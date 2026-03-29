Мичков продлил безголевую серию до 9 матчей. У него ассист, 1 бросок, малый штраф за стычку с Каспером и «минус 1» за 11:47 против «Детройта»
Матвей Мичков продлил безголевую серию до 9 матчей.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:3).
На счету 21-летнего россиянина стало 39 (16+23) очков в 71 игре в текущем сезоне при полезности «минус 8» и 65 минутах штрафа.
Безголевая серия Мичкова достигла 9 матчей (0+6 на отрезке, 10 бросков в створ на отрезке).
Сегодня Матвей (11:47, 1:03 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1», 1 раз бросил в створ и допустил 1 потерю
Также он получил малый штраф в третьем периоде за стычку с форвардом «Ред Уингс» Марко Каспером.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Переоцененный игрок... Все думали, что новая российская звезда, в в итоге обычный игрок
Надо менять конечно команду.
Понятно, что там Токкет тренер и все такое. Но парень совсем без скорости, не простой характер. Тяжело ему будет. Хотя он по прежнему молод и для среднего игрока у него не плохая статистика.
