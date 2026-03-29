«Лос-Анджелес» упустил возможность войти в зону плей-офф на Западе, проиграв «Юте» (2:6). У «Кингс» 5 поражений в последних 6 играх

«Лос-Анджелес» упустил возможность войти в зону плей-офф на Западе.

«Лос-Анджелес » проиграл «Юте» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ . Поражение стало для команды под руководством Ди Джея Смита 5-м в последних 6 играх.

При этом «Кингс» упустили возможность войти в зону плей-офф в Западной конференции, которая появилась после сегодняшнего поражения «Нэшвилла » от «Монреаля» (1:4).

В итоге «Предаторс» остались на второй позиции wild card с 77 очками в 73 играх. У калифорнийцев 76 баллов в 73 играх. За ними следуют «Сиэтл» (75 в 72), «Виннипег» (74 в 73), «Сан-Хосе» (73 в 71) и «Сент-Луис» (73 в 72).