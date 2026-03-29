Маккиннон остался без очков во 2-й раз в 4 последних матчах. Он идет 3-м в гонке бомбардиров (117 баллов) и лидирует в гонке снайперов (48 шайб)

Нэтан Маккиннон остался без очков во 2-й раз в 4 последних матчах.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон не отметился набранными очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (2:4).

30-летний канадец 3 раза бросил в створ за 22:36 и завершил встречу с полезностью «минус 2». Он остался без результативных действий в двух из 4 последних игр.

В 71 игре в сезоне у него 117 (48+69) очков при полезности «+55».

Маккиннон занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 124 балла в 74 играх, 42+82, сегодня – 3 очка в матче с «Анахаймом») и Никите Кучерову («Тампа », 121 в 67, 40+81, сегодня пропустил матч с «Оттавой» из-за болезни).

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 8 игр, «Лайтнинг» и «Эвеланш» – по 10.

При этом Нэтан сохраняет лидерство в гонке снайперов с 48 шайбами. На втором месте идет форвард «Монреаля» Коул Кофилд (45 шайб в 71 игре, сегодня забил «Нэшвиллу»), на третьем – Макдэвид (42 в 74, сегодня забил «Анахайму»).