Мичков продлил безголевую серию до 9 матчей. У него ассист, 1 бросок, малый штраф за стычку с Каспером и «минус 1» за 11:47 против «Детройта»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (5:3).

На счету 21-летнего россиянина стало 39 (16+23) очков в 71 игре в текущем сезоне при полезности «минус 8» и 65 минутах штрафа.

Безголевая серия Мичкова достигла 9 матчей (0+6 на отрезке, 10 бросков в створ на отрезке).

Сегодня Матвей (11:47, 1:03 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1», 1 раз бросил в створ и допустил 1 потерю

Также он получил малый штраф в третьем периоде за стычку с форвардом «Ред Уингс» Марко Каспером.