Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей

Тимофей Цзю запретил брату приходить на бой с Нуржей.

«Я не хочу слишком сильно вдаваться в подробности. Знаю, что вы, ребята, питаетесь скандалами, но это правда.

Будет ли Тим на моем поединке? Мне все равно. Я не тороплюсь. Моя бой – это мой бой, нужна лишь моя команда. Это те люди, которые будут позади меня», – сказал Никита.

Напомним, Тим Цзю разгромно победил Дениса Нуржу 5 апреля.

6 мая Никита Цзю подерется с Оскаром Диазом.

