Дивнич мог подраться с Махачевым в 2014-м: «Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC»

Дивнич рассказал о несостоявшемся поединке с Махачевым.

Боец MMA Максим Дивнич рассказал о несостоявшемся поединке с Исламом Махачевым .

«Хорошо знал отца Хабиба Нурмагомедова . В одно время выступал с Махачевым на турнире в Колпино, свои бои выиграли. Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC. После этого боя он и подписался. А я бился с Джамбулатом Курбановым за пояс, выиграл титул. Отец Хабиба – позитивный, такой советский человек. Хвалил, когда я выходил в казачей папахе драться, мол историю знаете», – сказал Дивнич.

Махачев подписал контракт с UFC осенью 2014-го.

Хамзат Чимаев: «Хабиб – мой брат-мусульманин. Люди думают, что у меня с ним какие-то проблемы, но это не так»

Царукян считает, что победил бы праймового Хабиба: «Решением. Я более разносторонний боец, чем он»