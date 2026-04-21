Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
Тимофей Цзю запретил брату приходить на бой с Нуржей.
«Я не хочу слишком сильно вдаваться в подробности. Знаю, что вы, ребята, питаетесь скандалами, но это правда.
Будет ли Тим на моем поединке? Мне все равно. Я не тороплюсь. Моя бой – это мой бой, нужна лишь моя команда. Это те люди, которые будут позади меня», – сказал Никита.
Напомним, Тим Цзю разгромно победил Дениса Нуржу 5 апреля.
6 мая Никита Цзю подерется с Оскаром Диазом.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Daily Mail
Моя лошадь это мой лошадь.
Тимофей какой то нежный и чувствительный. Папа его отвлекает, брат отвлекает.
Нуржа , подумал с женой чтоли запрещает приходить
