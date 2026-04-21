Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»

Илия Топурия оценил перспективы Пэдди Пимблетта в UFC.

«Немного удивлен тем, насколько Пэдди был плох в бою с Джастином. Честно говоря, ожидал, что он победит.

Конечно, Пимблетт в состоянии оправиться от поражения, но как он собирается обрести навыки и технику в этом виде спорта? Это практически невозможно. Ему нужно умереть и родиться снова.

Мне даже не пришлось выходить в октагон, чтобы победить его. Честно говоря, так даже лучше», – сказал Топурия.

Бой за временный пояс легкого веса между Пимблеттом и Гейджи состоялся в январе. Гейджи победил судейским решением.

