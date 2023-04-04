Называл ее вызовом системе.

Косичка – главная часть образа Константина Цзю. Он отращивал ее с 19 лет и, несмотря на обещание состричь волосы после окончания карьеры, до сих пор этого не сделал.

«Это был такой вызов обществу, вызов системе». Из-за косички Цзю чуть не выгнали из сборной СССР

Общепринятое название прически Цзю – «rattail», что переводится как «крысиный хвост». Она стала популярной среди панков и риветхедов – субкультур середины 80-х, образовавшихся в США. Панки и риветхеды не только отращивали длинные косички, но и перекрашивали их в различные цвета.

Возможно, на выбор прически Цзю повлияло кино. Например, в серии фильмов «Звездные войны» подобные прически носили падаваны – ученики джедаев. Они заплетали волосы в тонкую косичку, которую отрезали только в том случае, если успешно заканчивали обучение. Если же ученика выгоняли из ордена, то косичку с позором отрывали.

Второй вариант – на решение Цзю мог повлиять фильм «Кикбоксер» с Жан-Клодом Ван Даммом. Длинную косу носил антагонист главного героя – Тонг По. Фильм вышел в прокат в 1989 году, когда Цзю решил отращивать волосы: «Я приехал домой после Олимпийских игр в Сеуле. Полное ощущение свободы, как личности, я понял там. Я не хотел быть как все. Это началось с прически – такой вызов обществу, вызов системе».

Константин Цзю рассказывал, что новая прическа сильно не понравилась его маме, а руководство сборной поставило ультиматум – состричь косичку или уйти: «Меня чуть из сборной СССР не выгнали. Полный маразм! Я ведь никому плохо не делал. Но в конце концов получилось нормально. Меня приняли. Я все-таки был лидером сборной».

Косичка Цзю превратилась в бренд – она застрахована на $1 млн

Прическа Цзю стала культовой – молодые боксеры по всему миру отращивали косички, чтобы быть похожими на кумира. Например, чемпион IBO в легком весе Леонардо Заппавинья остриг длинные волосы только после перехода в профессионалы.

Обладательница пояса IBF Эбани Бриджес рассказывала, что однажды начала отношения с парнем только из-за его прически: «По-настоящему большим фанатом бокса я стала в подростковом возрасте. В то время Костя еще дрался и был для меня героем. Я даже встречалась с парнем, у которого была такая же косичка – мне казалось, что это очень круто!»

Цзю признавался, что у него плохо получается заплетать волосы – в этом помогает жена, а в ее отсутствие этим занимается отец. По словам Цзю, к косичке может прикасаться только узкий круг людей – она застрахована:

«Моя прическа – это намного больше, чем просто привычка. Косичка стала моей визиткой, торговой маркой, что ли. Застраховал ее на миллион долларов.Но в конце 1980-х я отпустил ее скорее из юношеского порыва, чтобы не быть таким, как все. Тогда, в перестройку, все слушали группу «Кино» с Виктором Цоем, отпускали волосы».

Цзю обещал состричь косичку после окончания спортивной карьеры, но пока что этого не сделал: «Столько лет не выступаю, обрезание, что ли, сделать? Рука не поднимается! Но есть одно желание, могу поделиться с вами. У меня в планах сделать обрезание косички, я ее продам на публичном аукционе. Начальная цена лота – миллион долларов».

Вырученные деньги с продажи косички Цзю планирует отдать на благотворительность. По его словам, варианта всего два: помощь фонду борьбы с лейкемией и строительство спортивного комплекса.

Фото: Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn/Allsport, Scott Barbour/Allsport, Chris McGrath; globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; kinopoisk.ru