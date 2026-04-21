Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»
Илия Топурия оценил перспективы Пэдди Пимблетта в UFC.
«Немного удивлен тем, насколько Пэдди был плох в бою с Джастином. Честно говоря, ожидал, что он победит.
Конечно, Пимблетт в состоянии оправиться от поражения, но как он собирается обрести навыки и технику в этом виде спорта? Это практически невозможно. Ему нужно умереть и родиться снова.
Мне даже не пришлось выходить в октагон, чтобы победить его. Честно говоря, так даже лучше», – сказал Топурия.
Бой за временный пояс легкого веса между Пимблеттом и Гейджи состоялся в январе. Гейджи победил судейским решением.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Правда в том, что ты перечислил по сути всех соперников Топурии. Остальные даже не "Туда-сюда".
А у Махачева два боя с Волком,, Порье, Маддалена и Оливейра. Еще "туда-сюда" Хукер и Мойкано. И к какой-то из этих категорий относится Царукян.
Ну и у Топурии одна защита, о чем говорить вообще)