» Марко Росси. Оправившись от проблем со здоровьем, в регулярке-2023/24 он набрал 40 (21+19) очков за 82 игры. Именно он должен помочь сборной избежать вылета. 

Великобритания надеется на героя ЧМ-2021 Лиама Кирка, который забросил тогда 7 шайб за турнир. Сейчас 24-летний нападающий играет в чешской лиге за «Литвинов». 

Дания неожиданно едет на ЧМ без игроков НХЛ. Ни Николая Элерса, ни Оливера Бьоркстранда в составе нет. Вратарь Мадс Сегор занят в плей-офф АХЛ с «Бельвилем». Но, возможно, скоро присоединится Фредерик Андерсен из «Каролины» (горит «Рейнджерс» 0-3 в серии), хотя есть сомнения, что после тяжелого сезона он полетит в Чехию. 

● А вот Норвегия усилилась Матсом Зукарелло из «Миннесоты». Похоже, из «Уайлд» на ЧМ едет больше всего игроков. Но главное у норвежцев – вызов в сборную 40-летнего Патрика Торесена. Да, он все еще играет! И вполне успешно – в норвежской лиге за «Сторхамар» он выбил 22+42 за 45 матчей и взял чемпионство. 

● За кем следить в Польше? Пожалуй, что за всеми. Когда еще представится шанс увидеть их в элите – никто не знает. Футбольные болельщики наверняка обратят внимание на Кристиана Дзюбиньски и Давида Заболотны. 

Словакия взяла на турнир молодых Шимона Немеца («Нью-Джерси») и Юрая Слафковски («Монреаль»). Оба провели хорошие сезоны в НХЛ и точно помогут команде. Также есть Томаш Татар («Сиэтл»), Мартин Фегервары («Вашингтон») и Мартин Поспишил («Калгари»). 

Франция верит в старую гвардию: 39-летний Пьер-Эдуар Бельмар («Сиэтл») и 34-летний Стефан Да Коста («Автомобилист») попробуют удержать сборную в элите. 

Хоккей продолжается. 

Фото: Gettyimages/Minas Panagiotakis, Bruce Bennett; Maxim Thore/Keystone Press Agency, Sebastian Kahnert/dpa, Kalle Parkkinen/Newspix24/Newspix24/Global Look Press; East News/AP Photo/Mark Humphrey, AP Photo/Jeff Chiu, AP Photo/Mark Black; sil.no

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