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    Блог TheRide
    Новости єкстремального спорта в Украине
      Автор Andrew Fedorenko

      Вопрос №2. Где купить велосипед?

      Вопрос №2. Где купить велосипед? Удобнее всего покупать велосипед через сеть интернет — это быстро и экономно. Вам не нужно тратить силы и время на посещение велосипедных магазинов и обходить весь город, особенно такие большие, как Киев, Днепр или Харьков. Тем более найти хороший магазин велосипедов можно не в каждом городе, тогда как заказать велосипед через интернет могут жители всех городов Украины, где есть службы доставки, как Новая Почта. Большим преимуществом является возможность просмотреть широкий ассортимент велосипедной продукции и купить понравившийся велосипед онлайн. Покупк...
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      Автор Andrew Fedorenko

      Вопрос № 1. Какой купить велосипед?

      Вопрос № 1. Какой купить велосипед? Изначально при выборе личного мтб байка нужно определиться со стилем катания: Городские велосипеды идеально подойдут тем, кто любит комфорт и предпочитает расслабляться при катании, ездить по паркам и улицам города. Шоссейный вид велосипедов предназначен для быстрой езды по качественно асфальтированным дорогам. Горные велосипеды предпочитают любители самого популярного стиля катания кросс-кантри, который используют в основном для езды по пересеченной местности, паркам и лесам. Экстремальные велосипеды существуют для поклонников экстремальных видов спорта. На...
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