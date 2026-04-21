Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»

Илия Топурия оценил перспективы Пэдди Пимблетта в UFC.

«Немного удивлен тем, насколько Пэдди был плох в бою с Джастином. Честно говоря, ожидал, что он победит.

Конечно, Пимблетт в состоянии оправиться от поражения, но как он собирается обрести навыки и технику в этом виде спорта? Это практически невозможно. Ему нужно умереть и родиться снова.

Мне даже не пришлось выходить в октагон, чтобы победить его. Честно говоря, так даже лучше», – сказал Топурия.

Бой за временный пояс легкого веса между Пимблеттом и Гейджи состоялся в январе. Гейджи победил судейским решением.

Илия Топурия: «Был удивлен, что Пимблетт проиграл Гейджи. Уже готовился к бою с ним»

Топурия – о бое Гейджи и Пимблетта: «Чертовски ужасный поединок. Оба выглядели плохо»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Топор, топор, везде топор!сплошной неистовый напор !! Да если меньше говорил , быть может что-то натворил ! В октагоне видим редко, правда очень даже метко! С Арманом биться он не хочет, ведь риски есть и ноль отскочит , ему Ислама подавай , великим загодя считай !😂😂😂😂
Топор, топор, везде топор!сплошной неистовый напор !! Да если меньше говорил , быть может что-то натворил ! В октагоне видим редко, правда очень даже метко! С Арманом биться он не хочет, ведь риски есть и ноль отскочит , ему Ислама подавай , великим загодя считай !😂😂😂😂
За стих плюс, но он побил Волкановского и Оливейру, как и Ислам. Пока непонятно чем Ислам круче, побил Порье? Топор побил Холлоуэя и более того пробил его первым. Мойкано не в счёт при всём уважении, ну Маддалена туда-сюда. И разве с Исламом нет риска потерять ноль?
Вспоминая мощнейший пиар Маддалены весь период до боя, довольно забавно видеть "Туда-сюда".
Правда в том, что ты перечислил по сути всех соперников Топурии. Остальные даже не "Туда-сюда".
А у Махачева два боя с Волком,, Порье, Маддалена и Оливейра. Еще "туда-сюда" Хукер и Мойкано. И к какой-то из этих категорий относится Царукян.
Ну и у Топурии одна защита, о чем говорить вообще)
Отчасти согласен с Топурией. Бой с Гейджи показал, что Пимблетт боксирует как фигляр-марионетка. И это при том, что чувак уже который год занимается по ММА. Так, что, возможно, грузин прав - и это не лечится.
