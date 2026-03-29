  • Сергачев сделал 4 ассиста в матче с «Лос-Анджелесом» – 0+7 в 2 последних играх. Он набрал 50+ очков за сезон в 3-й раз в карьере в НХЛ – 10+43 в 70 играх
3

Михаил Сергачев сделал 4 ассиста в матче с «Лос-Анджелесом».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (6:2) и был признан первой звездой. 

У 27-летнего россиянина стало 7 (0+7) очков в 2 последних играх.

В сезоне на счету игрока стало 53 (10+43) очка в 70 играх при полезности «+1». 

Сергачев достиг отметки 50 очков в рамках регулярки в третий раз за карьеру в лиге (личный рекорд – 64 балла в 79 играх за «Тампу», 2022/23), а отметки 40 ассистов – во 2-й (рекорд – 54, 2022/23). 

Сегодня Михаил (25:13, 2:44 – в большинстве, 2:28 – в меньшинстве, «+1») также отметился 1 броском в створ и 3 блоками. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Если в ближайшие 8-10 лет будет по 50-60 очков набирать, то стать самым результативным русским защитником вполне реальная история. У него уже около 360 и останется под 460 чтобы Гончара обогнать.
Новый Сергей Гончар
Теперь в топ-100 есть 11 игроков из России.
Последний раз такое было в 2008.
